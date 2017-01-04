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تعرَّف على التوجّه الجديد لـ "العقاري": تعاون مع البنوك وقروض بفوائد مخفضة

هذه الفئة يتكفّل الصندوق بالفوائد كاملة عنها .. وقيمة القرض حسب القدرة المالية

علمت "سبق" من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقارية يتجه لتنفيذ آلية جديدة لصرف القروض التي يستعد للإعلان عنها بعد أسابيع قليلة؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.

 

وقالت المصادر: "تتواصل المفاوضات مع البنوك المحلية تمهيداً للإعلان عن القروض، وذلك بتخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق؛ وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن، مدعومة من الدولة؛ لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً لقوائم انتظار الصندوق".

 

وبيّنت المصادر أن القروض سيتم اعتمادها وفقاً لقدرة المقترض على السداد؛ حيث لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

 

وأوضحت المصادر أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومةً من الصندوق لتكون منخفضة جداً، وتختلف نسبة الدعم حسب الحالة المادية للمقترض، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض وفقاً لفئات سيتم إقرارها من ضمنها فئة ذوي الدخل المنخفض والذين يتوقع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.

 

وكان وزير الاسكان ماجد الحقيل؛ قد كشف، قبل أيام قليلة، أن الصندوق العقاري يستعد لإعلان أكبر دفعة من القروض العقارية منذ تاريخ إنشائه قبل 40 عاماً.

 

وكانت "سبق"، قد انفردت في الأشهر الأخيرة بالكشف عن توجّهات الصندوق عبر تقارير عدة أكّدت خلالها أن القروض الجديدة ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية، وأن القروض لن تكون جميعها بقيمة 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على التوجّه الجديد لـ "العقاري": تعاون مع البنوك وقروض بفوائد مخفضة
سبق

علمت "سبق" من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقارية يتجه لتنفيذ آلية جديدة لصرف القروض التي يستعد للإعلان عنها بعد أسابيع قليلة؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.

 

وقالت المصادر: "تتواصل المفاوضات مع البنوك المحلية تمهيداً للإعلان عن القروض، وذلك بتخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق؛ وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن، مدعومة من الدولة؛ لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً لقوائم انتظار الصندوق".

 

وبيّنت المصادر أن القروض سيتم اعتمادها وفقاً لقدرة المقترض على السداد؛ حيث لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

 

وأوضحت المصادر أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومةً من الصندوق لتكون منخفضة جداً، وتختلف نسبة الدعم حسب الحالة المادية للمقترض، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض وفقاً لفئات سيتم إقرارها من ضمنها فئة ذوي الدخل المنخفض والذين يتوقع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.

 

وكان وزير الاسكان ماجد الحقيل؛ قد كشف، قبل أيام قليلة، أن الصندوق العقاري يستعد لإعلان أكبر دفعة من القروض العقارية منذ تاريخ إنشائه قبل 40 عاماً.

 

وكانت "سبق"، قد انفردت في الأشهر الأخيرة بالكشف عن توجّهات الصندوق عبر تقارير عدة أكّدت خلالها أن القروض الجديدة ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية، وأن القروض لن تكون جميعها بقيمة 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
10:36 AM
هذه الفئة يتكفّل الصندوق بالفوائد كاملة عنها .. وقيمة القرض حسب القدرة المالية

تعرَّف على التوجّه الجديد لـ "العقاري": تعاون مع البنوك وقروض بفوائد مخفضة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
83
78,159

علمت "سبق" من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقارية يتجه لتنفيذ آلية جديدة لصرف القروض التي يستعد للإعلان عنها بعد أسابيع قليلة؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.

 

وقالت المصادر: "تتواصل المفاوضات مع البنوك المحلية تمهيداً للإعلان عن القروض، وذلك بتخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق؛ وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن، مدعومة من الدولة؛ لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً لقوائم انتظار الصندوق".

 

وبيّنت المصادر أن القروض سيتم اعتمادها وفقاً لقدرة المقترض على السداد؛ حيث لن تكون قيمة جميع القروض 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

 

وأوضحت المصادر أن الفوائد بشكل عام ستكون مدعومةً من الصندوق لتكون منخفضة جداً، وتختلف نسبة الدعم حسب الحالة المادية للمقترض، حيث يرتفع الدعم وتقل الفائدة لذوي الدخل المنخفض وفقاً لفئات سيتم إقرارها من ضمنها فئة ذوي الدخل المنخفض والذين يتوقع أن يتكفل الصندوق بدفع كامل الفوائد عنها.

 

وكان وزير الاسكان ماجد الحقيل؛ قد كشف، قبل أيام قليلة، أن الصندوق العقاري يستعد لإعلان أكبر دفعة من القروض العقارية منذ تاريخ إنشائه قبل 40 عاماً.

 

وكانت "سبق"، قد انفردت في الأشهر الأخيرة بالكشف عن توجّهات الصندوق عبر تقارير عدة أكّدت خلالها أن القروض الجديدة ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية، وأن القروض لن تكون جميعها بقيمة 500 ألف ريال، كما كان سابقاً.

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