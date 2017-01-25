تعرَّف على الدول العربية "الأكثر فسادًا"

أغلبها تراجعت في مجال مكافحته عام 2016

قالت منظمة الشفافية الدولية الأربعاء:"إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016 لأسباب وعوامل عدة".

وأضافت المنظمة في تقرير نشر بموقعها على الإنترنت، بحسب سكاي نيوز عربية: "غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة فعّالة، تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة".

وجاء في التقرير أن من أكثر الدول فسادًا في العالم سوريا والعراق والصومال وليبيا "بسبب انعدام الاستقرار السياسي، والنزاعات الداخلية والحروب، وتحديات الإرهاب".

وتضمن التقرير ما تعتبره الشفافية الدولية آليات لمكافحة الفساد، منها "وضع حد للفساد السياسي، إرادةسياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية الدولية) في مجال المكافحة، ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".