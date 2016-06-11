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تعرف على العقوبات التي تنتظر المتعاطفين مع الأفراد والجماعات المصنفة بالإرهاب في السعودية

السجن لمدد تصل إلى 20 سنة .. و "سبق" تنشر الأمور المحظورة

ارتفعت الجماعات والكيانات الإرهابية التي صنفتها المملكة العربية السعودية بعد إعلان 12 كيانًا جديدًا و59 إرهابيًا في البيان المشترك لأربع دول.

وكانت السعودية قد صنفت عددًا من الجماعات والكيانات والأفراد ضمن قوائم الإرهاب ومنها تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين وغيرها من الكيانات والجماعات إضافة إلى قوائم إرهابيين.

ووفقًا للأمر الملكي الذي صدر وبدأ تطبيقه في عام 2014، تنص عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أوإقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أوالتحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وتطبق العقوبات على كل مواطن أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور التالية:

من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.

التبرع أو الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.

الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.

الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوة أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على العقوبات التي تنتظر المتعاطفين مع الأفراد والجماعات المصنفة بالإرهاب في السعودية
سبق

ارتفعت الجماعات والكيانات الإرهابية التي صنفتها المملكة العربية السعودية بعد إعلان 12 كيانًا جديدًا و59 إرهابيًا في البيان المشترك لأربع دول.

وكانت السعودية قد صنفت عددًا من الجماعات والكيانات والأفراد ضمن قوائم الإرهاب ومنها تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين وغيرها من الكيانات والجماعات إضافة إلى قوائم إرهابيين.

ووفقًا للأمر الملكي الذي صدر وبدأ تطبيقه في عام 2014، تنص عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أوإقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أوالتحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وتطبق العقوبات على كل مواطن أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور التالية:

من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.

التبرع أو الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.

الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.

الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوة أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
02:52 AM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:24 AM

تعرف على العقوبات التي تنتظر المتعاطفين مع الأفراد والجماعات المصنفة بالإرهاب في السعودية

السجن لمدد تصل إلى 20 سنة .. و "سبق" تنشر الأمور المحظورة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
73
134,206

ارتفعت الجماعات والكيانات الإرهابية التي صنفتها المملكة العربية السعودية بعد إعلان 12 كيانًا جديدًا و59 إرهابيًا في البيان المشترك لأربع دول.

وكانت السعودية قد صنفت عددًا من الجماعات والكيانات والأفراد ضمن قوائم الإرهاب ومنها تنظيم القاعدة، وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين وغيرها من الكيانات والجماعات إضافة إلى قوائم إرهابيين.

ووفقًا للأمر الملكي الذي صدر وبدأ تطبيقه في عام 2014، تنص عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أوإقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أوالتحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

وتطبق العقوبات على كل مواطن أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور التالية:

من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.

التبرع أو الدعم، سواء كان نقديًا أو عينيًا، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.

الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.

الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوة أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.

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