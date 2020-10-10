تعرف على تفاصيل 12 سعودياً شاركوا في جريمة منفذ الوديعة الإرهابية

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم في موطن الفتنة (سوريا) وتقديم الدعم المادي للتنظيم بمبلغ وقدره أربعون ألف ريـال المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

4- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة ونقضه للتعهد الذي أخذ عليه في قضيته السابقة.

3- حيازة أوراق عبارة عن تغريدات عن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك/ أسامة بن لادن وعن جبهة النصرة والقدح في المملكة وولي أمرها وعلماء هذه البلاد والدعوة إلى ترك الدراسة في المدارس الحكومية والدعوة إلى المسيرات وتكفير رجال المباحث العامة ولعنهم والثناء على بعض المقاتلين في اليمن والحث على قتل المستأمنين والمعاهدين.

2- استقباله في المزرعة العائدة لوالده أربعة أشخاص من ضمنهم المتهم الأول مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وتستره عليهم بعدم الابلاغ عنهم.

1- تأييد تنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين والتواصل مع بعض عناصرها وتقديم الدعم لهم المجرم والمعاقب بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .

15- تأييده لشخص في ضربه أحد الضباط أثناء عملية المداهمة وطلبه من امرأة تنزيل ما تم تصويره أثناء عملية المداهمة عبر شبكة الانترنت.

14- مخالفة تعليمات السجن بتهديده أحد العاملين في السجن والتلفظ على أحد الضباط والعاملين بألفاظ مسيئة والتحريض وفك الكاميرا الموجودة بغرفة الزيارة وحيازته لشريحة جوال داخل ملابسه.

13- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة .

11- تستره على عدد من المنحرفين فكرياً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

10- الهرب من رجال الأمن وعدم توقفه والتسبب في وقوع حادث سير وقيامه برمي سيارات الدوريات الأمنية بالحجارة والتهجم على فرقة القبض بألفاظ تكفيرية.

9- إنشاء معرفات إلكترونية عبر برنامج التواصل الاجتماعي/سكايب بقصد التواصل مع الهالكين المشاركين في تنفيذ منفذ الوديعة والتنسيق للمطلوبين أمنياً وإيصالهم لأماكن إيوائهم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

8- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه.

7- طلبه من أحد الهالكين من منفذي هجوم منفذ الوديعة ذاكرة قلمية تحوي أناشيد قتالية وحيازته للذاكرة المشار إليها .

6- التنسيق لمطلوب أمني ومساعدته وإيوائه بإحدى الاستراحات نتج عن ذلك خروجه إلى اليمن .

5- مساعدة أحد المطلوبين ونقله وإيوائه بإحدى الاستراحات مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية .

4- التنسيق لمطلوبين أمنياً أحضرهما له أحد الهالكين ومساعدتهما في إيوائهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن .

3- مساعدة أحد المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة والمطلوب أمني آخر ونقلهما والتنسيق لهما مع أحد الأشخاص وإيواؤهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن .

2- مساعدة أحد المطلوبين أمنياً ونقله وإيوائه بإحدى الاستراحات والتنسيق مع أحد الأشخاص في ذلك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً.

1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بحيازة ذاكرة قلمية تحوي مستندات تحوي مدحاً وثناء للهالك/ أسامة بن لادن ومستندات عن الضال/ أيمن الظواهري ومستندات عن أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك/ يوسف العييري ومستندات تحث على القتال والفكر الضال وصفحات تحوي مدحاً وثناء لبعض المقاتلين والهالكين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

7- تخزينه في جهازيه الجوال المضبوطين بحوزته ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته محادثات وصور تؤيد تنظيم داعش الإرهابي.

5- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبات في قضيته السابقة.

4- حضوره مناسبات بعض مطلقي السراح ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وتبادله مع بعضهم الزيارات والاتصالات .

3- تستره على أربعة من المطلوبين أمنياً مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية عبر وسائل الإعلام ، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

2- إيواؤه بمنزل ومزرعة والده أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من محافظة الطائف إلى منطقة القصيم .

1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

6- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة .

5- تستره على عدد من المطلوبين أمنياً ومن قام بمساعدتهم وإيوائهم ونقلهم وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

4- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته في جهازه الجوال والذاكرة القلمية كتب تحث على التكفير المنحرف وكتاب للضال/ أيمن الظواهري ومقطع فيديو لزعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبو بكر البغدادي وصورة لعلم التنظيم المشار إليه وصورة لعلم تنظيم القاعدة الإرهابي وصورة لزعماء تنظيم القاعدة الهالك/ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وصورة لمقاتلين تنظيم داعش وهم يحملون رؤوس تم قطعها.

3- اتصاله بأحد الأشخاص بقصد مساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من مكان لآخر خشية القبض عليهم وتواصله مع عدد ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد واستقراره للقصد ذاته مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية .

2- مساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً في نقلهم من منطقة لأخرى والتنسيق مع آخرين في ذلك وقيامه بنقلهم بسيارته وإيوائهم بإحدى المزارع العائدة لأحد الأشخاص بمنطقة القصيم .

1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.

حيث قبض على المتهم من قبل منفذ الرقعي بالمنطقة الشرقية بتاريخ 5/10/1435هـ بعد أن راجعهم بقصد المغادرة إلى دولة الكويت بجواز سفر لا يخصه حيث تبين عند عرضه على نظام البصمة أن اسمه الحقيقي مختلف عن الجواز وأنه مُدرج على قائمة المنع من السفر والقبض عند المغادرة والقدوم .

10- ارتكابه جريمة التزوير باستخدامه جواز سفر لا يعود له المجرَّم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ وبموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ .

9- سرقة جواز سفر شخص بقصد السفر إلى الكويت لكونه ممنوعاً من السفر .

8- إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تواصله عبر البريد الإلكتروني مع أحد المطلوبين المنظم لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واستجابته له بتحميل برنامجاً يتم من خلاله التواصل معه.

7- إنشاء معرف وتحميله برنامجاً من خلال التواصل مع أحد المطلوبين ثم استجابته له بإبلاغ المتهم الثالث بالتواصل معه عبر البرنامج الذي قام بتحميله المجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

6- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه .

5- تستره على من علم بمساعدتهم وإيوائهم للمطلوبين أمنياً وساهموا في تهريبهم إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

4- مساعدة لمطلوب أمني في التخفي عن رجال الأمن بإيوائه بمنزل أحد المطلوبين والتنسيق مع الأخير في ذلك .

3- الاشتراك في إيواء أحد المطلوبين أمنياً بإحدى الاستراحات واستخدام سيارته في نقله بقصد البحث عن طريق للخروج إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك أدى ذلك إلى خروجه لليمن وانضمامه للتنظيم المشار إليه .

2- إيواؤه بمنزله أربعة أشخاص وتوفير الطعام لهم ونقلهم بسيارته عدة مرات مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً ومعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام .

1- الانتماء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.

29- عدم التزامه بتعليمات السجن بمضاربته مع أحد الموقوفين داخل السجن.

27- حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بحوزته (سلاحي رشاش و(402) طلقة سلاح رشاش ومخزن مسدس وبندقية هوائية) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

26- اشتراكه في حيازة سلاح نوع رشاش كلاشنكوف وعدد من الذخيرة وسلاح مسدس كانت بحوزة شخص أثناء ايوائه للأخير في استراحته مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

25- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة المشار لاسمائهم وجرائمهم في إقراريه المصدقين شرعاً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم أدى ذلك إلى سفر بعضهم إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك وتنفيذ عمليات إرهابية داخل وخارج البلاد .

24- متابعته عبر موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمواقع محظورة احداها ما يسمى بقناة الاصلاح التابعة للمارق/ سعد الفقيه.

23- تمكين عدد من المطلوبين أمنياً من التدرب على الأسلحة وفنون القتال بالاستراحة التي قام بشرائها لهم وآواهم بها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

21- حيازة سلاحين أحدهما نوع رشاش كلاشنكوف مع ذخيرته والآخر نوع مسدس بقصد التدرب عليهما ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي والاشتراك في حيازة أسلحة نوع رشاش ومسدس للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

20- تضليل جهة التحقيق بإتلاف المود المتفجرة التي قام المطلوبون أمنياً بتصنيعها باستراحته التي آواهم بها خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم وعلاقته بهم.

19- حيازة أوراق عن كيفية إعداد وتصنيع المواد المتفجرة.

18- دعم عدد من المطلوبين أمنياً بالعلب المتفجرة وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات بقصد التدرب على إعدادها وصنعها ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي ومشاهدته لهم بتصنيع العلب المتفجرة واستلامه من أحد الأشخاص مواداً تستخدم في تصنيع المتفجرات بقصد إيصالها للمطلوبين أمنياً الذي آواهم باستراحته وحيازته للمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات وحيازة خمسة عشر كوعاً متفجراً بقصد الاخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

17- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تخزينه في جهازه الحاسوبي المحمول ووحدة تخزين خارجية وذاكرة قلمية ومقاطع ومستندات مناوئة للدولة وعن تصنيع المتفجرات والسلاح واستخدامه وتصوير لبعض عمليات التفجير داخل المملكة وخارجها وعن التكفير والعمليات الانتحارية وعن تنظيم القاعدة تحوي قصائد تحث على القتال ومقاطع مرئية عن مقاتلي تنظيم القاعدة في الشام واليمن والصومال.

16- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه .

15- علمه بتواصل شخص مع آخر بقصد إيجاد طريق إلى اليمن .

14- استخدام سيارته في نقل بعض المطلوبين أمنياً من مكان لآخر.

13- نقل لأشخاص مطلوبين أمنياً بسيارته نوع جمس من منطقة القصيم إلى محافظة خميس مشيط وبحوزتهما سلاحاً نارياً نوع كلاشنكوف ومسدساً بقصد السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستلامه منهما السلاحين المشار لهما كهدية له .

12- إيواء لشخص باستراحته لحين إيجاد طريق له للسفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً .

11- إيواء لشخص في استراحته لحين إيجاد طريق له للسفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك مع علمه بأنه مطلوب لمباحث منطقة الرياض.

10- إيواء أربعة من المطلوبين أمنياً بمنزله ونقلهم من مكان لآخر بسيارته الخاصة مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وأعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام .

9- ايواؤه لشخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتستره عليه ادى ذلك الى خروجه الى سوريا وهلاكه هناك.

8- ايواؤه باستراحته أحد الهالكين وشخص مطلوب أمنيً لحين وجود طريق لخروجهما إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك.

7- ايواؤه باستراحته لشخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهما في ذلك وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

6- ايواؤه باستراحته شخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهما في ذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

5- ايواؤه باستراحته شخصين مع علمه بأنهما مطلوبان أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهم وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم.

4- ايواؤه بإستراحته لشخص لحين وجود طريق لخروجه الى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك استجابة لطلب المتهم التاسع وتستره عليهما في ذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

3- ايواؤه بإستراحته لشخص لحين وجود طريق له في السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم التاسع وتستره عليهما وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

2- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وحضوره الدروس والمحاضرات التي تحث على ذلك لدى عدد من ذوي التوجهات المنحرفة .

1- الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وايواء من ينتمي للتنظيم المشار إليه المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.

حيث قبض على المتهم المذكور من قبل مباحث منطقة نجران بعد قيامه بتسليم نفسه لهم .

11- الزواج من امرأة يمنية بدون إذن مسبق في ذلك.

10- تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال تسليم منفذي العملية الإرهابية بمنفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة جهازه الجوال وشريحته اليمنية لاستخدامها من قبلهم.

9- عقوقه لوالدته برفضه العودة للمملكة بعد محاولتها اقناعه بذلك واصراره على بقائه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

8- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة الوارد ذكرهم في اقراره المصدق شرعاً وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم.

6- اقناعه لأخيه بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن أدى ذلك إلى تكليف أخيه من قبل التنظيم بنقل أعضاء التنظيم من الجوف وحضرموت ومأرب وتوفير المواد الغذائية.

5- اقتحامه مع أفراد التنظيم مبنى الأمن المركزي بمدينة القطن بحضرموت أدى ذلك إلى اصابة عدد من أفراد الأمن المركزي اليمني.

4- الخروج من المملكه الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ومشاركته في الأعمال القتالية الدائرة هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ والتنسيق مع عدد من الأشخاص ممن يحملون نفس توجهه في ذلك وتدربه على أسلحة الآر بي جي والكلاشنكوف والبيكا.

3- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة بتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن من المباحث العامة والشرطة.

2- علمه بعد اقتحام منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بعزم التنظيم الهجوم على محافظة شرورة والاستيلاء على البنوك والصرافات وما بهما من أموال والعودة بعدها إلى اليمن.

‌ز- علمه من أفراد التنظيم الإرهابي في اليمن عن استهدافهم الأراضي السعودية وحرس الحدود واقتحام محافظة شرورة وحديثه لشخصين من أفراد التنظيم عن اقتراح استهداف شركة الكهرباء بشرورة وقاعدة الطيران السعودي بالخرخير.

‌و- علمه قبل التفجير بالسيارة المشَّركة بالمتفجرات المستخدمة في تفجير المنفذ اليمني ونوعها ومن قام بتشريكها بالمتفجرات وعلمه بمن صنع الأحزمة الناسفة لمنفذي الهجوم.

‌ه- مشاهدته مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ على حرس الحدود السعودي لعملية التفجير من خلال تصويرها بكاميرا بحوزة المنفذين.

‌د- وجوده بمنزل أحد تجار المخدرات مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ المشار لها أعلاه على مركز حرس الحدود السعودي بعد تنفيذ العملية الإرهابية.

‌ج- اشتراكه مع بعض أفراد التنظيم في حيازة ثلاثة صواريخ حربية نوع (كاتيوشا) وسيارة بها كمية من المتفجرات بقصد اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة والاخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ونظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

‌ب- دعم منفذي العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بجهاز الجوال وشريحته اليمنية التي تم استخدامها مع الجهاز من قبل المنفذين.

‌أ- وجوده مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن أثناء تحميل إحدى السيارات ثلاث صواريخ نوع كاتيوشا استخدمت في الاقتحام وعلمه من أحد أعضاء التنظيم بأن الهدف من ذلك هو استهداف منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة فيها وعلمه بالسيارة المستخدمة في الاقتحام.

1- اشتراكه في اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة من خلال :-

الانضمام إلى تنظيم القاعده الارهابي في اليمن , والخروج المسلح على ولي الأمر , والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن بالاشتراك في مهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن , وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وانفاذ لوازمه الباطلة بتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة وارتكابه عدداً من الأدوار الجرمية تفصيلها على النحو التالي :

حيث قبض على المتهم المذكور بالتاريخ أعلاه من قبل قوات حرس الحدود بمحافظة شرورة كونه أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شروره ومواجهة رجال الأمن والتي نتج عنها إصابته بطلقة نارية في فخذه الأيمن وهلاك خمسة من رفقائه واستشهاد أربعة من رجال الأمن.

21- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال غير صحيحة وتحديد هويات المشاركين معه في جرائمه بالكنى دون الإفصاح عن أسمائهم الحقيقية خشية كشفهم والقبض عليهم.

20- السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة المجرَّم والمعاقب عليه بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.

19- حيازة هوية يمنية مزورة بقصد تضليل الجهات الأمنية في المملكة واليمن لعدم كشف هويته والقبض عليه .

18- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال حيازته ذاكرة خارجية تحوي معلومات عن صناعة المواد المتفجرة.

17- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة المفصلة جرائمهم في إقراره المصدق شرعاً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

16- الهرب إلى مكة المكرمة ثم القصيم بعد القبض على زميله وبرفقته شخصان مطلوبان أمنياً مع علمه بذلك وتنقله من مكان لآخر بقصد الهرب من رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية .

15- تحريض المتهم الثاني عشر على الهرب والاختفاء من رجال الأمن حال القبض عليه .

14- حيازة سلاحي رشاش مع عدد من الذخيرة وحيازة سلاح مسدس والتدرب على الأسلحة المشار لها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

13- عرضه على اثنين من زملائه أسماء بعض المسؤولين في الدولة ومتابعة ورصد أحدهم بقصد قتلهم .

12- التخطيط مع شخص ( موقوف حاليا لدى الجهات المختصة ) على استهداف مواقع هامة وتفجيرها وقتل المسؤولين في الدولة وعلمه بتواصله مع التنظيم الإرهابي في اليمن لذلك .

11- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه .

9- تصنيع المتفجرات واستعمالها في مناطق برية بالثمامة والطوقي وتصنيع خمس عشرة قنبلة يدوية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتدريب المتهم الثاني عشر نظرياً على تصنيع المتفجرات للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

‌م- طلبه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في اليمن مشاركته في عملية انتحارية ببلاد الحرمين الشريفين .

‌ل- الشروع مع مائتي عضو من أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن في الاستيلاء على مدينة المكلا واقتحام البنوك فيها منعه من تنفيذ ذلك قصف السيارة التي يستقلها المنفذون وتدربه قبل الشروع في العملية على السلاح المسدس فكاً وتركيباً وطرق الرماية بأنواعها.

‌ك- الشروع في خطف ضابطين بالجيش اليمني برصد تنقلاتهما منعه من تنفيذ مخططه الإرهابي حذرهما الشديد .

‌ي- موافقته لقائد التنظيم في عدن على العمل مع التنظيم في الاغتيالات واختطاف الشخصيات وتزوير الهويات والصاق العبوات الناسفة .

‌ط- اشتراكه مع أعضاء التنظيم في القيام بعمليات انتحارية بسيارات مفخخة بمبنى إدارة الأمن في عدن ومبنى الأمن القومي بسيؤون ومبنى الشرطة العسكرية بالمكلا وبالمنطقة الرابعة العسكرية في عدن وبمعسكر أحور بأبين ومبنى السجن المركزي ومبنى وزارة الدفاع اليمني والمستشفى التابع لها وعلمه بتفاصيلها نتج عن ذلك قتل عدد من العسكر .

‌ح- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في اقتحام المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا باستخدام سيارة مفخخة .

‌ز- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في إحراق برج المطار بسيؤون وإطلاق النار عليه.

‌و- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في تنفيذ عملية إرهابية بمبنى الاستخبارات بمنطقة سيؤون وإحراقه وقطع اتصالاته .

‌ه- اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الهجوم على مباني حكومية والسطو على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بثلاثة ملايين ريـال سعودي .

‌د- اشتراكه مع خمسة عشر عضواً في التنظيم الإرهابي في وضع كمين ضد الجيش اليمني بقصد قتلهم وقيامه بزرع العبوات الناسفة في طريقهم .

‌ج- اشتراكه في قتل أحد المتعاونين مع الجيش اليمني بإطلاق النار عليه وقتل أحد السائقين بعبوات ناسفة .

‌ب- اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اقتحام مقر الجيش اليمني وتفجيره وإحراق آلياته نتج عن ذلك قتل سبعين شخصاً من أفراد الجيش اليمني .

‌أ- اقتحام مبنى الأمن القومي في خور مكسر بعدن وإطلاقهما النار على رجال الأمن أدى ذلك إلى قتل أحدهم وإصابته (المتهم) بشظايا طلق ناري في رأسه وساقه وفخذه الأيمن .

8- اشتراكه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في تنفيذ عدة عمليات انتحارية في اليمن والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية أخرى تفصيلها على النحو الآتي :-

7- اشتراكه في أعمال قتالية مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .

6- عرضه على القائد العسكري لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة وإخباره بما كان ينوي عليه أثناء وجوده في المملكة باستهداف مبنى المباحث العامة ومبنى قوات الطوارئ واستراحة يتردد عليها عدد من الأجانب .

5- خلعه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته أحد المسؤولين عن تنظيم القاعدة في اليمن/ناصر الوحيشي .

4- السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي وشرائه سلاحاً رشاشاً نوع (كلاشنكوف) ومشاركته في القتال الدائر هناك ضد الجيش اليمني وتدربه بأحد المعسكرات التابعة للتنظيم الإرهابي على حرب العصابات والسلاح الكلاشنكوف والبيكا والآر بي جي والقنابل وطريقة استخدامها والتحاقه بأحد المعسكرات في اليمن التي تحث على التكفير المنحرف .

3- عزمه على استهداف شخصيات مهمة في الدولة وضباط المباحث العامة والطوارئ .

‌ط- إطلاقه النار على باب أحد المساجد بقصد الاختفاء والهرب من رجال الأمن بعد تنفيذه العملية الإرهابية .

‌ح- حيازته عند القبض عليه حزاماً ناسفاً وقنبلتين يدويتين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن واشتراكه في حيازة ألف كيلو غرام من المتفجرات واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والأسلحة التي بحوزة بقية رفقائه المنفذين للعملية الإرهابية للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

‌ز- حيازته أثناء الاقتحام عدداً من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن (سلاح رشاش ، وسلاح مسدس ، وسلاح بيكا) والاشتراك في حيازة ثلاثة صواريخ نوع غراد واستعمالها للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

‌و- إطلاقه النار بكثافة على غرفة موظف الجمارك بقصد فتح المصد والدخول لتنفيذ المخطط الإرهابي .

‌ه- اشتراكه في تشريك الجيب المستخدم في الاقتحام والتفجير بأربعة براميل من المواد المتفجرة تزن ألف كيلو غرام .

‌د- مساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل ثلاثة صواريخ نوع غراد بقصد استخدامها في العملية الإرهابية وعلمه من قائد التنظيم بمكان تنفيذها وعدد منفذيها وأسمائهم .

‌ج- اتفاقه مع التنظيم الإرهابي على اقتحام مبنى المباحث العامة ومبنى الاستخبارات العامة بمحافظة شرورة وقتل رجال الأمن فيهما وإحراق وتفجير المبنيين المشار إليهما .

‌ب- قتله عمداً وعدواناً عدداً من رجال الأمن (محمد بن مبارك البريكي, سعيد بن علي القحطاني, فهد بن هزاع الدوسري, سعيد بن هادي القحطاني) بإشتراكه في ذلك وإطلاقه النار بكثافة بعد دخوله المنفذ السعودي على مبان وسيارات تابعة للدوريات الأمنية وحرس الحدود والاستيلاء على إحدى السيارات التابعة لهم والهرب بها وإطلاقه النار على سيارات مدنية ظناً منه أنها عائدة لرجال الأمن .

‌أ- إطلاقه النار على أحد رجال الأمن وقتله بالمنفذ اليمني أثناء سيره مع بقية أعضاء التنظيم باتجاه المنفذ السعودي .

1- اشتراكه مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شرورة واقتحام وتفجير المنفذ اليمني من خلال الآتي:-

الخروج من المملكه بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن , وتزعم إحدى خلاياه, والخروج المسلح على ولي الأمر , والسعي الى الإفساد في الارض والإخلال بالأمن بمهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية , واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك ,وتفجير المنشآت , وقتل رجال الأمن وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وانفاذ لوازمه الباطلة وتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة من خلال :

وعقدت أولى جلسات القضية المتهم فيها 12 سعودياً فيما يلي تفاصيل أدوارهم في الجريمة والتي طالبت النيابة العامة بالحكم بالقتل على اثنين من أفراد الخلية ، وعقوبات مختلفة على البقية.

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسات النظر في قضية خلية الجريمة الإرهابية التي شهدها منفذ الوديعة الحدودي قبل سنوات.

تعرف على تفاصيل 12 سعودياً شاركوا في جريمة منفذ الوديعة الإرهابية عبدالله البرقاوي سبق 2017-10-09 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسات النظر في قضية خلية الجريمة الإرهابية التي شهدها منفذ الوديعة الحدودي قبل سنوات. وعقدت أولى جلسات القضية المتهم فيها 12 سعودياً فيما يلي تفاصيل أدوارهم في الجريمة والتي طالبت النيابة العامة بالحكم بالقتل على اثنين من أفراد الخلية ، وعقوبات مختلفة على البقية. تفاصيل أدوار أفراد الخلية بارتكاب المتهم الأول الجرائم التالية : الخروج من المملكه بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن , وتزعم إحدى خلاياه, والخروج المسلح على ولي الأمر , والسعي الى الإفساد في الارض والإخلال بالأمن بمهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية , واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك ,وتفجير المنشآت , وقتل رجال الأمن وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وانفاذ لوازمه الباطلة وتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة من خلال : 1- اشتراكه مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شرورة واقتحام وتفجير المنفذ اليمني من خلال الآتي:- ‌أ- إطلاقه النار على أحد رجال الأمن وقتله بالمنفذ اليمني أثناء سيره مع بقية أعضاء التنظيم باتجاه المنفذ السعودي . ‌ب- قتله عمداً وعدواناً عدداً من رجال الأمن (محمد بن مبارك البريكي, سعيد بن علي القحطاني, فهد بن هزاع الدوسري, سعيد بن هادي القحطاني) بإشتراكه في ذلك وإطلاقه النار بكثافة بعد دخوله المنفذ السعودي على مبان وسيارات تابعة للدوريات الأمنية وحرس الحدود والاستيلاء على إحدى السيارات التابعة لهم والهرب بها وإطلاقه النار على سيارات مدنية ظناً منه أنها عائدة لرجال الأمن . ‌ج- اتفاقه مع التنظيم الإرهابي على اقتحام مبنى المباحث العامة ومبنى الاستخبارات العامة بمحافظة شرورة وقتل رجال الأمن فيهما وإحراق وتفجير المبنيين المشار إليهما . ‌د- مساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل ثلاثة صواريخ نوع غراد بقصد استخدامها في العملية الإرهابية وعلمه من قائد التنظيم بمكان تنفيذها وعدد منفذيها وأسمائهم . ‌ه- اشتراكه في تشريك الجيب المستخدم في الاقتحام والتفجير بأربعة براميل من المواد المتفجرة تزن ألف كيلو غرام . ‌و- إطلاقه النار بكثافة على غرفة موظف الجمارك بقصد فتح المصد والدخول لتنفيذ المخطط الإرهابي . ‌ز- حيازته أثناء الاقتحام عدداً من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن (سلاح رشاش ، وسلاح مسدس ، وسلاح بيكا) والاشتراك في حيازة ثلاثة صواريخ نوع غراد واستعمالها للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ. ‌ح- حيازته عند القبض عليه حزاماً ناسفاً وقنبلتين يدويتين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن واشتراكه في حيازة ألف كيلو غرام من المتفجرات واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والأسلحة التي بحوزة بقية رفقائه المنفذين للعملية الإرهابية للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ. ‌ط- إطلاقه النار على باب أحد المساجد بقصد الاختفاء والهرب من رجال الأمن بعد تنفيذه العملية الإرهابية . 2- اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة وولاة أمرها ورجال المباحث العامة والطوارئ . 3- عزمه على استهداف شخصيات مهمة في الدولة وضباط المباحث العامة والطوارئ . 4- السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي وشرائه سلاحاً رشاشاً نوع (كلاشنكوف) ومشاركته في القتال الدائر هناك ضد الجيش اليمني وتدربه بأحد المعسكرات التابعة للتنظيم الإرهابي على حرب العصابات والسلاح الكلاشنكوف والبيكا والآر بي جي والقنابل وطريقة استخدامها والتحاقه بأحد المعسكرات في اليمن التي تحث على التكفير المنحرف . 5- خلعه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته أحد المسؤولين عن تنظيم القاعدة في اليمن/ناصر الوحيشي . 6- عرضه على القائد العسكري لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة وإخباره بما كان ينوي عليه أثناء وجوده في المملكة باستهداف مبنى المباحث العامة ومبنى قوات الطوارئ واستراحة يتردد عليها عدد من الأجانب . 7- اشتراكه في أعمال قتالية مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ . 8- اشتراكه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في تنفيذ عدة عمليات انتحارية في اليمن والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية أخرى تفصيلها على النحو الآتي :- ‌أ- اقتحام مبنى الأمن القومي في خور مكسر بعدن وإطلاقهما النار على رجال الأمن أدى ذلك إلى قتل أحدهم وإصابته (المتهم) بشظايا طلق ناري في رأسه وساقه وفخذه الأيمن . ‌ب- اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اقتحام مقر الجيش اليمني وتفجيره وإحراق آلياته نتج عن ذلك قتل سبعين شخصاً من أفراد الجيش اليمني . ‌ج- اشتراكه في قتل أحد المتعاونين مع الجيش اليمني بإطلاق النار عليه وقتل أحد السائقين بعبوات ناسفة . ‌د- اشتراكه مع خمسة عشر عضواً في التنظيم الإرهابي في وضع كمين ضد الجيش اليمني بقصد قتلهم وقيامه بزرع العبوات الناسفة في طريقهم . ‌ه- اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الهجوم على مباني حكومية والسطو على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بثلاثة ملايين ريـال سعودي . ‌و- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في تنفيذ عملية إرهابية بمبنى الاستخبارات بمنطقة سيؤون وإحراقه وقطع اتصالاته . ‌ز- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في إحراق برج المطار بسيؤون وإطلاق النار عليه. ‌ح- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في اقتحام المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا باستخدام سيارة مفخخة . ‌ط- اشتراكه مع أعضاء التنظيم في القيام بعمليات انتحارية بسيارات مفخخة بمبنى إدارة الأمن في عدن ومبنى الأمن القومي بسيؤون ومبنى الشرطة العسكرية بالمكلا وبالمنطقة الرابعة العسكرية في عدن وبمعسكر أحور بأبين ومبنى السجن المركزي ومبنى وزارة الدفاع اليمني والمستشفى التابع لها وعلمه بتفاصيلها نتج عن ذلك قتل عدد من العسكر . ‌ي- موافقته لقائد التنظيم في عدن على العمل مع التنظيم في الاغتيالات واختطاف الشخصيات وتزوير الهويات والصاق العبوات الناسفة . ‌ك- الشروع في خطف ضابطين بالجيش اليمني برصد تنقلاتهما منعه من تنفيذ مخططه الإرهابي حذرهما الشديد . ‌ل- الشروع مع مائتي عضو من أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن في الاستيلاء على مدينة المكلا واقتحام البنوك فيها منعه من تنفيذ ذلك قصف السيارة التي يستقلها المنفذون وتدربه قبل الشروع في العملية على السلاح المسدس فكاً وتركيباً وطرق الرماية بأنواعها. ‌م- طلبه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في اليمن مشاركته في عملية انتحارية ببلاد الحرمين الشريفين . 9- تصنيع المتفجرات واستعمالها في مناطق برية بالثمامة والطوقي وتصنيع خمس عشرة قنبلة يدوية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتدريب المتهم الثاني عشر نظرياً على تصنيع المتفجرات للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ. 10- إنشاء مخيم بحي السلي وغرفة بأحد المساجد لإعداد وتجهيز المواد المتفجرة. 11- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه . 12- التخطيط مع شخص ( موقوف حاليا لدى الجهات المختصة ) على استهداف مواقع هامة وتفجيرها وقتل المسؤولين في الدولة وعلمه بتواصله مع التنظيم الإرهابي في اليمن لذلك . 13- عرضه على اثنين من زملائه أسماء بعض المسؤولين في الدولة ومتابعة ورصد أحدهم بقصد قتلهم . 14- حيازة سلاحي رشاش مع عدد من الذخيرة وحيازة سلاح مسدس والتدرب على الأسلحة المشار لها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ. 15- تحريض المتهم الثاني عشر على الهرب والاختفاء من رجال الأمن حال القبض عليه . 16- الهرب إلى مكة المكرمة ثم القصيم بعد القبض على زميله وبرفقته شخصان مطلوبان أمنياً مع علمه بذلك وتنقله من مكان لآخر بقصد الهرب من رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية . 17- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة المفصلة جرائمهم في إقراره المصدق شرعاً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم . 18- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال حيازته ذاكرة خارجية تحوي معلومات عن صناعة المواد المتفجرة. 19- حيازة هوية يمنية مزورة بقصد تضليل الجهات الأمنية في المملكة واليمن لعدم كشف هويته والقبض عليه . 20- السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة المجرَّم والمعاقب عليه بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ. 21- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال غير صحيحة وتحديد هويات المشاركين معه في جرائمه بالكنى دون الإفصاح عن أسمائهم الحقيقية خشية كشفهم والقبض عليهم. حيث قبض على المتهم المذكور بالتاريخ أعلاه من قبل قوات حرس الحدود بمحافظة شرورة كونه أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شروره ومواجهة رجال الأمن والتي نتج عنها إصابته بطلقة نارية في فخذه الأيمن وهلاك خمسة من رفقائه واستشهاد أربعة من رجال الأمن. وارتكاب المتهم الثاني الجرائم التالية : الانضمام إلى تنظيم القاعده الارهابي في اليمن , والخروج المسلح على ولي الأمر , والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن بالاشتراك في مهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن , وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وانفاذ لوازمه الباطلة بتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة وارتكابه عدداً من الأدوار الجرمية تفصيلها على النحو التالي : 1- اشتراكه في اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة من خلال :- ‌أ- وجوده مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن أثناء تحميل إحدى السيارات ثلاث صواريخ نوع كاتيوشا استخدمت في الاقتحام وعلمه من أحد أعضاء التنظيم بأن الهدف من ذلك هو استهداف منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة فيها وعلمه بالسيارة المستخدمة في الاقتحام. ‌ب- دعم منفذي العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بجهاز الجوال وشريحته اليمنية التي تم استخدامها مع الجهاز من قبل المنفذين. ‌ج- اشتراكه مع بعض أفراد التنظيم في حيازة ثلاثة صواريخ حربية نوع (كاتيوشا) وسيارة بها كمية من المتفجرات بقصد اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة والاخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ونظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ. ‌د- وجوده بمنزل أحد تجار المخدرات مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ المشار لها أعلاه على مركز حرس الحدود السعودي بعد تنفيذ العملية الإرهابية. ‌ه- مشاهدته مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ على حرس الحدود السعودي لعملية التفجير من خلال تصويرها بكاميرا بحوزة المنفذين. ‌و- علمه قبل التفجير بالسيارة المشَّركة بالمتفجرات المستخدمة في تفجير المنفذ اليمني ونوعها ومن قام بتشريكها بالمتفجرات وعلمه بمن صنع الأحزمة الناسفة لمنفذي الهجوم. ‌ز- علمه من أفراد التنظيم الإرهابي في اليمن عن استهدافهم الأراضي السعودية وحرس الحدود واقتحام محافظة شرورة وحديثه لشخصين من أفراد التنظيم عن اقتراح استهداف شركة الكهرباء بشرورة وقاعدة الطيران السعودي بالخرخير. 2- علمه بعد اقتحام منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بعزم التنظيم الهجوم على محافظة شرورة والاستيلاء على البنوك والصرافات وما بهما من أموال والعودة بعدها إلى اليمن. 3- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة بتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن من المباحث العامة والشرطة. 4- الخروج من المملكه الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ومشاركته في الأعمال القتالية الدائرة هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ والتنسيق مع عدد من الأشخاص ممن يحملون نفس توجهه في ذلك وتدربه على أسلحة الآر بي جي والكلاشنكوف والبيكا. 5- اقتحامه مع أفراد التنظيم مبنى الأمن المركزي بمدينة القطن بحضرموت أدى ذلك إلى اصابة عدد من أفراد الأمن المركزي اليمني. 6- اقناعه لأخيه بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن أدى ذلك إلى تكليف أخيه من قبل التنظيم بنقل أعضاء التنظيم من الجوف وحضرموت ومأرب وتوفير المواد الغذائية. 7- قناعته بوجوب الخروج لمواطن الفتن والقتال. 8- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة الوارد ذكرهم في اقراره المصدق شرعاً وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم. 9- عقوقه لوالدته برفضه العودة للمملكة بعد محاولتها اقناعه بذلك واصراره على بقائه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. 10- تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال تسليم منفذي العملية الإرهابية بمنفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة جهازه الجوال وشريحته اليمنية لاستخدامها من قبلهم. 11- الزواج من امرأة يمنية بدون إذن مسبق في ذلك. 12- شرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة. حيث قبض على المتهم المذكور من قبل مباحث منطقة نجران بعد قيامه بتسليم نفسه لهم . وارتكاب المتهم الثالث الجرائم التالية :- 1- الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وايواء من ينتمي للتنظيم المشار إليه المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ. 2- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وحضوره الدروس والمحاضرات التي تحث على ذلك لدى عدد من ذوي التوجهات المنحرفة . 3- ايواؤه بإستراحته لشخص لحين وجود طريق له في السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم التاسع وتستره عليهما وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما. 4- ايواؤه بإستراحته لشخص لحين وجود طريق لخروجه الى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك استجابة لطلب المتهم التاسع وتستره عليهما في ذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما. 5- ايواؤه باستراحته شخصين مع علمه بأنهما مطلوبان أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهم وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم. 6- ايواؤه باستراحته شخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهما في ذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما. 7- ايواؤه باستراحته لشخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهما في ذلك وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما. 8- ايواؤه باستراحته أحد الهالكين وشخص مطلوب أمنيً لحين وجود طريق لخروجهما إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك. 9- ايواؤه لشخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتستره عليه ادى ذلك الى خروجه الى سوريا وهلاكه هناك. 10- إيواء أربعة من المطلوبين أمنياً بمنزله ونقلهم من مكان لآخر بسيارته الخاصة مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وأعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام . 11- إيواء لشخص في استراحته لحين إيجاد طريق له للسفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك مع علمه بأنه مطلوب لمباحث منطقة الرياض. 12- إيواء لشخص باستراحته لحين إيجاد طريق له للسفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً . 13- نقل لأشخاص مطلوبين أمنياً بسيارته نوع جمس من منطقة القصيم إلى محافظة خميس مشيط وبحوزتهما سلاحاً نارياً نوع كلاشنكوف ومسدساً بقصد السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستلامه منهما السلاحين المشار لهما كهدية له . 14- استخدام سيارته في نقل بعض المطلوبين أمنياً من مكان لآخر. 15- علمه بتواصل شخص مع آخر بقصد إيجاد طريق إلى اليمن . 16- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه . 17- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تخزينه في جهازه الحاسوبي المحمول ووحدة تخزين خارجية وذاكرة قلمية ومقاطع ومستندات مناوئة للدولة وعن تصنيع المتفجرات والسلاح واستخدامه وتصوير لبعض عمليات التفجير داخل المملكة وخارجها وعن التكفير والعمليات الانتحارية وعن تنظيم القاعدة تحوي قصائد تحث على القتال ومقاطع مرئية عن مقاتلي تنظيم القاعدة في الشام واليمن والصومال. 18- دعم عدد من المطلوبين أمنياً بالعلب المتفجرة وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات بقصد التدرب على إعدادها وصنعها ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي ومشاهدته لهم بتصنيع العلب المتفجرة واستلامه من أحد الأشخاص مواداً تستخدم في تصنيع المتفجرات بقصد إيصالها للمطلوبين أمنياً الذي آواهم باستراحته وحيازته للمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات وحيازة خمسة عشر كوعاً متفجراً بقصد الاخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ. 19- حيازة أوراق عن كيفية إعداد وتصنيع المواد المتفجرة. 20- تضليل جهة التحقيق بإتلاف المود المتفجرة التي قام المطلوبون أمنياً بتصنيعها باستراحته التي آواهم بها خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم وعلاقته بهم. 21- حيازة سلاحين أحدهما نوع رشاش كلاشنكوف مع ذخيرته والآخر نوع مسدس بقصد التدرب عليهما ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي والاشتراك في حيازة أسلحة نوع رشاش ومسدس للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ. 22- تسليم المدعو الرابع سلاح مسدس بدون ترخيص لأهداف مشبوهة . 23- تمكين عدد من المطلوبين أمنياً من التدرب على الأسلحة وفنون القتال بالاستراحة التي قام بشرائها لهم وآواهم بها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي . 24- متابعته عبر موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمواقع محظورة احداها ما يسمى بقناة الاصلاح التابعة للمارق/ سعد الفقيه. 25- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة المشار لاسمائهم وجرائمهم في إقراريه المصدقين شرعاً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم أدى ذلك إلى سفر بعضهم إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك وتنفيذ عمليات إرهابية داخل وخارج البلاد . 26- اشتراكه في حيازة سلاح نوع رشاش كلاشنكوف وعدد من الذخيرة وسلاح مسدس كانت بحوزة شخص أثناء ايوائه للأخير في استراحته مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ. 27- حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بحوزته (سلاحي رشاش و(402) طلقة سلاح رشاش ومخزن مسدس وبندقية هوائية) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ. 28- حيازة تسعة أشرطة كاسيت ممنوعة وغير مفسوحة. 29- عدم التزامه بتعليمات السجن بمضاربته مع أحد الموقوفين داخل السجن. وارتكاب المتهم الرابع الجرائم التالية:- 1- الانتماء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ. 2- إيواؤه بمنزله أربعة أشخاص وتوفير الطعام لهم ونقلهم بسيارته عدة مرات مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً ومعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام . 3- الاشتراك في إيواء أحد المطلوبين أمنياً بإحدى الاستراحات واستخدام سيارته في نقله بقصد البحث عن طريق للخروج إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك أدى ذلك إلى خروجه لليمن وانضمامه للتنظيم المشار إليه . 4- مساعدة لمطلوب أمني في التخفي عن رجال الأمن بإيوائه بمنزل أحد المطلوبين والتنسيق مع الأخير في ذلك . 5- تستره على من علم بمساعدتهم وإيوائهم للمطلوبين أمنياً وساهموا في تهريبهم إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم. 6- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه . 7- إنشاء معرف وتحميله برنامجاً من خلال التواصل مع أحد المطلوبين ثم استجابته له بإبلاغ المتهم الثالث بالتواصل معه عبر البرنامج الذي قام بتحميله المجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية . 8- إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تواصله عبر البريد الإلكتروني مع أحد المطلوبين المنظم لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واستجابته له بتحميل برنامجاً يتم من خلاله التواصل معه. 9- سرقة جواز سفر شخص بقصد السفر إلى الكويت لكونه ممنوعاً من السفر . 10- ارتكابه جريمة التزوير باستخدامه جواز سفر لا يعود له المجرَّم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ وبموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ . حيث قبض على المتهم من قبل منفذ الرقعي بالمنطقة الشرقية بتاريخ 5/10/1435هـ بعد أن راجعهم بقصد المغادرة إلى دولة الكويت بجواز سفر لا يخصه حيث تبين عند عرضه على نظام البصمة أن اسمه الحقيقي مختلف عن الجواز وأنه مُدرج على قائمة المنع من السفر والقبض عند المغادرة والقدوم . وارتكاب المتهم الخامس الجرائم التالية :- 1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ. 2- مساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً في نقلهم من منطقة لأخرى والتنسيق مع آخرين في ذلك وقيامه بنقلهم بسيارته وإيوائهم بإحدى المزارع العائدة لأحد الأشخاص بمنطقة القصيم . 3- اتصاله بأحد الأشخاص بقصد مساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من مكان لآخر خشية القبض عليهم وتواصله مع عدد ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد واستقراره للقصد ذاته مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية . 4- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته في جهازه الجوال والذاكرة القلمية كتب تحث على التكفير المنحرف وكتاب للضال/ أيمن الظواهري ومقطع فيديو لزعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبو بكر البغدادي وصورة لعلم التنظيم المشار إليه وصورة لعلم تنظيم القاعدة الإرهابي وصورة لزعماء تنظيم القاعدة الهالك/ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وصورة لمقاتلين تنظيم داعش وهم يحملون رؤوس تم قطعها. 5- تستره على عدد من المطلوبين أمنياً ومن قام بمساعدتهم وإيوائهم ونقلهم وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم . 6- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة . 7- حيازة كتاب ممنوع . 8- حيازة (29) سكيناً ممنوعة على شكل بطاقة الصراف الآلي. وارتكاب المتهم السادس الجرائم التالية :- 1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ. 2- إيواؤه بمنزل ومزرعة والده أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من محافظة الطائف إلى منطقة القصيم . 3- تستره على أربعة من المطلوبين أمنياً مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية عبر وسائل الإعلام ، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم . 4- حضوره مناسبات بعض مطلقي السراح ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وتبادله مع بعضهم الزيارات والاتصالات . 5- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبات في قضيته السابقة. 6- مخالفة تعليمات السجن باحداث فوضى داخل الجناح. 7- تخزينه في جهازيه الجوال المضبوطين بحوزته ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته محادثات وصور تؤيد تنظيم داعش الإرهابي. وارتكاب المتهم السابع الجرائم التالية :- 1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بحيازة ذاكرة قلمية تحوي مستندات تحوي مدحاً وثناء للهالك/ أسامة بن لادن ومستندات عن الضال/ أيمن الظواهري ومستندات عن أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك/ يوسف العييري ومستندات تحث على القتال والفكر الضال وصفحات تحوي مدحاً وثناء لبعض المقاتلين والهالكين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ. 2- مساعدة أحد المطلوبين أمنياً ونقله وإيوائه بإحدى الاستراحات والتنسيق مع أحد الأشخاص في ذلك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً. 3- مساعدة أحد المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة والمطلوب أمني آخر ونقلهما والتنسيق لهما مع أحد الأشخاص وإيواؤهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن . 4- التنسيق لمطلوبين أمنياً أحضرهما له أحد الهالكين ومساعدتهما في إيوائهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن . 5- مساعدة أحد المطلوبين ونقله وإيوائه بإحدى الاستراحات مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية . 6- التنسيق لمطلوب أمني ومساعدته وإيوائه بإحدى الاستراحات نتج عن ذلك خروجه إلى اليمن . 7- طلبه من أحد الهالكين من منفذي هجوم منفذ الوديعة ذاكرة قلمية تحوي أناشيد قتالية وحيازته للذاكرة المشار إليها . 8- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه. 9- إنشاء معرفات إلكترونية عبر برنامج التواصل الاجتماعي/سكايب بقصد التواصل مع الهالكين المشاركين في تنفيذ منفذ الوديعة والتنسيق للمطلوبين أمنياً وإيصالهم لأماكن إيوائهم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. 10- الهرب من رجال الأمن وعدم توقفه والتسبب في وقوع حادث سير وقيامه برمي سيارات الدوريات الأمنية بالحجارة والتهجم على فرقة القبض بألفاظ تكفيرية. 11- تستره على عدد من المنحرفين فكرياً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم . 12- حضوره مناسبات مشبوهة خاصة بمطلقي السراح بمدينة بريدة . 13- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة . 14- مخالفة تعليمات السجن بتهديده أحد العاملين في السجن والتلفظ على أحد الضباط والعاملين بألفاظ مسيئة والتحريض وفك الكاميرا الموجودة بغرفة الزيارة وحيازته لشريحة جوال داخل ملابسه. 15- تأييده لشخص في ضربه أحد الضباط أثناء عملية المداهمة وطلبه من امرأة تنزيل ما تم تصويره أثناء عملية المداهمة عبر شبكة الانترنت. وارتكاب المتهم الثامن التالية :- 1- تأييد تنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين والتواصل مع بعض عناصرها وتقديم الدعم لهم المجرم والمعاقب بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ . 2- استقباله في المزرعة العائدة لوالده أربعة أشخاص من ضمنهم المتهم الأول مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وتستره عليهم بعدم الابلاغ عنهم. 3- حيازة أوراق عبارة عن تغريدات عن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك/ أسامة بن لادن وعن جبهة النصرة والقدح في المملكة وولي أمرها وعلماء هذه البلاد والدعوة إلى ترك الدراسة في المدارس الحكومية والدعوة إلى المسيرات وتكفير رجال المباحث العامة ولعنهم والثناء على بعض المقاتلين في اليمن والحث على قتل المستأمنين والمعاهدين. 4- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة ونقضه للتعهد الذي أخذ عليه في قضيته السابقة. 5- مخالفته تعليمات وأنظمة السجن بحفره جدار الصالة والتحدث مع الصالة المجاورة. . وارتكاب المتهم التاسع الجرائم التالية :- 1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم في موطن الفتنة (سوريا) وتقديم الدعم المادي للتنظيم بمبلغ وقدره أربعون ألف ريـال المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 04:29 PM

اخر تعديل 10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439 02:15 AM

تعرف على تفاصيل 12 سعودياً شاركوا في جريمة منفذ الوديعة الإرهابية مطالبات بقتل اثنين منهم وعقوبات مختلفة على البقية





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بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسات النظر في قضية خلية الجريمة الإرهابية التي شهدها منفذ الوديعة الحدودي قبل سنوات.

وعقدت أولى جلسات القضية المتهم فيها 12 سعودياً فيما يلي تفاصيل أدوارهم في الجريمة والتي طالبت النيابة العامة بالحكم بالقتل على اثنين من أفراد الخلية ، وعقوبات مختلفة على البقية.

تفاصيل أدوار أفراد الخلية

بارتكاب المتهم الأول الجرائم التالية :

الخروج من المملكه بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن , وتزعم إحدى خلاياه, والخروج المسلح على ولي الأمر , والسعي الى الإفساد في الارض والإخلال بالأمن بمهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية , واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان المبارك ,وتفجير المنشآت , وقتل رجال الأمن وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وانفاذ لوازمه الباطلة وتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة من خلال :

1- اشتراكه مع أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شرورة واقتحام وتفجير المنفذ اليمني من خلال الآتي:-

‌أ- إطلاقه النار على أحد رجال الأمن وقتله بالمنفذ اليمني أثناء سيره مع بقية أعضاء التنظيم باتجاه المنفذ السعودي .

‌ب- قتله عمداً وعدواناً عدداً من رجال الأمن (محمد بن مبارك البريكي, سعيد بن علي القحطاني, فهد بن هزاع الدوسري, سعيد بن هادي القحطاني) بإشتراكه في ذلك وإطلاقه النار بكثافة بعد دخوله المنفذ السعودي على مبان وسيارات تابعة للدوريات الأمنية وحرس الحدود والاستيلاء على إحدى السيارات التابعة لهم والهرب بها وإطلاقه النار على سيارات مدنية ظناً منه أنها عائدة لرجال الأمن .

‌ج- اتفاقه مع التنظيم الإرهابي على اقتحام مبنى المباحث العامة ومبنى الاستخبارات العامة بمحافظة شرورة وقتل رجال الأمن فيهما وإحراق وتفجير المبنيين المشار إليهما .

‌د- مساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في نقل ثلاثة صواريخ نوع غراد بقصد استخدامها في العملية الإرهابية وعلمه من قائد التنظيم بمكان تنفيذها وعدد منفذيها وأسمائهم .

‌ه- اشتراكه في تشريك الجيب المستخدم في الاقتحام والتفجير بأربعة براميل من المواد المتفجرة تزن ألف كيلو غرام .

‌و- إطلاقه النار بكثافة على غرفة موظف الجمارك بقصد فتح المصد والدخول لتنفيذ المخطط الإرهابي .

‌ز- حيازته أثناء الاقتحام عدداً من الأسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن (سلاح رشاش ، وسلاح مسدس ، وسلاح بيكا) والاشتراك في حيازة ثلاثة صواريخ نوع غراد واستعمالها للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

‌ح- حيازته عند القبض عليه حزاماً ناسفاً وقنبلتين يدويتين بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وقتل رجال الأمن واشتراكه في حيازة ألف كيلو غرام من المتفجرات واشتراكه في حيازة القنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والأسلحة التي بحوزة بقية رفقائه المنفذين للعملية الإرهابية للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

‌ط- إطلاقه النار على باب أحد المساجد بقصد الاختفاء والهرب من رجال الأمن بعد تنفيذه العملية الإرهابية .

2- اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدولة وولاة أمرها ورجال المباحث العامة والطوارئ .

3- عزمه على استهداف شخصيات مهمة في الدولة وضباط المباحث العامة والطوارئ .

4- السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي وشرائه سلاحاً رشاشاً نوع (كلاشنكوف) ومشاركته في القتال الدائر هناك ضد الجيش اليمني وتدربه بأحد المعسكرات التابعة للتنظيم الإرهابي على حرب العصابات والسلاح الكلاشنكوف والبيكا والآر بي جي والقنابل وطريقة استخدامها والتحاقه بأحد المعسكرات في اليمن التي تحث على التكفير المنحرف .

5- خلعه البيعة الثابتة في عنقه لولي أمر هذه البلاد بمبايعته أحد المسؤولين عن تنظيم القاعدة في اليمن/ناصر الوحيشي .

6- عرضه على القائد العسكري لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن رغبته في تنفيذ عملية انتحارية داخل المملكة وإخباره بما كان ينوي عليه أثناء وجوده في المملكة باستهداف مبنى المباحث العامة ومبنى قوات الطوارئ واستراحة يتردد عليها عدد من الأجانب .

7- اشتراكه في أعمال قتالية مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .

8- اشتراكه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن في تنفيذ عدة عمليات انتحارية في اليمن والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية أخرى تفصيلها على النحو الآتي :-

‌أ- اقتحام مبنى الأمن القومي في خور مكسر بعدن وإطلاقهما النار على رجال الأمن أدى ذلك إلى قتل أحدهم وإصابته (المتهم) بشظايا طلق ناري في رأسه وساقه وفخذه الأيمن .

‌ب- اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اقتحام مقر الجيش اليمني وتفجيره وإحراق آلياته نتج عن ذلك قتل سبعين شخصاً من أفراد الجيش اليمني .

‌ج- اشتراكه في قتل أحد المتعاونين مع الجيش اليمني بإطلاق النار عليه وقتل أحد السائقين بعبوات ناسفة .

‌د- اشتراكه مع خمسة عشر عضواً في التنظيم الإرهابي في وضع كمين ضد الجيش اليمني بقصد قتلهم وقيامه بزرع العبوات الناسفة في طريقهم .

‌ه- اشتراكه مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الهجوم على مباني حكومية والسطو على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بثلاثة ملايين ريـال سعودي .

‌و- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في تنفيذ عملية إرهابية بمبنى الاستخبارات بمنطقة سيؤون وإحراقه وقطع اتصالاته .

‌ز- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في إحراق برج المطار بسيؤون وإطلاق النار عليه.

‌ح- اشتراكه مع التنظيم الإرهابي في اقتحام المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا باستخدام سيارة مفخخة .

‌ط- اشتراكه مع أعضاء التنظيم في القيام بعمليات انتحارية بسيارات مفخخة بمبنى إدارة الأمن في عدن ومبنى الأمن القومي بسيؤون ومبنى الشرطة العسكرية بالمكلا وبالمنطقة الرابعة العسكرية في عدن وبمعسكر أحور بأبين ومبنى السجن المركزي ومبنى وزارة الدفاع اليمني والمستشفى التابع لها وعلمه بتفاصيلها نتج عن ذلك قتل عدد من العسكر .

‌ي- موافقته لقائد التنظيم في عدن على العمل مع التنظيم في الاغتيالات واختطاف الشخصيات وتزوير الهويات والصاق العبوات الناسفة .

‌ك- الشروع في خطف ضابطين بالجيش اليمني برصد تنقلاتهما منعه من تنفيذ مخططه الإرهابي حذرهما الشديد .

‌ل- الشروع مع مائتي عضو من أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن في الاستيلاء على مدينة المكلا واقتحام البنوك فيها منعه من تنفيذ ذلك قصف السيارة التي يستقلها المنفذون وتدربه قبل الشروع في العملية على السلاح المسدس فكاً وتركيباً وطرق الرماية بأنواعها.

‌م- طلبه من أحد قادة التنظيم الإرهابي في اليمن مشاركته في عملية انتحارية ببلاد الحرمين الشريفين .

9- تصنيع المتفجرات واستعمالها في مناطق برية بالثمامة والطوقي وتصنيع خمس عشرة قنبلة يدوية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتدريب المتهم الثاني عشر نظرياً على تصنيع المتفجرات للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

10- إنشاء مخيم بحي السلي وغرفة بأحد المساجد لإعداد وتجهيز المواد المتفجرة.

11- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه .

12- التخطيط مع شخص ( موقوف حاليا لدى الجهات المختصة ) على استهداف مواقع هامة وتفجيرها وقتل المسؤولين في الدولة وعلمه بتواصله مع التنظيم الإرهابي في اليمن لذلك .

13- عرضه على اثنين من زملائه أسماء بعض المسؤولين في الدولة ومتابعة ورصد أحدهم بقصد قتلهم .

14- حيازة سلاحي رشاش مع عدد من الذخيرة وحيازة سلاح مسدس والتدرب على الأسلحة المشار لها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

15- تحريض المتهم الثاني عشر على الهرب والاختفاء من رجال الأمن حال القبض عليه .

16- الهرب إلى مكة المكرمة ثم القصيم بعد القبض على زميله وبرفقته شخصان مطلوبان أمنياً مع علمه بذلك وتنقله من مكان لآخر بقصد الهرب من رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية .

17- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة المفصلة جرائمهم في إقراره المصدق شرعاً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

18- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ من خلال حيازته ذاكرة خارجية تحوي معلومات عن صناعة المواد المتفجرة.

19- حيازة هوية يمنية مزورة بقصد تضليل الجهات الأمنية في المملكة واليمن لعدم كشف هويته والقبض عليه .

20- السفر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة المجرَّم والمعاقب عليه بموجب اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.

21- تضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال غير صحيحة وتحديد هويات المشاركين معه في جرائمه بالكنى دون الإفصاح عن أسمائهم الحقيقية خشية كشفهم والقبض عليهم.

حيث قبض على المتهم المذكور بالتاريخ أعلاه من قبل قوات حرس الحدود بمحافظة شرورة كونه أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة الحدودي ومبنى المباحث العامة بمحافظة شروره ومواجهة رجال الأمن والتي نتج عنها إصابته بطلقة نارية في فخذه الأيمن وهلاك خمسة من رفقائه واستشهاد أربعة من رجال الأمن.

وارتكاب المتهم الثاني الجرائم التالية :

الانضمام إلى تنظيم القاعده الارهابي في اليمن , والخروج المسلح على ولي الأمر , والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن بالاشتراك في مهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن , وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وانفاذ لوازمه الباطلة بتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة وارتكابه عدداً من الأدوار الجرمية تفصيلها على النحو التالي :

1- اشتراكه في اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة من خلال :-

‌أ- وجوده مع أعضاء التنظيم الإرهابي في اليمن أثناء تحميل إحدى السيارات ثلاث صواريخ نوع كاتيوشا استخدمت في الاقتحام وعلمه من أحد أعضاء التنظيم بأن الهدف من ذلك هو استهداف منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة فيها وعلمه بالسيارة المستخدمة في الاقتحام.

‌ب- دعم منفذي العملية الإرهابية في منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بجهاز الجوال وشريحته اليمنية التي تم استخدامها مع الجهاز من قبل المنفذين.

‌ج- اشتراكه مع بعض أفراد التنظيم في حيازة ثلاثة صواريخ حربية نوع (كاتيوشا) وسيارة بها كمية من المتفجرات بقصد اقتحام منفذ الوديعة السعودي ومبنى المباحث العامة بشرورة والاخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ ونظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

‌د- وجوده بمنزل أحد تجار المخدرات مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ المشار لها أعلاه على مركز حرس الحدود السعودي بعد تنفيذ العملية الإرهابية.

‌ه- مشاهدته مع أعضاء التنظيم الإرهابي المشاركين في تفجير المنفذ اليمني واطلاق الصواريخ على حرس الحدود السعودي لعملية التفجير من خلال تصويرها بكاميرا بحوزة المنفذين.

‌و- علمه قبل التفجير بالسيارة المشَّركة بالمتفجرات المستخدمة في تفجير المنفذ اليمني ونوعها ومن قام بتشريكها بالمتفجرات وعلمه بمن صنع الأحزمة الناسفة لمنفذي الهجوم.

‌ز- علمه من أفراد التنظيم الإرهابي في اليمن عن استهدافهم الأراضي السعودية وحرس الحدود واقتحام محافظة شرورة وحديثه لشخصين من أفراد التنظيم عن اقتراح استهداف شركة الكهرباء بشرورة وقاعدة الطيران السعودي بالخرخير.

2- علمه بعد اقتحام منفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة بعزم التنظيم الهجوم على محافظة شرورة والاستيلاء على البنوك والصرافات وما بهما من أموال والعودة بعدها إلى اليمن.

3- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة بتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن من المباحث العامة والشرطة.

4- الخروج من المملكه الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ومشاركته في الأعمال القتالية الدائرة هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ والتنسيق مع عدد من الأشخاص ممن يحملون نفس توجهه في ذلك وتدربه على أسلحة الآر بي جي والكلاشنكوف والبيكا.

5- اقتحامه مع أفراد التنظيم مبنى الأمن المركزي بمدينة القطن بحضرموت أدى ذلك إلى اصابة عدد من أفراد الأمن المركزي اليمني.

6- اقناعه لأخيه بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن أدى ذلك إلى تكليف أخيه من قبل التنظيم بنقل أعضاء التنظيم من الجوف وحضرموت ومأرب وتوفير المواد الغذائية.

7- قناعته بوجوب الخروج لمواطن الفتن والقتال.

8- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة الوارد ذكرهم في اقراره المصدق شرعاً وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم.

9- عقوقه لوالدته برفضه العودة للمملكة بعد محاولتها اقناعه بذلك واصراره على بقائه مع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

10- تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال تسليم منفذي العملية الإرهابية بمنفذ الوديعة ومبنى المباحث العامة بشرورة جهازه الجوال وشريحته اليمنية لاستخدامها من قبلهم.

11- الزواج من امرأة يمنية بدون إذن مسبق في ذلك.

12- شرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة.

حيث قبض على المتهم المذكور من قبل مباحث منطقة نجران بعد قيامه بتسليم نفسه لهم .

وارتكاب المتهم الثالث الجرائم التالية :-

1- الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وايواء من ينتمي للتنظيم المشار إليه المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.

2- اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية وحضوره الدروس والمحاضرات التي تحث على ذلك لدى عدد من ذوي التوجهات المنحرفة .

3- ايواؤه بإستراحته لشخص لحين وجود طريق له في السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم التاسع وتستره عليهما وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

4- ايواؤه بإستراحته لشخص لحين وجود طريق لخروجه الى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك استجابة لطلب المتهم التاسع وتستره عليهما في ذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

5- ايواؤه باستراحته شخصين مع علمه بأنهما مطلوبان أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهم وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهم.

6- ايواؤه باستراحته شخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهما في ذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

7- ايواؤه باستراحته لشخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً استجابة لطلب المتهم السابع وتستره عليهما في ذلك وذلك بعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنهما.

8- ايواؤه باستراحته أحد الهالكين وشخص مطلوب أمنيً لحين وجود طريق لخروجهما إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك.

9- ايواؤه لشخص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتستره عليه ادى ذلك الى خروجه الى سوريا وهلاكه هناك.

10- إيواء أربعة من المطلوبين أمنياً بمنزله ونقلهم من مكان لآخر بسيارته الخاصة مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وأعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام .

11- إيواء لشخص في استراحته لحين إيجاد طريق له للسفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك مع علمه بأنه مطلوب لمباحث منطقة الرياض.

12- إيواء لشخص باستراحته لحين إيجاد طريق له للسفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً .

13- نقل لأشخاص مطلوبين أمنياً بسيارته نوع جمس من منطقة القصيم إلى محافظة خميس مشيط وبحوزتهما سلاحاً نارياً نوع كلاشنكوف ومسدساً بقصد السفر إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك واستلامه منهما السلاحين المشار لهما كهدية له .

14- استخدام سيارته في نقل بعض المطلوبين أمنياً من مكان لآخر.

15- علمه بتواصل شخص مع آخر بقصد إيجاد طريق إلى اليمن .

16- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه .

17- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تخزينه في جهازه الحاسوبي المحمول ووحدة تخزين خارجية وذاكرة قلمية ومقاطع ومستندات مناوئة للدولة وعن تصنيع المتفجرات والسلاح واستخدامه وتصوير لبعض عمليات التفجير داخل المملكة وخارجها وعن التكفير والعمليات الانتحارية وعن تنظيم القاعدة تحوي قصائد تحث على القتال ومقاطع مرئية عن مقاتلي تنظيم القاعدة في الشام واليمن والصومال.

18- دعم عدد من المطلوبين أمنياً بالعلب المتفجرة وبعض المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات بقصد التدرب على إعدادها وصنعها ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي ومشاهدته لهم بتصنيع العلب المتفجرة واستلامه من أحد الأشخاص مواداً تستخدم في تصنيع المتفجرات بقصد إيصالها للمطلوبين أمنياً الذي آواهم باستراحته وحيازته للمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات وحيازة خمسة عشر كوعاً متفجراً بقصد الاخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428هـ.

19- حيازة أوراق عن كيفية إعداد وتصنيع المواد المتفجرة.

20- تضليل جهة التحقيق بإتلاف المود المتفجرة التي قام المطلوبون أمنياً بتصنيعها باستراحته التي آواهم بها خشية انكشاف أمرهم والقبض عليهم وعلاقته بهم.

21- حيازة سلاحين أحدهما نوع رشاش كلاشنكوف مع ذخيرته والآخر نوع مسدس بقصد التدرب عليهما ومواجهة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي والاشتراك في حيازة أسلحة نوع رشاش ومسدس للقصد ذاته المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

22- تسليم المدعو الرابع سلاح مسدس بدون ترخيص لأهداف مشبوهة .

23- تمكين عدد من المطلوبين أمنياً من التدرب على الأسلحة وفنون القتال بالاستراحة التي قام بشرائها لهم وآواهم بها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .

24- متابعته عبر موقع التواصل الاجتماعي (اليوتيوب) لمواقع محظورة احداها ما يسمى بقناة الاصلاح التابعة للمارق/ سعد الفقيه.

25- تستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة المشار لاسمائهم وجرائمهم في إقراريه المصدقين شرعاً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم أدى ذلك إلى سفر بعضهم إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة هناك وتنفيذ عمليات إرهابية داخل وخارج البلاد .

26- اشتراكه في حيازة سلاح نوع رشاش كلاشنكوف وعدد من الذخيرة وسلاح مسدس كانت بحوزة شخص أثناء ايوائه للأخير في استراحته مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

27- حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بحوزته (سلاحي رشاش و(402) طلقة سلاح رشاش ومخزن مسدس وبندقية هوائية) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ.

28- حيازة تسعة أشرطة كاسيت ممنوعة وغير مفسوحة.

29- عدم التزامه بتعليمات السجن بمضاربته مع أحد الموقوفين داخل السجن.

وارتكاب المتهم الرابع الجرائم التالية:-

1- الانتماء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.

2- إيواؤه بمنزله أربعة أشخاص وتوفير الطعام لهم ونقلهم بسيارته عدة مرات مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً ومعلن عن بعضهم عبر وسائل الإعلام .

3- الاشتراك في إيواء أحد المطلوبين أمنياً بإحدى الاستراحات واستخدام سيارته في نقله بقصد البحث عن طريق للخروج إلى اليمن والانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك أدى ذلك إلى خروجه لليمن وانضمامه للتنظيم المشار إليه .

4- مساعدة لمطلوب أمني في التخفي عن رجال الأمن بإيوائه بمنزل أحد المطلوبين والتنسيق مع الأخير في ذلك .

5- تستره على من علم بمساعدتهم وإيوائهم للمطلوبين أمنياً وساهموا في تهريبهم إلى اليمن للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم.

6- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه .

7- إنشاء معرف وتحميله برنامجاً من خلال التواصل مع أحد المطلوبين ثم استجابته له بإبلاغ المتهم الثالث بالتواصل معه عبر البرنامج الذي قام بتحميله المجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

8- إعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال تواصله عبر البريد الإلكتروني مع أحد المطلوبين المنظم لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن واستجابته له بتحميل برنامجاً يتم من خلاله التواصل معه.

9- سرقة جواز سفر شخص بقصد السفر إلى الكويت لكونه ممنوعاً من السفر .

10- ارتكابه جريمة التزوير باستخدامه جواز سفر لا يعود له المجرَّم والمعاقب عليه بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ وبموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ .

حيث قبض على المتهم من قبل منفذ الرقعي بالمنطقة الشرقية بتاريخ 5/10/1435هـ بعد أن راجعهم بقصد المغادرة إلى دولة الكويت بجواز سفر لا يخصه حيث تبين عند عرضه على نظام البصمة أن اسمه الحقيقي مختلف عن الجواز وأنه مُدرج على قائمة المنع من السفر والقبض عند المغادرة والقدوم .

وارتكاب المتهم الخامس الجرائم التالية :-

1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ورقم 16820 وتاريخ 5/5/1435هـ.

2- مساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً في نقلهم من منطقة لأخرى والتنسيق مع آخرين في ذلك وقيامه بنقلهم بسيارته وإيوائهم بإحدى المزارع العائدة لأحد الأشخاص بمنطقة القصيم .

3- اتصاله بأحد الأشخاص بقصد مساعدة أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من مكان لآخر خشية القبض عليهم وتواصله مع عدد ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد واستقراره للقصد ذاته مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية .

4- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته في جهازه الجوال والذاكرة القلمية كتب تحث على التكفير المنحرف وكتاب للضال/ أيمن الظواهري ومقطع فيديو لزعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى/ أبو بكر البغدادي وصورة لعلم التنظيم المشار إليه وصورة لعلم تنظيم القاعدة الإرهابي وصورة لزعماء تنظيم القاعدة الهالك/ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وصورة لمقاتلين تنظيم داعش وهم يحملون رؤوس تم قطعها.

5- تستره على عدد من المطلوبين أمنياً ومن قام بمساعدتهم وإيوائهم ونقلهم وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

6- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة .

7- حيازة كتاب ممنوع .

8- حيازة (29) سكيناً ممنوعة على شكل بطاقة الصراف الآلي.

وارتكاب المتهم السادس الجرائم التالية :-

1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وتقديم الدعم والمساعدة لعناصر التنظيم المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

2- إيواؤه بمنزل ومزرعة والده أربعة من المطلوبين أمنياً ونقلهم من محافظة الطائف إلى منطقة القصيم .

3- تستره على أربعة من المطلوبين أمنياً مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية عبر وسائل الإعلام ، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

4- حضوره مناسبات بعض مطلقي السراح ممن سبق إيقافهم في قضايا تمس أمن البلد واستقراره وتبادله مع بعضهم الزيارات والاتصالات .

5- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبات في قضيته السابقة.

6- مخالفة تعليمات السجن باحداث فوضى داخل الجناح.

7- تخزينه في جهازيه الجوال المضبوطين بحوزته ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته محادثات وصور تؤيد تنظيم داعش الإرهابي.

وارتكاب المتهم السابع الجرائم التالية :-

1- الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بحيازة ذاكرة قلمية تحوي مستندات تحوي مدحاً وثناء للهالك/ أسامة بن لادن ومستندات عن الضال/ أيمن الظواهري ومستندات عن أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك/ يوسف العييري ومستندات تحث على القتال والفكر الضال وصفحات تحوي مدحاً وثناء لبعض المقاتلين والهالكين المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.

2- مساعدة أحد المطلوبين أمنياً ونقله وإيوائه بإحدى الاستراحات والتنسيق مع أحد الأشخاص في ذلك مع علمه بأنه مطلوب أمنياً.

3- مساعدة أحد المشاركين في اقتحام منفذ الوديعة والمطلوب أمني آخر ونقلهما والتنسيق لهما مع أحد الأشخاص وإيواؤهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن .

4- التنسيق لمطلوبين أمنياً أحضرهما له أحد الهالكين ومساعدتهما في إيوائهما بإحدى الاستراحات لحين خروجهما إلى اليمن .

5- مساعدة أحد المطلوبين ونقله وإيوائه بإحدى الاستراحات مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية .

6- التنسيق لمطلوب أمني ومساعدته وإيوائه بإحدى الاستراحات نتج عن ذلك خروجه إلى اليمن .

7- طلبه من أحد الهالكين من منفذي هجوم منفذ الوديعة ذاكرة قلمية تحوي أناشيد قتالية وحيازته للذاكرة المشار إليها .

8- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435هـ والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه.

9- إنشاء معرفات إلكترونية عبر برنامج التواصل الاجتماعي/سكايب بقصد التواصل مع الهالكين المشاركين في تنفيذ منفذ الوديعة والتنسيق للمطلوبين أمنياً وإيصالهم لأماكن إيوائهم المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

10- الهرب من رجال الأمن وعدم توقفه والتسبب في وقوع حادث سير وقيامه برمي سيارات الدوريات الأمنية بالحجارة والتهجم على فرقة القبض بألفاظ تكفيرية.

11- تستره على عدد من المنحرفين فكرياً وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم .

12- حضوره مناسبات مشبوهة خاصة بمطلقي السراح بمدينة بريدة .

13- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة في قضيته السابقة .

14- مخالفة تعليمات السجن بتهديده أحد العاملين في السجن والتلفظ على أحد الضباط والعاملين بألفاظ مسيئة والتحريض وفك الكاميرا الموجودة بغرفة الزيارة وحيازته لشريحة جوال داخل ملابسه.

15- تأييده لشخص في ضربه أحد الضباط أثناء عملية المداهمة وطلبه من امرأة تنزيل ما تم تصويره أثناء عملية المداهمة عبر شبكة الانترنت.

وارتكاب المتهم الثامن التالية :-

1- تأييد تنظيم القاعدة وجبهة النصرة الإرهابيين والتواصل مع بعض عناصرها وتقديم الدعم لهم المجرم والمعاقب بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .

2- استقباله في المزرعة العائدة لوالده أربعة أشخاص من ضمنهم المتهم الأول مع علمه بأنهم مطلوبون للجهات الأمنية وتستره عليهم بعدم الابلاغ عنهم.

3- حيازة أوراق عبارة عن تغريدات عن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي الهالك/ أسامة بن لادن وعن جبهة النصرة والقدح في المملكة وولي أمرها وعلماء هذه البلاد والدعوة إلى ترك الدراسة في المدارس الحكومية والدعوة إلى المسيرات وتكفير رجال المباحث العامة ولعنهم والثناء على بعض المقاتلين في اليمن والحث على قتل المستأمنين والمعاهدين.

4- عدم ارتداعه بما سبق ضده من عقوبة ونقضه للتعهد الذي أخذ عليه في قضيته السابقة.

5- مخالفته تعليمات وأنظمة السجن بحفره جدار الصالة والتحدث مع الصالة المجاورة. .

وارتكاب المتهم التاسع الجرائم التالية :-

1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم في موطن الفتنة (سوريا) وتقديم الدعم المادي للتنظيم بمبلغ وقدره أربعون ألف ريـال المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمرين الملكيين رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ.