تعرف على طريقة احتساب الدعم النقدي في حساب المواطن

"سبق" تنشر الأمثلة التوضيحية.. البدل يزيد كلما زادت الاعباء

تكشفت معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن الذي اعلن اليوم وبشكل رسمي البدء في التسجيل فيه شهر فبراير القادم تمهيداً لصرف اول الدفعات النقدية للمستحقين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة في وقت لاحق من عام 2017.

وتشير المعلومات الى انه تمت دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه الى خمس شرائح متساوية (أخماس) من ناحية عدد السكان ، وتمت دراسة متوسط الدخل الشهري للاسر السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الاضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة.

وتبين المعلومات انه وبتطبيق معايير الاستحقاق "عدد أفراد الاسرة، الحالة المادية للاسرة" تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الاسرة بعد الاستفادة من البدل.

واوضح المثال التوضيحي الى ان البدل سيشمل من رواتبهم تصل الى 20159 ريال ومادون ، فيما كشف المثال بان البدل يزيد تلقائيا كلما ارتفعت الاعباء المالية خلال السنوات القادمة.

وتفصيلاً تبلغ اكبر قيمة للبدل لمن رواتبهم من صفر الى 8699 ريال ، وتقل قيمة البدل بشكل تدريبي مع الشريحة التي تليها وهي الشريحة الثانية لمن رواتبهم 8700 الى 11999 ريال ، ثم الشريحة الثالثة من 12000 الى 15299 والشريحة الرابعة والاخيرة المستحقة للبدل والتي تترواح رواتبها بين 15300 الى 20159 فيما خصصت الشريحة الخامسة الى من تزيد رواتبهم عن 20160 ريال والذين لا يشملهم الدعم.

وفيما يلي مثال توضيحي عن العبء التقديري ومتوسط البدل في عامي 2017 و 2020