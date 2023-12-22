النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
اتضحت تباشير نتائجه من خلال أرقام الموازنة الأولى بعد إطلاق التحول الوطني 2020

"برنامج التوازن المالي".. تعرّف على سياسة الدعم الحكومي الذكي الموجه إلى مستحقيه

تعرف على طريقة احتساب الدعم النقدي في حساب المواطن

"سبق" تنشر الأمثلة التوضيحية.. البدل يزيد كلما زادت الاعباء

تكشفت معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن الذي اعلن اليوم وبشكل رسمي البدء في التسجيل فيه شهر فبراير القادم تمهيداً لصرف اول الدفعات النقدية للمستحقين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة في وقت لاحق من عام 2017.

وتشير المعلومات الى انه تمت دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه الى خمس شرائح متساوية (أخماس) من ناحية عدد السكان ، وتمت دراسة متوسط الدخل الشهري للاسر السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الاضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة.

وتبين المعلومات انه وبتطبيق معايير الاستحقاق "عدد أفراد الاسرة، الحالة المادية للاسرة" تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الاسرة بعد الاستفادة من البدل.

واوضح المثال التوضيحي الى ان البدل سيشمل من رواتبهم تصل الى 20159 ريال ومادون ، فيما كشف المثال بان البدل يزيد تلقائيا كلما ارتفعت الاعباء المالية خلال السنوات القادمة.

وتفصيلاً تبلغ اكبر قيمة للبدل لمن رواتبهم من صفر الى 8699 ريال ، وتقل قيمة البدل بشكل تدريبي مع الشريحة التي تليها وهي الشريحة الثانية لمن رواتبهم 8700 الى 11999 ريال ، ثم الشريحة الثالثة من 12000 الى 15299 والشريحة الرابعة والاخيرة المستحقة للبدل والتي تترواح رواتبها بين 15300 الى 20159 فيما خصصت الشريحة الخامسة الى من تزيد رواتبهم عن 20160 ريال والذين لا يشملهم الدعم.

وفيما يلي مثال توضيحي عن العبء التقديري ومتوسط البدل في عامي 2017 و 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على طريقة احتساب الدعم النقدي في حساب المواطن
سبق

تكشفت معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن الذي اعلن اليوم وبشكل رسمي البدء في التسجيل فيه شهر فبراير القادم تمهيداً لصرف اول الدفعات النقدية للمستحقين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة في وقت لاحق من عام 2017.

وتشير المعلومات الى انه تمت دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه الى خمس شرائح متساوية (أخماس) من ناحية عدد السكان ، وتمت دراسة متوسط الدخل الشهري للاسر السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الاضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة.

وتبين المعلومات انه وبتطبيق معايير الاستحقاق "عدد أفراد الاسرة، الحالة المادية للاسرة" تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الاسرة بعد الاستفادة من البدل.

واوضح المثال التوضيحي الى ان البدل سيشمل من رواتبهم تصل الى 20159 ريال ومادون ، فيما كشف المثال بان البدل يزيد تلقائيا كلما ارتفعت الاعباء المالية خلال السنوات القادمة.

وتفصيلاً تبلغ اكبر قيمة للبدل لمن رواتبهم من صفر الى 8699 ريال ، وتقل قيمة البدل بشكل تدريبي مع الشريحة التي تليها وهي الشريحة الثانية لمن رواتبهم 8700 الى 11999 ريال ، ثم الشريحة الثالثة من 12000 الى 15299 والشريحة الرابعة والاخيرة المستحقة للبدل والتي تترواح رواتبها بين 15300 الى 20159 فيما خصصت الشريحة الخامسة الى من تزيد رواتبهم عن 20160 ريال والذين لا يشملهم الدعم.

وفيما يلي مثال توضيحي عن العبء التقديري ومتوسط البدل في عامي 2017 و 2020

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:04 PM
"سبق" تنشر الأمثلة التوضيحية.. البدل يزيد كلما زادت الاعباء

تعرف على طريقة احتساب الدعم النقدي في حساب المواطن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
37
85,605

تكشفت معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن الذي اعلن اليوم وبشكل رسمي البدء في التسجيل فيه شهر فبراير القادم تمهيداً لصرف اول الدفعات النقدية للمستحقين قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للطاقة في وقت لاحق من عام 2017.

وتشير المعلومات الى انه تمت دراسة الخصائص السكانية للمجتمع وتقسيمه الى خمس شرائح متساوية (أخماس) من ناحية عدد السكان ، وتمت دراسة متوسط الدخل الشهري للاسر السعودية المكونة من 6 أفراد وتقدير العبء الاضافي الشهري المتوقع عليهم جراء الإصلاحات المختلفة.

وتبين المعلومات انه وبتطبيق معايير الاستحقاق "عدد أفراد الاسرة، الحالة المادية للاسرة" تم تقدير قيمة متوسط البدل لتقييم حالة الاسرة بعد الاستفادة من البدل.

واوضح المثال التوضيحي الى ان البدل سيشمل من رواتبهم تصل الى 20159 ريال ومادون ، فيما كشف المثال بان البدل يزيد تلقائيا كلما ارتفعت الاعباء المالية خلال السنوات القادمة.

وتفصيلاً تبلغ اكبر قيمة للبدل لمن رواتبهم من صفر الى 8699 ريال ، وتقل قيمة البدل بشكل تدريبي مع الشريحة التي تليها وهي الشريحة الثانية لمن رواتبهم 8700 الى 11999 ريال ، ثم الشريحة الثالثة من 12000 الى 15299 والشريحة الرابعة والاخيرة المستحقة للبدل والتي تترواح رواتبها بين 15300 الى 20159 فيما خصصت الشريحة الخامسة الى من تزيد رواتبهم عن 20160 ريال والذين لا يشملهم الدعم.

وفيما يلي مثال توضيحي عن العبء التقديري ومتوسط البدل في عامي 2017 و 2020

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,901
1200

1200

17 ديسمبر
5,379
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,754
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,088

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة