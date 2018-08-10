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تعزيزات حوثية مدعومة من إيران في محاولة لاستعادة "معسكر خالد"

تحرير القوات الشرعية والتحالف للمعسكر كان ضربة قاصمة للانقلابيين

دفع انقلابيو اليمن بتعزيزات من كتائب" البدر"، المدربة على يد إيران، اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة معسكر خالد الاستراتيجي في المخا.

وتُعَد كتائب "البدر" إحدى الكتائب الخاصة التي تتلقى تعليماتها من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

ومثّل تحرير معسكر خالد الاستراتيجي، مؤخراً، على يد القوات الشرعية والتحالف العربي، ضربة قاصمة للانقلابيين.

وفي غضون ذلك تواصلت المواجهات غربي مدينة تعز، لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت الساعات الماضية، مواجهات عنيفة تخللها قصف متبادل بمختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 7 من المتمردين، و3 من أفراد القوات الشرعية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تَمَكّنت القوات الشرعية من إحراز تقدم برغم الألغام التي زرعها الحوثيون، وتسعى إلى الوصول لخط الستين، وهو طريق إمداد مهم للمتمردين يربط مدينة تعز بالحديدة.

وقُتلت فتاتان وأصيبت امرأتان في قصف للمتمردين على حي عصيفرة شمالي مدينة تعز.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعزيزات حوثية مدعومة من إيران في محاولة لاستعادة "معسكر خالد"
سبق

دفع انقلابيو اليمن بتعزيزات من كتائب" البدر"، المدربة على يد إيران، اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة معسكر خالد الاستراتيجي في المخا.

وتُعَد كتائب "البدر" إحدى الكتائب الخاصة التي تتلقى تعليماتها من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

ومثّل تحرير معسكر خالد الاستراتيجي، مؤخراً، على يد القوات الشرعية والتحالف العربي، ضربة قاصمة للانقلابيين.

وفي غضون ذلك تواصلت المواجهات غربي مدينة تعز، لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت الساعات الماضية، مواجهات عنيفة تخللها قصف متبادل بمختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 7 من المتمردين، و3 من أفراد القوات الشرعية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تَمَكّنت القوات الشرعية من إحراز تقدم برغم الألغام التي زرعها الحوثيون، وتسعى إلى الوصول لخط الستين، وهو طريق إمداد مهم للمتمردين يربط مدينة تعز بالحديدة.

وقُتلت فتاتان وأصيبت امرأتان في قصف للمتمردين على حي عصيفرة شمالي مدينة تعز.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
10:47 AM

تعزيزات حوثية مدعومة من إيران في محاولة لاستعادة "معسكر خالد"

تحرير القوات الشرعية والتحالف للمعسكر كان ضربة قاصمة للانقلابيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دفع انقلابيو اليمن بتعزيزات من كتائب" البدر"، المدربة على يد إيران، اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة معسكر خالد الاستراتيجي في المخا.

وتُعَد كتائب "البدر" إحدى الكتائب الخاصة التي تتلقى تعليماتها من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

ومثّل تحرير معسكر خالد الاستراتيجي، مؤخراً، على يد القوات الشرعية والتحالف العربي، ضربة قاصمة للانقلابيين.

وفي غضون ذلك تواصلت المواجهات غربي مدينة تعز، لليوم الثاني على التوالي.

وشهدت الساعات الماضية، مواجهات عنيفة تخللها قصف متبادل بمختلف أنواع الأسلحة، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 7 من المتمردين، و3 من أفراد القوات الشرعية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تَمَكّنت القوات الشرعية من إحراز تقدم برغم الألغام التي زرعها الحوثيون، وتسعى إلى الوصول لخط الستين، وهو طريق إمداد مهم للمتمردين يربط مدينة تعز بالحديدة.

وقُتلت فتاتان وأصيبت امرأتان في قصف للمتمردين على حي عصيفرة شمالي مدينة تعز.

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