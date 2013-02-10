"تعليم الأفلاج" ينفّذ 4 آلاف ساعة تدريبية خلال الفصل الأول

استهدفت المشرفين وقادة المدارس والمعلمين بعدد من البرامج

أنهت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج، ممثلة في قسم التدريب التربوي، تنفيذَ أكثر من أربعة آلاف ساعة تدريبية في عدد من البرامج التربوية استهدفت المشرفين التربويين بالإدارة وقادة المدارس ومعلمي المحافظة.

وقال مدير قسم التدريب التربوي والابتعاث بـ"تعليم الأفلاج" عبدالعزيز المحيميد: إن قسم التدريب التربوي نفّذ -وفق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول لهذا العام 1437/ 1438هـ- أكثر من أربعة آلاف ساعة تدريبية استهدفت المشرفين التربويين وقادة المدارس والمعلمين؛ من خلال العديد من البرامج وورش العمل؛ مضيفاً أن هناك دورات خارج الخطة نفّذتها بعض الأقسام بالإدارة بالتنسيق مع التدريب التربوي.