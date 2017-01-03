"تعليم الجوف" تسلّم ذوي طالب متوفى تعويضاً 100 ألف ريال‎

لقي حتفه بحادث بعد خروجه من ثانوية الملك سعود بدومة الجندل

سلّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب، مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً لذوي طالب تُوفي نتيجة حادث مروري، بعد خروجه من مدرسة الملك سعود الثانوية بدومة الجندل.

وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم، شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورعاه، والذي يهتم بأمر أبناء وبنات الوطن ويحظون برعايته الكريمة.

من جانبه، قال مدير إدارة خدمات الطلاب سلمان بن إبراهيم القايد إن الإدارة سلّمت شيكاً بمبلغ 100 ألف ريال لذوي الطالب المتوفى، والذي تم تخصيصه بناءً على قرار مجلس الوزراء بمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويُصرف من وزارة المالية، ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.