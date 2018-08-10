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"تعليم الرياض": الأسبوع الأول لعودة المعلمين سيتبنى التطوير المهني

"المانع" يكلّف "السبيل" مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد بالمنطقة

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية استثمار الأسبوع الأول لعودة المعلمين في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، خلال ترؤسه اجتماع "التطوير المهني للمعلمين"، على أهمية أن يكون التنفيذ على مستوى يليق بإدارة تعليم الرياض.

من ناحيته، قال مدير عام التطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل: الوزارة مستعدة للتعاون بشأن كل ما يسهم في إنجاح البرنامج.

وقد شارك في الاجتماع مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" حنان السلطان وحضور ممثلين عن وزارة التعليم وهم الدكتور محمد العبدالكريم والدكتور يوسف الحمود والدكتور حمود الحمود وفريق من تعليم الرياض ممثلاً في مديري إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومديري إدارة التدريب التربوي للبنين والبنات.

وركز المشاركون على أهمية وضع خطة للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات وأن يكون التدريب في الأسبوع الذي يسبق الدراسة.

وأكدوا ضرورة التنسيق بين إدارتي التدريب والإشراف ومكاتب التعليم في متابعة وتنفيذ خطة التطوير المهني.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بوضع "التطوير المهني للمعلمين والمعلمات" خلال الأسبوع الأول ضمن مؤشر الاستعداد للقيادة المدرسية لبداية العام الدراسي, مشيرين إلى أنه سيتم تقييم الأداء عبر مؤشر الأداء ثم الرفع للوزارة بالخطط والتقارير المنجزة في الاسبوع الثاني للعودة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لتنفيذ توجيهات وزارة التعليم في استثمار الأسبوع الأول لعودة المعلمين في جوانب التطوير المهني لمنسوبي التعليم.

‏من جهة أخرى، قرر "المانع" تكليف عبد الرحمن بن حمود السبيل مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد بمنطقة الرياض.

ويعدّ "السبيل" أحد الكفاءات والقيادات المتميزة في إدارة تعليم الرياض، حيث عمل مرشدا طلابياً ومشرفاً للتوجيه والإرشاد، ورئيساً لشعبة التوجيه والإرشاد بمكتب قرطبة كما رأس وشارك في كثير من اللجان التوجيهية والتربوية على مستوى المنطقة ووزارة التعليم وهو مدرب معتمد في إدارة التدريب التربوي بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض": الأسبوع الأول لعودة المعلمين سيتبنى التطوير المهني
سبق

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية استثمار الأسبوع الأول لعودة المعلمين في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، خلال ترؤسه اجتماع "التطوير المهني للمعلمين"، على أهمية أن يكون التنفيذ على مستوى يليق بإدارة تعليم الرياض.

من ناحيته، قال مدير عام التطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل: الوزارة مستعدة للتعاون بشأن كل ما يسهم في إنجاح البرنامج.

وقد شارك في الاجتماع مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" حنان السلطان وحضور ممثلين عن وزارة التعليم وهم الدكتور محمد العبدالكريم والدكتور يوسف الحمود والدكتور حمود الحمود وفريق من تعليم الرياض ممثلاً في مديري إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومديري إدارة التدريب التربوي للبنين والبنات.

وركز المشاركون على أهمية وضع خطة للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات وأن يكون التدريب في الأسبوع الذي يسبق الدراسة.

وأكدوا ضرورة التنسيق بين إدارتي التدريب والإشراف ومكاتب التعليم في متابعة وتنفيذ خطة التطوير المهني.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بوضع "التطوير المهني للمعلمين والمعلمات" خلال الأسبوع الأول ضمن مؤشر الاستعداد للقيادة المدرسية لبداية العام الدراسي, مشيرين إلى أنه سيتم تقييم الأداء عبر مؤشر الأداء ثم الرفع للوزارة بالخطط والتقارير المنجزة في الاسبوع الثاني للعودة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لتنفيذ توجيهات وزارة التعليم في استثمار الأسبوع الأول لعودة المعلمين في جوانب التطوير المهني لمنسوبي التعليم.

‏من جهة أخرى، قرر "المانع" تكليف عبد الرحمن بن حمود السبيل مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد بمنطقة الرياض.

ويعدّ "السبيل" أحد الكفاءات والقيادات المتميزة في إدارة تعليم الرياض، حيث عمل مرشدا طلابياً ومشرفاً للتوجيه والإرشاد، ورئيساً لشعبة التوجيه والإرشاد بمكتب قرطبة كما رأس وشارك في كثير من اللجان التوجيهية والتربوية على مستوى المنطقة ووزارة التعليم وهو مدرب معتمد في إدارة التدريب التربوي بالمنطقة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:23 PM

"تعليم الرياض": الأسبوع الأول لعودة المعلمين سيتبنى التطوير المهني

"المانع" يكلّف "السبيل" مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد بالمنطقة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
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5,117

شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على أهمية استثمار الأسبوع الأول لعودة المعلمين في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، خلال ترؤسه اجتماع "التطوير المهني للمعلمين"، على أهمية أن يكون التنفيذ على مستوى يليق بإدارة تعليم الرياض.

من ناحيته، قال مدير عام التطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل: الوزارة مستعدة للتعاون بشأن كل ما يسهم في إنجاح البرنامج.

وقد شارك في الاجتماع مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية محمود القويحص ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" حنان السلطان وحضور ممثلين عن وزارة التعليم وهم الدكتور محمد العبدالكريم والدكتور يوسف الحمود والدكتور حمود الحمود وفريق من تعليم الرياض ممثلاً في مديري إدارة الإشراف التربوي للبنين والبنات ومديري إدارة التدريب التربوي للبنين والبنات.

وركز المشاركون على أهمية وضع خطة للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات وأن يكون التدريب في الأسبوع الذي يسبق الدراسة.

وأكدوا ضرورة التنسيق بين إدارتي التدريب والإشراف ومكاتب التعليم في متابعة وتنفيذ خطة التطوير المهني.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بوضع "التطوير المهني للمعلمين والمعلمات" خلال الأسبوع الأول ضمن مؤشر الاستعداد للقيادة المدرسية لبداية العام الدراسي, مشيرين إلى أنه سيتم تقييم الأداء عبر مؤشر الأداء ثم الرفع للوزارة بالخطط والتقارير المنجزة في الاسبوع الثاني للعودة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات لتنفيذ توجيهات وزارة التعليم في استثمار الأسبوع الأول لعودة المعلمين في جوانب التطوير المهني لمنسوبي التعليم.

‏من جهة أخرى، قرر "المانع" تكليف عبد الرحمن بن حمود السبيل مديراً لإدارة التوجيه والإرشاد بمنطقة الرياض.

ويعدّ "السبيل" أحد الكفاءات والقيادات المتميزة في إدارة تعليم الرياض، حيث عمل مرشدا طلابياً ومشرفاً للتوجيه والإرشاد، ورئيساً لشعبة التوجيه والإرشاد بمكتب قرطبة كما رأس وشارك في كثير من اللجان التوجيهية والتربوية على مستوى المنطقة ووزارة التعليم وهو مدرب معتمد في إدارة التدريب التربوي بالمنطقة.

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