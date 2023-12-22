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"تعليم الرياض" يقطف جائزة أفضل عرض مسرحي في المنافسات المسرحية

في التصفيات التي اختتمت اليوم بحضور الدخيني والقويحص

قطف العرض المسرحي لتعليم منطقة الرياض الذي حمل عنوان "احتدام"، المركز الأول لأفضل عرض مسرحي متكامل، وذلك في المنافسات المسرحية للمجموعة الأولى على مستوى وزارة التعليم والتي احتضنتها العاصمة بمشاركة ثماني إدارات تعليمية.


وتأهلت إدارة تعليم الرياض ونظيرتها "صبيا" والتي حلت ثانياً إلى التصفيات النهائية والتي ستقام في جدة خلال الفترة المقبلة، حيث توج محمد الدخيني المشرف العام على العلاقات والإعلام في وزارة التعليم، ومحمود القويحص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض، الفائزين في جوائز المسرح، حيث شهد اليوم الأخير عرض مسرحيتين متبقيتين كانت الأولى لإدارة تعليم صبيا بعنوان "نشرة الأخبار" فيما كانت الثانية لإدارة تعليم الليث بعنوان "مسافة من نور".


وعلى صعيد الجوائز الفردية فقد ذهبت جوائز أفضل ممثل مسرحي إلى أيمن حمد عروي من إدارة تعليم صبيا في المركز الأول وحل ثانياً عبدالله فهد القرني من إدارة تعليم بيشة، ثم جاء ثالثاً عبدالكريم العنزي من إدارة تعليم الخرج.


وحصل حسين بن أحمد من إدارة تعليم الرياض على جائزة أفضل نص، فيما حققت إدارة تعليم الليث أفضل إضاءة وإدارة تعليم الرياض على جائزة أفضل ديكور وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى سالم باحميش من إدارة تعليم صبيا.


وقدم محمد الدخيني المشرف العام على العلاقات والإعلام في وزارة التعليم، تهانيه للفائزين، وقال:" شاهدنا اليوم مواهب مسرحية مبدعة ستكون نواة لمستقبل مشرق في المسرح المدرسي".
 
وأضاف: بإذن الله سنواصل في وزارة التعليم دعم هذه المنافسات المميزة والتي تقودنا لاكتشاف قدرات أبنائنا الطلاب، فالمسرح المدرسي يعزز في نفوس طلابنا عدداً من القيم التربوية والأخلاقية، ويبرز قدراتهم اللغوية، فالمهتمون بالتربية الحديثة يدركون أهمية المسرح المدرسي ودوره الفاعل في مساعدة الطالب على فهم مهارات الحياة المختلفة".


وأبان أهمية المسرح كونه مساحة خصبة للإبداع وتكوين الذات، وإكساب الطالب والطالبة على حد سواء مهارات التعامل مع الموقف في إطار تربوي ومنهجي.


وشاركه الرأي محمود القويحص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض، وقال:" نحن فخورون في الوزارة بما شاهدنا من عروض مسرحية تؤكد قدرة المسرح في إبراز المواهب اللاصفية للطالب، فالوزارة وضعت خطة شاملة لجعل المسرح المدرسي يتميز ويبدع في إبراز مواهب طلابنا، وسنسعى كذلك لترسيخ الأفكار الإيجابية للمسرح".
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الرياض" يقطف جائزة أفضل عرض مسرحي في المنافسات المسرحية
سبق

قطف العرض المسرحي لتعليم منطقة الرياض الذي حمل عنوان "احتدام"، المركز الأول لأفضل عرض مسرحي متكامل، وذلك في المنافسات المسرحية للمجموعة الأولى على مستوى وزارة التعليم والتي احتضنتها العاصمة بمشاركة ثماني إدارات تعليمية.


وتأهلت إدارة تعليم الرياض ونظيرتها "صبيا" والتي حلت ثانياً إلى التصفيات النهائية والتي ستقام في جدة خلال الفترة المقبلة، حيث توج محمد الدخيني المشرف العام على العلاقات والإعلام في وزارة التعليم، ومحمود القويحص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض، الفائزين في جوائز المسرح، حيث شهد اليوم الأخير عرض مسرحيتين متبقيتين كانت الأولى لإدارة تعليم صبيا بعنوان "نشرة الأخبار" فيما كانت الثانية لإدارة تعليم الليث بعنوان "مسافة من نور".


وعلى صعيد الجوائز الفردية فقد ذهبت جوائز أفضل ممثل مسرحي إلى أيمن حمد عروي من إدارة تعليم صبيا في المركز الأول وحل ثانياً عبدالله فهد القرني من إدارة تعليم بيشة، ثم جاء ثالثاً عبدالكريم العنزي من إدارة تعليم الخرج.


وحصل حسين بن أحمد من إدارة تعليم الرياض على جائزة أفضل نص، فيما حققت إدارة تعليم الليث أفضل إضاءة وإدارة تعليم الرياض على جائزة أفضل ديكور وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى سالم باحميش من إدارة تعليم صبيا.


وقدم محمد الدخيني المشرف العام على العلاقات والإعلام في وزارة التعليم، تهانيه للفائزين، وقال:" شاهدنا اليوم مواهب مسرحية مبدعة ستكون نواة لمستقبل مشرق في المسرح المدرسي".
 
وأضاف: بإذن الله سنواصل في وزارة التعليم دعم هذه المنافسات المميزة والتي تقودنا لاكتشاف قدرات أبنائنا الطلاب، فالمسرح المدرسي يعزز في نفوس طلابنا عدداً من القيم التربوية والأخلاقية، ويبرز قدراتهم اللغوية، فالمهتمون بالتربية الحديثة يدركون أهمية المسرح المدرسي ودوره الفاعل في مساعدة الطالب على فهم مهارات الحياة المختلفة".


وأبان أهمية المسرح كونه مساحة خصبة للإبداع وتكوين الذات، وإكساب الطالب والطالبة على حد سواء مهارات التعامل مع الموقف في إطار تربوي ومنهجي.


وشاركه الرأي محمود القويحص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض، وقال:" نحن فخورون في الوزارة بما شاهدنا من عروض مسرحية تؤكد قدرة المسرح في إبراز المواهب اللاصفية للطالب، فالوزارة وضعت خطة شاملة لجعل المسرح المدرسي يتميز ويبدع في إبراز مواهب طلابنا، وسنسعى كذلك لترسيخ الأفكار الإيجابية للمسرح".
 

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
08:55 PM
في التصفيات التي اختتمت اليوم بحضور الدخيني والقويحص

"تعليم الرياض" يقطف جائزة أفضل عرض مسرحي في المنافسات المسرحية

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عبدالعزيز الشريف - الرياض
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قطف العرض المسرحي لتعليم منطقة الرياض الذي حمل عنوان "احتدام"، المركز الأول لأفضل عرض مسرحي متكامل، وذلك في المنافسات المسرحية للمجموعة الأولى على مستوى وزارة التعليم والتي احتضنتها العاصمة بمشاركة ثماني إدارات تعليمية.


وتأهلت إدارة تعليم الرياض ونظيرتها "صبيا" والتي حلت ثانياً إلى التصفيات النهائية والتي ستقام في جدة خلال الفترة المقبلة، حيث توج محمد الدخيني المشرف العام على العلاقات والإعلام في وزارة التعليم، ومحمود القويحص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض، الفائزين في جوائز المسرح، حيث شهد اليوم الأخير عرض مسرحيتين متبقيتين كانت الأولى لإدارة تعليم صبيا بعنوان "نشرة الأخبار" فيما كانت الثانية لإدارة تعليم الليث بعنوان "مسافة من نور".


وعلى صعيد الجوائز الفردية فقد ذهبت جوائز أفضل ممثل مسرحي إلى أيمن حمد عروي من إدارة تعليم صبيا في المركز الأول وحل ثانياً عبدالله فهد القرني من إدارة تعليم بيشة، ثم جاء ثالثاً عبدالكريم العنزي من إدارة تعليم الخرج.


وحصل حسين بن أحمد من إدارة تعليم الرياض على جائزة أفضل نص، فيما حققت إدارة تعليم الليث أفضل إضاءة وإدارة تعليم الرياض على جائزة أفضل ديكور وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى سالم باحميش من إدارة تعليم صبيا.


وقدم محمد الدخيني المشرف العام على العلاقات والإعلام في وزارة التعليم، تهانيه للفائزين، وقال:" شاهدنا اليوم مواهب مسرحية مبدعة ستكون نواة لمستقبل مشرق في المسرح المدرسي".
 
وأضاف: بإذن الله سنواصل في وزارة التعليم دعم هذه المنافسات المميزة والتي تقودنا لاكتشاف قدرات أبنائنا الطلاب، فالمسرح المدرسي يعزز في نفوس طلابنا عدداً من القيم التربوية والأخلاقية، ويبرز قدراتهم اللغوية، فالمهتمون بالتربية الحديثة يدركون أهمية المسرح المدرسي ودوره الفاعل في مساعدة الطالب على فهم مهارات الحياة المختلفة".


وأبان أهمية المسرح كونه مساحة خصبة للإبداع وتكوين الذات، وإكساب الطالب والطالبة على حد سواء مهارات التعامل مع الموقف في إطار تربوي ومنهجي.


وشاركه الرأي محمود القويحص مساعد المدير العام للشؤون التعليمية في الرياض، وقال:" نحن فخورون في الوزارة بما شاهدنا من عروض مسرحية تؤكد قدرة المسرح في إبراز المواهب اللاصفية للطالب، فالوزارة وضعت خطة شاملة لجعل المسرح المدرسي يتميز ويبدع في إبراز مواهب طلابنا، وسنسعى كذلك لترسيخ الأفكار الإيجابية للمسرح".
 

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