"تعليم الطائف" تستقبل فريق وكالة التعليم الأهلي والأجنبي

للوقوف على مستوى أداء المدارس الأهلية والأجنبية

استقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور محمد بن حسن الشمراني، اليوم فريقًا من وكالة التعليم الأهلي والأجنبي، ووفدًا من المناطق والمحافظات بقطاعيه (بنين – بنات)؛ للوقوف على مستوى أداء المدارس الأهلية والأجنبية، وتبادل الخبرات.



وأكد المدير العام للتعليم خلال اللقاء أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تنظمها الوزارة لخدمة الميدان التربوي، وأنها تهدف إلى الوقوف على مستوى أداء المدارس الأهلية والأجنبية، ومدى مطابقتها للضوابط والتعليمات، كما تركز على تبادل الخبرات بين الإدارات التعليمية، بما يسهم في تطوير آليات العمل، وتجويد المخرجات.



ورحب الشمراني بأعضاء الفريق متمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.



فيما التقت مها الزايدي، المساعدة بتعليم الطائف، بالوفد النسائي ضمن الفريق الزائر، الذي يضم المشرف العام بوكالة التعليم الأهلي بالوزارة علي حمد الرشيد، وفايزة خضر السيالي مساعدة المدير العام ومسؤولة القسم النسائي بالإدارة العامة للتعليم الأهلي، ونداء سعود الحربي مشرفة عموم بإدارة علاقات المستثمرين، وهند محيي الدين بخاري مديرة إدارة علاقات المستثمرين. كما يضم الوفد من المناطق والمحافظات يوسف محمد عبداللطيف الصفيان مدير إدارة المدارس الأهلية بتعليم المنطقة الشرقية، ومساعد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم جدة مسلم سالم عمرو السفياني.



هذا، وقد انطلقت أعمال الفريق في يومه الأول بزيارة مكتب التعليم الأهلي والأجنبي، واطلعوا على سير العمل. ومن المقرر أن يشخص الفريق خلال اليومين القادمين على بعض المدارس الأهلية والأجنبية.