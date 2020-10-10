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"تعليم الكبار" بمكة تتابع المتعثرين دراسيًّا وتوزعهم على مرشدين أكاديميين

في بادرة فريدة من نوعها على مستوى إدارات تعليم الكبار بالوزارة

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى إدارات تعليم الكبار بوزارة التعليم نفَّذت إدارة تعليم الكبار بمكة المكرمة نموذج متابعة الخطة الدراسية للدارسين بالنظام الفصلي.

وتأتي المبادرة تسهيلاً لمعرفة مواد التعثر، وإرشاد الدارسين للمواد التي اجتازوها، والمواد التي تعثر فيها الدارس، وذلك بتكليف مرشد أكاديمي للدارسين من المعلمين بالمدرسة من أجل متابعتهم.

وقام بالمبادرة والفكرة مساعد مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد جميل الحارثي، وقد لاقت استحسان قادة المدارس الليلية لمتابعة الدارسين، وإيضاح مواد التعثر لهم، ومتابعتهم، وتوزيع الدارسين على مرشدين أكاديميين بالمدرسة.

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"تعليم الكبار" بمكة تتابع المتعثرين دراسيًّا وتوزعهم على مرشدين أكاديميين
سبق

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى إدارات تعليم الكبار بوزارة التعليم نفَّذت إدارة تعليم الكبار بمكة المكرمة نموذج متابعة الخطة الدراسية للدارسين بالنظام الفصلي.

وتأتي المبادرة تسهيلاً لمعرفة مواد التعثر، وإرشاد الدارسين للمواد التي اجتازوها، والمواد التي تعثر فيها الدارس، وذلك بتكليف مرشد أكاديمي للدارسين من المعلمين بالمدرسة من أجل متابعتهم.

وقام بالمبادرة والفكرة مساعد مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد جميل الحارثي، وقد لاقت استحسان قادة المدارس الليلية لمتابعة الدارسين، وإيضاح مواد التعثر لهم، ومتابعتهم، وتوزيع الدارسين على مرشدين أكاديميين بالمدرسة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:54 AM

"تعليم الكبار" بمكة تتابع المتعثرين دراسيًّا وتوزعهم على مرشدين أكاديميين

في بادرة فريدة من نوعها على مستوى إدارات تعليم الكبار بالوزارة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
4,688

في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى إدارات تعليم الكبار بوزارة التعليم نفَّذت إدارة تعليم الكبار بمكة المكرمة نموذج متابعة الخطة الدراسية للدارسين بالنظام الفصلي.

وتأتي المبادرة تسهيلاً لمعرفة مواد التعثر، وإرشاد الدارسين للمواد التي اجتازوها، والمواد التي تعثر فيها الدارس، وذلك بتكليف مرشد أكاديمي للدارسين من المعلمين بالمدرسة من أجل متابعتهم.

وقام بالمبادرة والفكرة مساعد مدير إدارة تعليم الكبار بتعليم مكة خالد جميل الحارثي، وقد لاقت استحسان قادة المدارس الليلية لمتابعة الدارسين، وإيضاح مواد التعثر لهم، ومتابعتهم، وتوزيع الدارسين على مرشدين أكاديميين بالمدرسة.

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