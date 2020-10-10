"تعليم الليث" يعلن عن بدء قبول طلاب الانتساب بمدارس المحافظة

​للدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم الاختبارات والقبول، عن بدء إجراءات قبول وتسجيل الطلاب الراغبين في الانتساب للدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في كل مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها.

ودعا رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم الليث عوض النعيري، الراغبين في التسجيل، إلى مراجعة مكاتب التعليم مصطحبين معهم المسوغات اللازمة، وهي: أصل آخر شهادة حصل عليها الطالب مع صورة مصدقة من قسم الاختبارات والقبول من المنطقة أو المحافظة الصادرة منها الشهادة بالنسبة للحاصلين على الشهادات من خارج محافظة الليث، وأصل بطاقة الأحوال مع صورة منها.

وأوضح أنه بالنسبة للموظفين الراغبين بالتسجيل يُشترط أن يكون مقر عمله بمحافظتي الليث وأضم والمراكز التابعة لهما. أما المتقدمون غير المرتبطين بأعمال وظيفية فإنه يتوجب عليهم إحضار ما يثبت عدم ارتباطهم بعمل من جهة رسمية (الأحوال المدنية أو وزارة العمل)، وألا يكون صدر بحق المتقدم قرار حرمان من الدراسة النهارية أو الليلية بسبب السلوك في العام الذي يرغب الانتساب فيه.

وأشار إلى أن إدارة التعليم حددت يوم الأربعاء١١ / ٣ / ١٤٣٩هـ ، آخر موعد لقبول ملفات المتقدمين للدراسة.

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