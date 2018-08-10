"تعليم المخواة" تعلن عن فتح الرغبات أمام المعلمين المنقولين إليها خارجياً

فرشان: تعبأ إلكترونياً عبر نظام "نور" من 15 ذي القعدة ولغاية 22

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة فتح الرغبات أمام المعلمين المنقولين إليها خارجياً للإدارة والمحافظات التابعة لها.

وقال مدير شؤون المعلمين حسن فرشان، إن الرغبات تعبأ إلكترونياً عن طريق نظام نور، وذلك من تاريخ ١٥إلى ٢٢ /١١ / ١٤٣٨هـ، مهيباً بالجميع بسرعة إدخال رغباتهم.

وأضاف فرشان: ستكون الرغبات متاحة لجميع المعلمين الذين لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم خلال الفترة الماضية.