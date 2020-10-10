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"تعليم المهد" يُخلي مسؤوليته عن الحسابات المشبوهة ويوجِّه بعدم متابعتها

حثّ على عدم إعادة التغريدات المُثيرة للفتن التي تتعارض مع سياسات الدولة

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المهد؛ ممثلةً في مديرها عبدالله بن سليمان السحيمي؛ بحصر الحسابات والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل أسماء قطاعات تابعة للإدارة التعليمية، وتحديد المسؤولين عنها، وإخلاء مسؤولية الإدارة والجهات التابعة لها من أيّ مواد تنشر في حسابات ومواقع وهمية مزوّرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم المهد" عايض الوسمي؛ أن الحسابات الرسمية المخول لها نشر أخبار وفعاليات ومناشط الإدارة, هي: الحساب الرسمي للإدارة "mahdedu"، وحسابات المدارس الرسمية فقط.

جاء في التوجيه التأكيد على منسوبي الإدارة وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بالتقيُّد بعدم نشر أخبار وفعاليات ومناشط الإدارة في حساباتهم الشخصية، منوّهاً بالالتزام بما يُنشر في حساباتهم أو حسابات المدارس التي يديرونها بالآداب والأخلاق العامة وأخلاقيات المهنة ولغة المحتوى ومفرداته، وعدم إعادة تغريدات حسابات مشبوهة، أو حسابات تثير الفتن، أو المُثيرة للجدل التي تتعارض مع توجه الوزارة وسياسات الدولة.

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"تعليم المهد" يُخلي مسؤوليته عن الحسابات المشبوهة ويوجِّه بعدم متابعتها
سبق

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المهد؛ ممثلةً في مديرها عبدالله بن سليمان السحيمي؛ بحصر الحسابات والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل أسماء قطاعات تابعة للإدارة التعليمية، وتحديد المسؤولين عنها، وإخلاء مسؤولية الإدارة والجهات التابعة لها من أيّ مواد تنشر في حسابات ومواقع وهمية مزوّرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم المهد" عايض الوسمي؛ أن الحسابات الرسمية المخول لها نشر أخبار وفعاليات ومناشط الإدارة, هي: الحساب الرسمي للإدارة "mahdedu"، وحسابات المدارس الرسمية فقط.

جاء في التوجيه التأكيد على منسوبي الإدارة وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بالتقيُّد بعدم نشر أخبار وفعاليات ومناشط الإدارة في حساباتهم الشخصية، منوّهاً بالالتزام بما يُنشر في حساباتهم أو حسابات المدارس التي يديرونها بالآداب والأخلاق العامة وأخلاقيات المهنة ولغة المحتوى ومفرداته، وعدم إعادة تغريدات حسابات مشبوهة، أو حسابات تثير الفتن، أو المُثيرة للجدل التي تتعارض مع توجه الوزارة وسياسات الدولة.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
09:42 AM

"تعليم المهد" يُخلي مسؤوليته عن الحسابات المشبوهة ويوجِّه بعدم متابعتها

حثّ على عدم إعادة التغريدات المُثيرة للفتن التي تتعارض مع سياسات الدولة

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فهد العتيبي - المهد
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وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المهد؛ ممثلةً في مديرها عبدالله بن سليمان السحيمي؛ بحصر الحسابات والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي التي تحمل أسماء قطاعات تابعة للإدارة التعليمية، وتحديد المسؤولين عنها، وإخلاء مسؤولية الإدارة والجهات التابعة لها من أيّ مواد تنشر في حسابات ومواقع وهمية مزوّرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ "تعليم المهد" عايض الوسمي؛ أن الحسابات الرسمية المخول لها نشر أخبار وفعاليات ومناشط الإدارة, هي: الحساب الرسمي للإدارة "mahdedu"، وحسابات المدارس الرسمية فقط.

جاء في التوجيه التأكيد على منسوبي الإدارة وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بالتقيُّد بعدم نشر أخبار وفعاليات ومناشط الإدارة في حساباتهم الشخصية، منوّهاً بالالتزام بما يُنشر في حساباتهم أو حسابات المدارس التي يديرونها بالآداب والأخلاق العامة وأخلاقيات المهنة ولغة المحتوى ومفرداته، وعدم إعادة تغريدات حسابات مشبوهة، أو حسابات تثير الفتن، أو المُثيرة للجدل التي تتعارض مع توجه الوزارة وسياسات الدولة.

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