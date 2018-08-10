النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

تعليم بيشة: نقل المعلمين منتصف ذي الحجة المقبل

الهاجري يؤكد مواصلة الجهود لاستكمال جاهزية المدارس

أكد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري مواصلة الجهود والتنسيق بين جميع الأقسام لاستكمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، والعمل على حل العوائق، سواء على مستوى الإدارة أو في المحاور التي تستدعي دعم الوزارة.

وأعلن المتحدث الرسمي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني عن بدء إدارة شؤون المعلمين في إجراءات النقل الداخلي عبر توجيه المنقولين خارجيًا لتعليم بيشة لترتيب رغباتهم في برنامج نور، حيث أعلن في وقت سابق عن الموعد المبدئي لصدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في منتصف شهر ذي الحجة المقبل.

وتواصل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم بيشة عملها من أجل بداية ناجحة وجادة للدراسة في نهاية شهر ذي الحجة، حيث ترصد نسب التقدم في الجاهزية عبر برنامج إلكتروني، وأعلنت أمانة الإدارة أبرز ملامح الاستعداد في أقسام الإدارة، حيث تم اكتمال وصول مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة ٩٩ ٪‏ وبدأ الترحيل إلى مكاتب التعليم، ووصول مقررات المرحلة المتوسطة بنسبة ٨٠ ٪‏ والمرحلة الثانوية بنسبة ٦٠ ٪‏، إضافة إلى استلام ٤ مبانٍ جديدة، وافتتاح مدرسة ابتدائية في الفيض بقطاع مهر، و١٥ روضة، وتم تسليم متعهدي النقل للتربية الخاصة رواتبهم كاملة، وكذلك تم تسليم الشركات المشغلة للنقل المدرسي الخطط التشغيلية للعام المقبل، والمتابعة اليومية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وكذلك تغطية مدارس البنات بحارس واحد على الأقل، مع شمولية الحركة الداخلية لمدارس قطاع الصبيخة "المنضمة أخيرًا لإدارة تعليم عسير" لحين استلامها رسميًا من تعليم عسير، وأيضًا تم اكتمال التجهيزات المدرسية من مقاعد وسبورات البورسلان وصيانة مختبرات، وتم إصدار حركة القيادة المدرسية في قطاعي البنين والبنات منذ وقت مبكر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم بيشة: نقل المعلمين منتصف ذي الحجة المقبل
سبق

أكد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري مواصلة الجهود والتنسيق بين جميع الأقسام لاستكمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، والعمل على حل العوائق، سواء على مستوى الإدارة أو في المحاور التي تستدعي دعم الوزارة.

وأعلن المتحدث الرسمي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني عن بدء إدارة شؤون المعلمين في إجراءات النقل الداخلي عبر توجيه المنقولين خارجيًا لتعليم بيشة لترتيب رغباتهم في برنامج نور، حيث أعلن في وقت سابق عن الموعد المبدئي لصدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في منتصف شهر ذي الحجة المقبل.

وتواصل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم بيشة عملها من أجل بداية ناجحة وجادة للدراسة في نهاية شهر ذي الحجة، حيث ترصد نسب التقدم في الجاهزية عبر برنامج إلكتروني، وأعلنت أمانة الإدارة أبرز ملامح الاستعداد في أقسام الإدارة، حيث تم اكتمال وصول مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة ٩٩ ٪‏ وبدأ الترحيل إلى مكاتب التعليم، ووصول مقررات المرحلة المتوسطة بنسبة ٨٠ ٪‏ والمرحلة الثانوية بنسبة ٦٠ ٪‏، إضافة إلى استلام ٤ مبانٍ جديدة، وافتتاح مدرسة ابتدائية في الفيض بقطاع مهر، و١٥ روضة، وتم تسليم متعهدي النقل للتربية الخاصة رواتبهم كاملة، وكذلك تم تسليم الشركات المشغلة للنقل المدرسي الخطط التشغيلية للعام المقبل، والمتابعة اليومية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وكذلك تغطية مدارس البنات بحارس واحد على الأقل، مع شمولية الحركة الداخلية لمدارس قطاع الصبيخة "المنضمة أخيرًا لإدارة تعليم عسير" لحين استلامها رسميًا من تعليم عسير، وأيضًا تم اكتمال التجهيزات المدرسية من مقاعد وسبورات البورسلان وصيانة مختبرات، وتم إصدار حركة القيادة المدرسية في قطاعي البنين والبنات منذ وقت مبكر.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
10:11 PM

تعليم بيشة: نقل المعلمين منتصف ذي الحجة المقبل

الهاجري يؤكد مواصلة الجهود لاستكمال جاهزية المدارس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
483

أكد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري مواصلة الجهود والتنسيق بين جميع الأقسام لاستكمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، والعمل على حل العوائق، سواء على مستوى الإدارة أو في المحاور التي تستدعي دعم الوزارة.

وأعلن المتحدث الرسمي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني عن بدء إدارة شؤون المعلمين في إجراءات النقل الداخلي عبر توجيه المنقولين خارجيًا لتعليم بيشة لترتيب رغباتهم في برنامج نور، حيث أعلن في وقت سابق عن الموعد المبدئي لصدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في منتصف شهر ذي الحجة المقبل.

وتواصل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم بيشة عملها من أجل بداية ناجحة وجادة للدراسة في نهاية شهر ذي الحجة، حيث ترصد نسب التقدم في الجاهزية عبر برنامج إلكتروني، وأعلنت أمانة الإدارة أبرز ملامح الاستعداد في أقسام الإدارة، حيث تم اكتمال وصول مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة ٩٩ ٪‏ وبدأ الترحيل إلى مكاتب التعليم، ووصول مقررات المرحلة المتوسطة بنسبة ٨٠ ٪‏ والمرحلة الثانوية بنسبة ٦٠ ٪‏، إضافة إلى استلام ٤ مبانٍ جديدة، وافتتاح مدرسة ابتدائية في الفيض بقطاع مهر، و١٥ روضة، وتم تسليم متعهدي النقل للتربية الخاصة رواتبهم كاملة، وكذلك تم تسليم الشركات المشغلة للنقل المدرسي الخطط التشغيلية للعام المقبل، والمتابعة اليومية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وكذلك تغطية مدارس البنات بحارس واحد على الأقل، مع شمولية الحركة الداخلية لمدارس قطاع الصبيخة "المنضمة أخيرًا لإدارة تعليم عسير" لحين استلامها رسميًا من تعليم عسير، وأيضًا تم اكتمال التجهيزات المدرسية من مقاعد وسبورات البورسلان وصيانة مختبرات، وتم إصدار حركة القيادة المدرسية في قطاعي البنين والبنات منذ وقت مبكر.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,338
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة