تعليم بيشة: نقل المعلمين منتصف ذي الحجة المقبل

الهاجري يؤكد مواصلة الجهود لاستكمال جاهزية المدارس

أكد مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف الهاجري مواصلة الجهود والتنسيق بين جميع الأقسام لاستكمال جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، والعمل على حل العوائق، سواء على مستوى الإدارة أو في المحاور التي تستدعي دعم الوزارة.



وأعلن المتحدث الرسمي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني عن بدء إدارة شؤون المعلمين في إجراءات النقل الداخلي عبر توجيه المنقولين خارجيًا لتعليم بيشة لترتيب رغباتهم في برنامج نور، حيث أعلن في وقت سابق عن الموعد المبدئي لصدور حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في منتصف شهر ذي الحجة المقبل.



وتواصل لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بتعليم بيشة عملها من أجل بداية ناجحة وجادة للدراسة في نهاية شهر ذي الحجة، حيث ترصد نسب التقدم في الجاهزية عبر برنامج إلكتروني، وأعلنت أمانة الإدارة أبرز ملامح الاستعداد في أقسام الإدارة، حيث تم اكتمال وصول مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة ٩٩ ٪‏ وبدأ الترحيل إلى مكاتب التعليم، ووصول مقررات المرحلة المتوسطة بنسبة ٨٠ ٪‏ والمرحلة الثانوية بنسبة ٦٠ ٪‏، إضافة إلى استلام ٤ مبانٍ جديدة، وافتتاح مدرسة ابتدائية في الفيض بقطاع مهر، و١٥ روضة، وتم تسليم متعهدي النقل للتربية الخاصة رواتبهم كاملة، وكذلك تم تسليم الشركات المشغلة للنقل المدرسي الخطط التشغيلية للعام المقبل، والمتابعة اليومية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وكذلك تغطية مدارس البنات بحارس واحد على الأقل، مع شمولية الحركة الداخلية لمدارس قطاع الصبيخة "المنضمة أخيرًا لإدارة تعليم عسير" لحين استلامها رسميًا من تعليم عسير، وأيضًا تم اكتمال التجهيزات المدرسية من مقاعد وسبورات البورسلان وصيانة مختبرات، وتم إصدار حركة القيادة المدرسية في قطاعي البنين والبنات منذ وقت مبكر.

