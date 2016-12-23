"تعليم بيشة" يعلن 104 وظائف بمدارس البنات

حرّاس ومستخدمون ومستخدمات.. للمسجلين بـ"ساند"

أعلنت اليوم إدارة التعليم بمحافظة بيشة بدء استقبال طلبات التوظيف لـ 104 وظائف لحرّاس ومستخدمين ومستخدمات، وذلك بمدارس البنات للمسجلين بنظام "ساند". وقد فُتح النظام اليوم، ويستمر لمدة شهر.



وأشار تعليم بيشة إلى أن الوظائف ستكون حسب أماكن الاحتياج في المكاتب التابعة لتعليم بيشة (بنات)، وذلك على الرابط الإلكتروني بموقع الإدارة على الإنترنت، وأنه بعد الانتهاء من فترة التقديم سيكون هناك فرز للطلبات الإلكترونية من اللجنة المشكّلة برئاسة مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري؛ للتأكد من الشروط، وانطباق الضوابط.



وبإمكان الراغبين في التقدم لهذه الوظائف الدخول على الرابط الآتي:

http://eportal.bishaedu.gov.sa/jobs