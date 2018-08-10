تعليم تبوك يدعو المعلمين والمعلمات لترتيب شرائح النقل

سيتم ترتيبها آلياً في حال عدم الدخول خلال الفترة المحددة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك عن فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات خارجيًّا إليها.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم تبوك د. صالح أبو هاشم أنه يتعين على المنقولين والمنقولات ترتيب شرائح النقل من خلال حساباتهم على برنامج "نور"؛ تمهيدًا لتوجيههم إلى المدارس بناء على الاحتياج وفقًا للمفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم.

وأشار إلى أن موعد التسجيل بدأ من يوم الاثنين "15 /11 /1438" إلى نهاية دوام يوم الأحد الموافق "21 /11 /1438"، وفي حال عدم الدخول خلال الفترة المحددة سيتم ترتيب الشرائح آليًّا.