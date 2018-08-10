تعليم تبوك يعتمد تعيين 140 حارسًا لمدارس البنات في المنطقة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف، إبراهيم بن حسين العُمري، تعيين 140 حارسًا لمدارس البنات في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن أنهت إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك، إجراءات تعيينهم على المرتبة الـ 31 من وظائف اللائحة الوظيفية.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم تبوك، أحمد المشهوري، إن التعيينات الجديدة، تمت وفق المفاضلة بين المتقدمين، وعبر المقابلات الشخصية التي أجريت لهم عبر اللجنة المختصة مع تطبيق الاشتراطات الرسمية في هذا الصدد، وفي مقدمتها التسجيل في "نظام ساعد".

وأضاف أنه سيتم الإعلان نهاية الشهر المقبل، عن المتبقي من وظائف حراس المدارس، والمعلن عنها قبل نحو شهرين، وتتضمن 15 وظيفة بمسمى "حارسة أمن لمدارس البنات" بالمنطقة، ووظيفة واحدة بمسمى "حارس مدرسة ومحرمه"، وذلك في مدرسة البنات بمركز بجدة، بتبوك.