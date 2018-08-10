تعليم جدة يعتمد حركة نقل 757 موظفة والاعتراض خلال 10 أيام

حققت الرغبة الأولى بنسبة ٩٦٪ من إجمالي الإداريات المنقولات

اعتمد مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة نقل الموظفات الاداريات لعام ١٤٣٨هـ حيث شملت ٧٥٧ موظفة .

وتمنى الثقفي لجميع المنقولات التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز هذه الحركة.

وأوضح مدير ادارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد سعد الغامدي قائلا: إن عدد المتقدمات لطلب النقل بلغ ٩٤٥ إدارية وتم نقل ٨٧ ٪‏ من مجموع المتقدمات ، و تحقيق الرغبة الاولى بنسبة ٩٦٪ من إجمالي الإداريات المنقولات .

وأضاف الغامدي : أن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الإداريات ، لافتا إلى أن مدة الاعتراض على نتائج النقل ستكون لمدة عشرة ايام من تاريخ إعلان الحركة.

وللاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي :

http://hr.jedu.gov.sa/Login.aspx