"تعليم حائل" ينعي "المثيب" قائدة ابتدائية الروضة

نعى مكتب تعليم منطقة حائل، قائدة ابتدائية مدينة الروضة (80 كلم جنوب المنطقة)، منيرة فهيد فريحان المثيب، التي توفيت عصر أمس الجمعة، بحائل.

"المثيب" حرم أمير قرية الضربة القبلي، فلاح شبّاب الشريطي، وخدمت سنوات عديدة في التعليم، معلمة، وقائدة، ومساعدة لمديرة مكتب التربية والتعليم للشؤون المدرسية بمدينة فيد.