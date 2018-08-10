"تعليم ينبع" يدعو المعلمين المنقولين لتعبئة الشرائح

إرسال رسائل نصية لدخول الموقع وترتيب الرغبات

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، فتح الشرائح للمعلمين والمعلمات المنقولين والمنقولات خارجيًّا إليها.

وذكرت الإدارة أنه يتعين على المنقولين والمنقولات ترتيب شرائح النقل من خلال حساباتهم على برنامج "نور"؛ تمهيدًا لتوجيههم إلى المدارس بناء على الاحتياج وفقًا للمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة التعليم.

وقال "تعليم ينبع": موعد التسجيل بدأ اعتبارًا من الاثنين ويستمر إلى نهاية دوام يوم غد الخميس، وقد تم إرسال رسائل نصية للمنقولين والمنقولات من أجل الدخول على الموقع وترتيب رغباتهم، علمًا بأنه في حال عدم الدخول خلال الفترة المحددة سيتم ترتيب الشرائح آليًّا.