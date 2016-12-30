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تغريدات لـ"مطار جدة" تُلامس المشاعر وتترك أثراً في نفوس المسافرين

"الذيب": إطلاق الحسابات في منصات التواصل للتطوير ومعالجة الملاحظات

حظيت التغريدات التي أطلقها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، باهتمام ومتابعة من المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن لامست عباراته مشاعر المسافرين، وتركت طابعاً إيجابياً لذكرى سفرهم.

 

ونال حساب مطار الملك عبدالعزيز، متابعة أكثر من ٢٤ ألف متابع، ويتولى مهام الرد على استفسارات المتابعين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها والمتعلقة بالمطار وأنظمة السفر والإجراءات الداخلية، وتحديد الصالات، وتقديم المساعدة لهم على الفور.

 

وتأتي مهمة الحساب الجديدة في التواصل الميداني من خلال فريق العمل الذي يرصد مشاعر المسافرين على أرض الواقع، وينقلها عبر الحسابات الرسمية والرد على استفساراتهم على مدار الساعة.

 

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المطار، تركي بن معلوي الذيب: إن إطلاق حسابات المطار على منصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى التحسين والتطوير المستمر، وتلقي ملاحظات المسافرين ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالمطار؛ مشيراً إلى أن الحسابات تحظى بمتابعة جيدة من الجمهور الواعي الذي يبحث عن المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وأضاف، أن الحسابات ترصد وصول ومغادرة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتنقل صوراً مباشرة لهم؛ لافتاً إلى أن لدى المطار فريقاً إعلامياً متخصصاً يقوم على إدارة الحسابات والتجاوب مع طلبات المسافرين في الوقت المناسب، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، ونقل ملاحظاتهم إلى الإدارات المعنية بالمطار لاتخاذ الإجراءات التي تكفل معالجتها أو تطبيقها فيما يخص بعض المقترحات التي يقدّمها المسافرين.

 

ويوفر المطار حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها، "تويتر" (@KAIAirport)، "سناب شات" (kaiairport )، "انستقرام" (kaiairport1)؛ وذلك بهدف التواصل مع المسافرين وتقديم الخدمات لهم.

 

يشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، يُعَد من أهم المطارات الدولية في العالم، ويستقطب أكثر من ٣٠ مليون مسافر سنوياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغريدات لـ"مطار جدة" تُلامس المشاعر وتترك أثراً في نفوس المسافرين
سبق

حظيت التغريدات التي أطلقها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، باهتمام ومتابعة من المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن لامست عباراته مشاعر المسافرين، وتركت طابعاً إيجابياً لذكرى سفرهم.

 

ونال حساب مطار الملك عبدالعزيز، متابعة أكثر من ٢٤ ألف متابع، ويتولى مهام الرد على استفسارات المتابعين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها والمتعلقة بالمطار وأنظمة السفر والإجراءات الداخلية، وتحديد الصالات، وتقديم المساعدة لهم على الفور.

 

وتأتي مهمة الحساب الجديدة في التواصل الميداني من خلال فريق العمل الذي يرصد مشاعر المسافرين على أرض الواقع، وينقلها عبر الحسابات الرسمية والرد على استفساراتهم على مدار الساعة.

 

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المطار، تركي بن معلوي الذيب: إن إطلاق حسابات المطار على منصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى التحسين والتطوير المستمر، وتلقي ملاحظات المسافرين ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالمطار؛ مشيراً إلى أن الحسابات تحظى بمتابعة جيدة من الجمهور الواعي الذي يبحث عن المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وأضاف، أن الحسابات ترصد وصول ومغادرة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتنقل صوراً مباشرة لهم؛ لافتاً إلى أن لدى المطار فريقاً إعلامياً متخصصاً يقوم على إدارة الحسابات والتجاوب مع طلبات المسافرين في الوقت المناسب، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، ونقل ملاحظاتهم إلى الإدارات المعنية بالمطار لاتخاذ الإجراءات التي تكفل معالجتها أو تطبيقها فيما يخص بعض المقترحات التي يقدّمها المسافرين.

 

ويوفر المطار حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها، "تويتر" (@KAIAirport)، "سناب شات" (kaiairport )، "انستقرام" (kaiairport1)؛ وذلك بهدف التواصل مع المسافرين وتقديم الخدمات لهم.

 

يشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، يُعَد من أهم المطارات الدولية في العالم، ويستقطب أكثر من ٣٠ مليون مسافر سنوياً.

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
04:49 PM
"الذيب": إطلاق الحسابات في منصات التواصل للتطوير ومعالجة الملاحظات

تغريدات لـ"مطار جدة" تُلامس المشاعر وتترك أثراً في نفوس المسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حظيت التغريدات التي أطلقها مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، باهتمام ومتابعة من المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن لامست عباراته مشاعر المسافرين، وتركت طابعاً إيجابياً لذكرى سفرهم.

 

ونال حساب مطار الملك عبدالعزيز، متابعة أكثر من ٢٤ ألف متابع، ويتولى مهام الرد على استفسارات المتابعين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها والمتعلقة بالمطار وأنظمة السفر والإجراءات الداخلية، وتحديد الصالات، وتقديم المساعدة لهم على الفور.

 

وتأتي مهمة الحساب الجديدة في التواصل الميداني من خلال فريق العمل الذي يرصد مشاعر المسافرين على أرض الواقع، وينقلها عبر الحسابات الرسمية والرد على استفساراتهم على مدار الساعة.

 

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المطار، تركي بن معلوي الذيب: إن إطلاق حسابات المطار على منصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى التحسين والتطوير المستمر، وتلقي ملاحظات المسافرين ومعالجتها في أقرب وقت ممكن، والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بالمطار؛ مشيراً إلى أن الحسابات تحظى بمتابعة جيدة من الجمهور الواعي الذي يبحث عن المعلومات من مصادرها الرسمية.

 

وأضاف، أن الحسابات ترصد وصول ومغادرة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وتنقل صوراً مباشرة لهم؛ لافتاً إلى أن لدى المطار فريقاً إعلامياً متخصصاً يقوم على إدارة الحسابات والتجاوب مع طلبات المسافرين في الوقت المناسب، وتقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، ونقل ملاحظاتهم إلى الإدارات المعنية بالمطار لاتخاذ الإجراءات التي تكفل معالجتها أو تطبيقها فيما يخص بعض المقترحات التي يقدّمها المسافرين.

 

ويوفر المطار حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها، "تويتر" (@KAIAirport)، "سناب شات" (kaiairport )، "انستقرام" (kaiairport1)؛ وذلك بهدف التواصل مع المسافرين وتقديم الخدمات لهم.

 

يشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، يُعَد من أهم المطارات الدولية في العالم، ويستقطب أكثر من ٣٠ مليون مسافر سنوياً.

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