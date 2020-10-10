تفاصيل صادمة في "حريق جازان".. الأم تعودت ربط أطفالها وترفض فتح الباب لإنقاذهم من الموت

​هذا ما كشفه فريق الحماية وشهود العيان

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" عن تفاصيل حادثة الحريق الذي نشب في بناية سكنية بمنطقة جازان، وأوضحت أن الأم سبق ضبطها من قِبل فريق الحماية الاجتماعية والأمن وهي تربط طفليها وتقودهما بالشارع، فيما رفضت أن تفتح لهما الباب بمبرر أنه سبق وأن اختطف طفلها وتخشى عليهما مصير الأول.

وتابعت "المصادر": "ظل فريق الحماية يتابع الحالة واصطحب الأم لمستشفى الصحة النفسية اليوم، وتم الكشف عليها وإطلاقها، ليقوم فريق الحماية بمرافقتها".

وتابعت المصادر: "بعدما وصل فريق الحماية لمنزلها رفضت فتح الباب وهي بخارج المنزل ترافق الأمن وفريق الحماية الاجتماعية، وكانت تصرخ على أبنائها الموجودين بالداخل: "لا تفتحوا الباب"؛ حتى اضطر رجال الأمن لكسر الباب بعد انبعاث روائح دخان من المنزل".

وتابعت المصادر: "عثر على الأطفال متوفين ومعهم فتاة داخل المنزل، وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها؛ كون الحادث جنائيًّا لتحديد هوية الجاني".

وأشار شهود عيان إلى أن المرأة شوهدت وهي تربط أطفالها أكثر من مرة في طريق المطار بمدينة جازان.

وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني كشف تفاصيل الحريق الذي نشب في بناية سكنية بجازان، وقال: "وردنا بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جيزان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع؛ حيث تمت السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني"، مضيفًا أنه نتج عن الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين؛ طفلان ورجل وامرأة، مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص؛ كون الحادث مفتعلًا وجنائيًّا.

