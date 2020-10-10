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تفاعُل بمواقع التواصل مع فيديو خدمات "عناية"

"الغيدان" مغرّداً عبر "تويتر": بحاجة إلى دعمكم

حَظِيَ مقطع فيديو لأنشطة الجمعية الخيرية للمرضى "عناية"، باستحسان عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أبرَزَ جهودَ الجمعية في الأعمال الخيرية.

وقال المغرد خالد الفقيه: دعمك بالصدقة ليس هبةً؛ بل إحياءَ نفس.

وغرّد الإعلامي صلاح الغيدان عبر حسابه في "تويتر" بقوله: جمعية "عناية" تعتني بالمرضى وبحاجة لدعمكم.

وقال المغرد عبدالعزيز آل حسين: جمعية "عناية" من ثمرات العمل الخيري الصحي في وطننا الغالي، وبدعمهم يتوفر العلاج والدواء، وتكون الجمعية رافداً طبياً لتقديم الخدمة لكل محتاج.

وكشف المقطع أن الجمعية تَأسست بهدف تقديم العناية الصحية الخيرية للمحتاجين؛ من خلال المشاركة في البرامج العلاجية من "طبابة مجانية"، والخدمات التمريضية، إضافة إلى توفير الدواء والإمداد بالأجهزة المساعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعُل بمواقع التواصل مع فيديو خدمات "عناية"
سبق

حَظِيَ مقطع فيديو لأنشطة الجمعية الخيرية للمرضى "عناية"، باستحسان عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أبرَزَ جهودَ الجمعية في الأعمال الخيرية.

وقال المغرد خالد الفقيه: دعمك بالصدقة ليس هبةً؛ بل إحياءَ نفس.

وغرّد الإعلامي صلاح الغيدان عبر حسابه في "تويتر" بقوله: جمعية "عناية" تعتني بالمرضى وبحاجة لدعمكم.

وقال المغرد عبدالعزيز آل حسين: جمعية "عناية" من ثمرات العمل الخيري الصحي في وطننا الغالي، وبدعمهم يتوفر العلاج والدواء، وتكون الجمعية رافداً طبياً لتقديم الخدمة لكل محتاج.

وكشف المقطع أن الجمعية تَأسست بهدف تقديم العناية الصحية الخيرية للمحتاجين؛ من خلال المشاركة في البرامج العلاجية من "طبابة مجانية"، والخدمات التمريضية، إضافة إلى توفير الدواء والإمداد بالأجهزة المساعدة.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:32 PM

تفاعُل بمواقع التواصل مع فيديو خدمات "عناية"

"الغيدان" مغرّداً عبر "تويتر": بحاجة إلى دعمكم

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
1
7,447

حَظِيَ مقطع فيديو لأنشطة الجمعية الخيرية للمرضى "عناية"، باستحسان عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أبرَزَ جهودَ الجمعية في الأعمال الخيرية.

وقال المغرد خالد الفقيه: دعمك بالصدقة ليس هبةً؛ بل إحياءَ نفس.

وغرّد الإعلامي صلاح الغيدان عبر حسابه في "تويتر" بقوله: جمعية "عناية" تعتني بالمرضى وبحاجة لدعمكم.

وقال المغرد عبدالعزيز آل حسين: جمعية "عناية" من ثمرات العمل الخيري الصحي في وطننا الغالي، وبدعمهم يتوفر العلاج والدواء، وتكون الجمعية رافداً طبياً لتقديم الخدمة لكل محتاج.

وكشف المقطع أن الجمعية تَأسست بهدف تقديم العناية الصحية الخيرية للمحتاجين؛ من خلال المشاركة في البرامج العلاجية من "طبابة مجانية"، والخدمات التمريضية، إضافة إلى توفير الدواء والإمداد بالأجهزة المساعدة.

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