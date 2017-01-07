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تفجير انتحاري في "أبين" اليمنية يخلّف 6 قتلى و20 مصاباً

فيما هرعت فرق الإسعاف للمنطقة وفرضت القوات طوقاً أمنياً

سقط قتلى وجرحى، ظُهر اليوم السبت، في تفجير انتحاري في أبين، جنوب اليمن، فيما هرعت فرق الإسعاف وقوات الأمن لمقر التفجير.

وعلمت "سبق" أن عدد القتلى بلغ حتى حينه 6 قتلى، فيما ارتفع عدد المصابين إلى20 مصاباً، فيما ذكر مصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان، وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على المنطقة.

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تفجير انتحاري في "أبين" اليمنية يخلّف 6 قتلى و20 مصاباً
سبق

سقط قتلى وجرحى، ظُهر اليوم السبت، في تفجير انتحاري في أبين، جنوب اليمن، فيما هرعت فرق الإسعاف وقوات الأمن لمقر التفجير.

وعلمت "سبق" أن عدد القتلى بلغ حتى حينه 6 قتلى، فيما ارتفع عدد المصابين إلى20 مصاباً، فيما ذكر مصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان، وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على المنطقة.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:23 PM
فيما هرعت فرق الإسعاف للمنطقة وفرضت القوات طوقاً أمنياً

تفجير انتحاري في "أبين" اليمنية يخلّف 6 قتلى و20 مصاباً

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فهد كاملي - الرياض
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سقط قتلى وجرحى، ظُهر اليوم السبت، في تفجير انتحاري في أبين، جنوب اليمن، فيما هرعت فرق الإسعاف وقوات الأمن لمقر التفجير.

وعلمت "سبق" أن عدد القتلى بلغ حتى حينه 6 قتلى، فيما ارتفع عدد المصابين إلى20 مصاباً، فيما ذكر مصدر أن فرق الإسعاف هرعت إلى المكان، وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على المنطقة.

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