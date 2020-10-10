تقرير "الأرصاد": عوالق ترابية تحد من الرؤية الأفقية وسحب رعدية ممطرة

تتأثر بها الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة وكذلك المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثر الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة بالعوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط.