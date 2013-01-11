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تقرير شرطة جدة: انخفاض معدلات الجريمة بالمحافظة بنسبة 8%

"ابن ماجد" يكرّم 6 ضباط لتميزهم في كشف غموض قضايا أمنية

تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز اليوم التقرير الإحصائي المفصل للقضايا والحالات الجنائية للعام المنصرم 1437هـ من مدير شرطة محافظة جدة، العميد عبد الوهاب بن أحمد العسيري.
 
واطلع الأمير مشعل خلال اللقاء على التقرير الذي تضمن الجهود التي قامت بها شرطة محافظة جدة من واقع معالجة القضايا الجنائية عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المنفذة، وكذلك الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل؛ ما نتج منه انخفاض في معدلات الجريمة بنسبة 8  %.
 
وفي سياق متصل، كرَّم الأمير مشعل بمكتبه خمسة ضباط وجنديًّا من شرطة جدة نظير تميزهم ومساهمتهم في كشف غموض قضايا أمنية، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني.
 
وحول هذا الموضوع أكد الأمير مشعل بن ماجد أهمية الجهد المبذول من قِبل شرطة جدة في جميع القضايا، مثمنًا ما يُبذل من قِبل رجال الأمن، وما حققوه من نتائج إيجابية من خلال منظومة الأمن.    
 
وبدوره، عبَّر العميد العسيري عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على متابعته لسير عمل شرطة المحافظة، وتكريمه الضباط والأفراد من منسوبي الأمن، الذي كان له بالغ الأثر في نفوس المكرَّمين، وكان حافزًا للبقية على بذل المزيد من الجهد.
 

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تقرير شرطة جدة: انخفاض معدلات الجريمة بالمحافظة بنسبة 8%
سبق

تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز اليوم التقرير الإحصائي المفصل للقضايا والحالات الجنائية للعام المنصرم 1437هـ من مدير شرطة محافظة جدة، العميد عبد الوهاب بن أحمد العسيري.
 
واطلع الأمير مشعل خلال اللقاء على التقرير الذي تضمن الجهود التي قامت بها شرطة محافظة جدة من واقع معالجة القضايا الجنائية عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المنفذة، وكذلك الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل؛ ما نتج منه انخفاض في معدلات الجريمة بنسبة 8  %.
 
وفي سياق متصل، كرَّم الأمير مشعل بمكتبه خمسة ضباط وجنديًّا من شرطة جدة نظير تميزهم ومساهمتهم في كشف غموض قضايا أمنية، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني.
 
وحول هذا الموضوع أكد الأمير مشعل بن ماجد أهمية الجهد المبذول من قِبل شرطة جدة في جميع القضايا، مثمنًا ما يُبذل من قِبل رجال الأمن، وما حققوه من نتائج إيجابية من خلال منظومة الأمن.    
 
وبدوره، عبَّر العميد العسيري عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على متابعته لسير عمل شرطة المحافظة، وتكريمه الضباط والأفراد من منسوبي الأمن، الذي كان له بالغ الأثر في نفوس المكرَّمين، وكان حافزًا للبقية على بذل المزيد من الجهد.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:26 PM
"ابن ماجد" يكرّم 6 ضباط لتميزهم في كشف غموض قضايا أمنية

تقرير شرطة جدة: انخفاض معدلات الجريمة بالمحافظة بنسبة 8%

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تسلم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز اليوم التقرير الإحصائي المفصل للقضايا والحالات الجنائية للعام المنصرم 1437هـ من مدير شرطة محافظة جدة، العميد عبد الوهاب بن أحمد العسيري.
 
واطلع الأمير مشعل خلال اللقاء على التقرير الذي تضمن الجهود التي قامت بها شرطة محافظة جدة من واقع معالجة القضايا الجنائية عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المنفذة، وكذلك الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل؛ ما نتج منه انخفاض في معدلات الجريمة بنسبة 8  %.
 
وفي سياق متصل، كرَّم الأمير مشعل بمكتبه خمسة ضباط وجنديًّا من شرطة جدة نظير تميزهم ومساهمتهم في كشف غموض قضايا أمنية، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني.
 
وحول هذا الموضوع أكد الأمير مشعل بن ماجد أهمية الجهد المبذول من قِبل شرطة جدة في جميع القضايا، مثمنًا ما يُبذل من قِبل رجال الأمن، وما حققوه من نتائج إيجابية من خلال منظومة الأمن.    
 
وبدوره، عبَّر العميد العسيري عن شكره وتقديره لمحافظ جدة على متابعته لسير عمل شرطة المحافظة، وتكريمه الضباط والأفراد من منسوبي الأمن، الذي كان له بالغ الأثر في نفوس المكرَّمين، وكان حافزًا للبقية على بذل المزيد من الجهد.
 

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