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تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران

في إطار تنفيذ العديد من الخطط التطويرية لإنهاء معاناة مرضى الانتظار

بدأ التنفيذ الفعلي لتقليص مواعيد الانتظار في قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك خالد بنجران. 


وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أنه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة العمل في الفترة المسائية ارتفع عدد المرضى الذين تم خدمتهم إلى  160 مريضاً في الأسبوع، وانخفاض معدل انتظار المواعيد للمرضى إلى 45 يوماً خلال الأسبوعين الأولين من التطبيق. موضحاً أنه خلال الشهرين القادمين سيكون معدل انتظار المرضى في انخفاض تدريجي بإذن الله.
وذكر مدير المستشفى يحيى آل مهذل أن العمل جار على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في أقسام مختلفة بالمستشفى مثل العيادات الخارجية والعيون والسكري وغيرها من الأقسام التي تتطلب سرعة في الخدمة.
 
وأضاف آل مهذل: يتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته ووقت موعده لدى العيادة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين.
 
وأكد أن معدل الحالات أسبوعياً قبل تطبيق الآلية الجديدة يصل إلى 90 حالة والمواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.
 

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تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران
سبق

بدأ التنفيذ الفعلي لتقليص مواعيد الانتظار في قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك خالد بنجران. 


وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أنه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة العمل في الفترة المسائية ارتفع عدد المرضى الذين تم خدمتهم إلى  160 مريضاً في الأسبوع، وانخفاض معدل انتظار المواعيد للمرضى إلى 45 يوماً خلال الأسبوعين الأولين من التطبيق. موضحاً أنه خلال الشهرين القادمين سيكون معدل انتظار المرضى في انخفاض تدريجي بإذن الله.
وذكر مدير المستشفى يحيى آل مهذل أن العمل جار على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في أقسام مختلفة بالمستشفى مثل العيادات الخارجية والعيون والسكري وغيرها من الأقسام التي تتطلب سرعة في الخدمة.
 
وأضاف آل مهذل: يتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته ووقت موعده لدى العيادة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين.
 
وأكد أن معدل الحالات أسبوعياً قبل تطبيق الآلية الجديدة يصل إلى 90 حالة والمواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.
 

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
11:37 PM
في إطار تنفيذ العديد من الخطط التطويرية لإنهاء معاناة مرضى الانتظار

تقليص مواعيد أشعة الرنين بمستشفى الملك خالد بنجران

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علي حفول - نجران
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بدأ التنفيذ الفعلي لتقليص مواعيد الانتظار في قسم أشعة الرنين المغناطيسي بمستشفى الملك خالد بنجران. 


وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران محمد الصقور أنه بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المتضمنة العمل في الفترة المسائية ارتفع عدد المرضى الذين تم خدمتهم إلى  160 مريضاً في الأسبوع، وانخفاض معدل انتظار المواعيد للمرضى إلى 45 يوماً خلال الأسبوعين الأولين من التطبيق. موضحاً أنه خلال الشهرين القادمين سيكون معدل انتظار المرضى في انخفاض تدريجي بإذن الله.
وذكر مدير المستشفى يحيى آل مهذل أن العمل جار على تنفيذ العديد من الخطط التطويرية للرقي بالخدمة الصحية لإنهاء معاناة كل مرضى الانتظار في أقسام مختلفة بالمستشفى مثل العيادات الخارجية والعيون والسكري وغيرها من الأقسام التي تتطلب سرعة في الخدمة.
 
وأضاف آل مهذل: يتم تغطية الدوام الإضافي في مركز التصوير الطبي بكوادر طبية متكاملة بالإضافة إلى منسق مواعيد تحت إشراف رئيس المركز لخدمة المريض في وقت يتناسب مع حالته ووقت موعده لدى العيادة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية والتشخيصية لجميع المراجعين.
 
وأكد أن معدل الحالات أسبوعياً قبل تطبيق الآلية الجديدة يصل إلى 90 حالة والمواعيد تتجاوز الثلاثة أشهر.
 

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