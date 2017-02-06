"تقنية الطائف" تهيئ 800 متدرب مستجد للفصل التدريبي الثاني

لحل مشاكل المستجدين وتوفير الأجواء المناسبة لهم

أكد عميد الكلية التقنية في محافظة الطائف "المهندس حمد بن محمد القاسم"، أن الكلية أعدت برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني، والبالغ عدد المقبولين فيه أكثر من ثمانمئة متدرب، وأعدته وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية بإشراف "نادر حكمي".

وأشار "القاسم" إلى أن برنامج التهيئة الذي انطلق اليوم الاثنين اشتمل على شرح نظام الكليات التقنية للمتدربين المستجدين، وتحفيزهم ودعمهم في أول يوم تدريبي.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى حل مشاكل المتدربين المستجدين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم بحضور وكيل الكلية للتدريب "سعيد القحطاني"، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين "سلطان الوقداني".

وألقى "القاسم" كلمة أمام المتدربين المستجدين، أهاب فيها بأهمية استعداد المتدرب وانتظامه واتباع الأنظمة المعمول بها في الكلية، وفي نهاية اللقاء أجاب عن استفسارات وأسئلة المتدربين.