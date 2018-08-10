"تقنية معلومات جامعة حائل" تحصد شهادتين في "الآيزو"

تأكيدًا على التزامها بتطبيق المواصفات والمعايير العالمية

منحت منظمة المواصفات البريطانية URS المعتمدة للتصنيف، ومنظمة UKAS البريطانية، عمادة تقنية المعلومات في جامعة حائل، شهادات الآيزو العالمية "آيزو 1- 20000" و"آيزو 27001"، اللتين حققت الجامعة في مارس الماضي معاييرهما.

وعكس حصول الجامعة على الشهادتين مدى الالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير العالمية لنظام إدارة الخدمات التقنية، التي تُحدِّد المتطلبات لمقدم الخدمة من جهة التخطيط والتأسيس وتطوير وتشغيل ومراقبة الخدمة المقدمة، وكذلك التميز في مجال أمن المعلومات، والمعيار القياسي المعتمد دوليًّا لجودة وحماية أمن المعلومات وإدارة خدماتها، التي بدأ تطبيقها عام 2005م، وجددت معاييرها في 2013م، وشملت "114" تحكمًا "كنترولًا" تطلب تطبيقها وتنفيذها بنجاح، لتتمكن المنشأة من الحصول على الشهادة العالمية من قبل المنظمة البريطانية URS.