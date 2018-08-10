النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

تقوم على 5 نقاط.. وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج

بُنيت للتعامل مع عدة فرضيات حددت المخاطر وطرق التعامل معها

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الخطةَ العامة للطوارئ بالحج لعام 1438هـ.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ مؤكداً أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج، وزيارة المسجد النبوي الشريف، وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة، ودعمه لجهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت إلى أن الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها، والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حِدة، تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها، ثم المهمة، يليها التنفيذ الذي يتضمن بدوره (آلية تطبيق الخطة، المهام والمسؤوليات، تعليمات التنسيق، تقييم الأداء)، ويأتي في المرتبة الرابعة (مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري)، وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال.

وكشف الفريق "العمرو" أن 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة، وأي جهة أخرى يتطلب الموقف مشاركتها؛ مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفِرَق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وعَدّ مدير عام الدفاع المدني، التكاملَ بين الوزارت والهيئات والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، حجرَ الزاوية والعماد الذي ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام؛ حيث تركز على تهيئة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة، وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث، واتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء، وتوفير الإعاشة للمتضررين، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين، واتباع أفضل السبل وأنجحها لاستكمال الحج، بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم.

وأكد أن الخطة العامة للطوارئ لموسم الحج لعام 1438هـ، بُنِيت للتعامل مع عدة فرضيات؛ حيث حددت هذه المخاطر وطرق التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وثمّن الفريق "العمرو" في ختام تصريحه، جهود الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الذي يتولى الإشراف المباشر على شؤون الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعتهما المستمرة ودعمهما لجهود الدفاع المدني وتعزيز قدرته على أداء مهامه؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج في موسم الحج لهذا العام 1438هـ؛ متمنياً لضيوف بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم في يُسر وأمن وسلامة، وأن يعودو لبلادهم سالمين غانمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقوم على 5 نقاط.. وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج
سبق

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الخطةَ العامة للطوارئ بالحج لعام 1438هـ.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ مؤكداً أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج، وزيارة المسجد النبوي الشريف، وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة، ودعمه لجهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت إلى أن الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها، والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حِدة، تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها، ثم المهمة، يليها التنفيذ الذي يتضمن بدوره (آلية تطبيق الخطة، المهام والمسؤوليات، تعليمات التنسيق، تقييم الأداء)، ويأتي في المرتبة الرابعة (مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري)، وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال.

وكشف الفريق "العمرو" أن 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة، وأي جهة أخرى يتطلب الموقف مشاركتها؛ مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفِرَق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وعَدّ مدير عام الدفاع المدني، التكاملَ بين الوزارت والهيئات والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، حجرَ الزاوية والعماد الذي ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام؛ حيث تركز على تهيئة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة، وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث، واتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء، وتوفير الإعاشة للمتضررين، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين، واتباع أفضل السبل وأنجحها لاستكمال الحج، بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم.

وأكد أن الخطة العامة للطوارئ لموسم الحج لعام 1438هـ، بُنِيت للتعامل مع عدة فرضيات؛ حيث حددت هذه المخاطر وطرق التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وثمّن الفريق "العمرو" في ختام تصريحه، جهود الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الذي يتولى الإشراف المباشر على شؤون الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعتهما المستمرة ودعمهما لجهود الدفاع المدني وتعزيز قدرته على أداء مهامه؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج في موسم الحج لهذا العام 1438هـ؛ متمنياً لضيوف بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم في يُسر وأمن وسلامة، وأن يعودو لبلادهم سالمين غانمين.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
02:07 PM

تقوم على 5 نقاط.. وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج

بُنيت للتعامل مع عدة فرضيات حددت المخاطر وطرق التعامل معها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
363

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الخطةَ العامة للطوارئ بالحج لعام 1438هـ.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ مؤكداً أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج، وزيارة المسجد النبوي الشريف، وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة، ودعمه لجهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت إلى أن الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها، والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حِدة، تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها، ثم المهمة، يليها التنفيذ الذي يتضمن بدوره (آلية تطبيق الخطة، المهام والمسؤوليات، تعليمات التنسيق، تقييم الأداء)، ويأتي في المرتبة الرابعة (مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري)، وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال.

وكشف الفريق "العمرو" أن 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة، وأي جهة أخرى يتطلب الموقف مشاركتها؛ مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفِرَق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وعَدّ مدير عام الدفاع المدني، التكاملَ بين الوزارت والهيئات والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، حجرَ الزاوية والعماد الذي ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام؛ حيث تركز على تهيئة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة، وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث، واتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء، وتوفير الإعاشة للمتضررين، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين، واتباع أفضل السبل وأنجحها لاستكمال الحج، بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم.

وأكد أن الخطة العامة للطوارئ لموسم الحج لعام 1438هـ، بُنِيت للتعامل مع عدة فرضيات؛ حيث حددت هذه المخاطر وطرق التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وثمّن الفريق "العمرو" في ختام تصريحه، جهود الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الذي يتولى الإشراف المباشر على شؤون الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعتهما المستمرة ودعمهما لجهود الدفاع المدني وتعزيز قدرته على أداء مهامه؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج في موسم الحج لهذا العام 1438هـ؛ متمنياً لضيوف بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم في يُسر وأمن وسلامة، وأن يعودو لبلادهم سالمين غانمين.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,336
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة