تقوم على 5 نقاط.. وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ بالحج

بُنيت للتعامل مع عدة فرضيات حددت المخاطر وطرق التعامل معها

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، الخطةَ العامة للطوارئ بالحج لعام 1438هـ.

أوضح ذلك مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ مؤكداً أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج، وزيارة المسجد النبوي الشريف، وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة، ودعمه لجهود الدفاع المدني لأداء مهامه في مواجهة كل المخاطر المحتملة خلال موسم الحج.

ولفت إلى أن الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها، والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حِدة، تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها، ثم المهمة، يليها التنفيذ الذي يتضمن بدوره (آلية تطبيق الخطة، المهام والمسؤوليات، تعليمات التنسيق، تقييم الأداء)، ويأتي في المرتبة الرابعة (مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري)، وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال.

وكشف الفريق "العمرو" أن 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة، وأي جهة أخرى يتطلب الموقف مشاركتها؛ مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفِرَق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وعَدّ مدير عام الدفاع المدني، التكاملَ بين الوزارت والهيئات والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، حجرَ الزاوية والعماد الذي ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام؛ حيث تركز على تهيئة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة، وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث، واتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء، وتوفير الإعاشة للمتضررين، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين، واتباع أفضل السبل وأنجحها لاستكمال الحج، بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم.

وأكد أن الخطة العامة للطوارئ لموسم الحج لعام 1438هـ، بُنِيت للتعامل مع عدة فرضيات؛ حيث حددت هذه المخاطر وطرق التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وثمّن الفريق "العمرو" في ختام تصريحه، جهود الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الذي يتولى الإشراف المباشر على شؤون الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومتابعتهما المستمرة ودعمهما لجهود الدفاع المدني وتعزيز قدرته على أداء مهامه؛ للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج في موسم الحج لهذا العام 1438هـ؛ متمنياً لضيوف بيت الله الحرام أن يؤدوا مناسكهم في يُسر وأمن وسلامة، وأن يعودو لبلادهم سالمين غانمين.