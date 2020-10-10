"تكافل" تحصل على شهادة اعتماد الآيزو 27001 في أمن المعلومات

يعد أحد المعايير العالمية المهمة لحماية البيانات

حصلت مؤسسة تكافل الخيرية على شهادة اعتماد الآيزو (ISO27001) الخاص بأمن وحماية المعلومات والذي يعد أحد المعايير العالمية المهمة لحماية المعلومات.

وتسلم أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي شهادة الاعتماد في لقاء ضم منسوبي المؤسسة ووفداً من مركز التميز لأمن المعلومات الذي عملت معه المؤسسة لاستكمال المتطلبات ثم الحصول على الاعتماد.

وأكد الدكتور العقيلي أن المؤسسة من خلال الحصول على هذا الاعتماد في نظام أمن الأصول المعلوماتية طبقاً للمواصفة القياسية الآيزو ISO 27001 ستكون قادرة على تحقيق العديد من الفوائد، منها المحافظة على جميع ممتلكات المؤسسة المعلوماتية والبرمجية، وكذلك زيادة الوعي لجميع موظفي المؤسسة بأهمية أمن المعلومات وما هي النتائج السلبية المترتبة على عدم الالتزام بذلك.

من جانبه أفاد مستشار المؤسسة الدكتور محمد النعيم أن المؤسسة ستكون قادرة كذلك على تقليل حالات فقد المعلومات والتأكد من جاهزية المؤسسة على مواصلة أداء أعمالها في حالة حصول الحوادث الطارئة أو الطبيعية – لا سمح الله – (خطة استمرارية العمل)، لافتًا أن وضع نظام أمن وسرية المعلومات يقوم كذلك على نظم لإدارة المخاطر عن طريق تصميم مجموعة من الضوابط الداخلية بما يتناسب مع طبيعة وحجم العمل وكذلك تقييم المخاطر المتبقية ومراقبتها وتقييم أداء الضوابط الداخلية.

يذكر أن مؤسسة تكافل تعتمد في عملها على أنظمة معلومات ناضجة ومتطورة لجمع وتحليل بيانات المستفيدين والتحقق من الجهات الرسمية ومعالجة أهلية الاستحقاق وتقديم الخدمة لهم، وسبق أن حصلت المؤسسة على جائزة وسام الإبداع في الخدمات الإلكترونية وحققت المركز الأول على مستوى العالم العربي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للإبداع التقني في العمل الخيري.