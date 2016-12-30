تكريم الشركاء المساهمين في "المسؤولية الاجتماعية" بنادي الرياض

الحفل تضمن عرض فيلم يحكي قصة تطور ونشأة ديوانية "آل حسين"

أقامت ديوانية آل حسين التاريخية الأربعاء الماضي، حفل التكريم السنوي لشركائها الإيجابيين في المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي على مسرح نادي الرياض الرياضي وعلى شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز.

وقد بدأ الحفل بقراءة آيات من القرآن الكريم ثم قال رئيس النادي عبدالرحمن السويلم: "نؤكد أهمية المسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية، والنادي تحت تصرف كل من يرغب بالعمل التطوعي".

وعرض فيلم يحكي قصة تطور ونشأة ديوانية آل حسين وأهم الأعمال التي ساهمت فيها.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن سليمان آل حسين: "اليوم نجتمع على حب الوطن والعمل من أجله في ظل قيادة حكيمة يرعاها ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين، فنحن هنا يد تبني وعلى الحدود رجال تحمل السلاح وتدافع عن حياض بلاد الإسلام والسلام المملكة العربية السعودية".

وقدمت جمعية حركية عدة فقرات من إعداد وتقديم ماجد السريع وفهد النتيفي والمنشد زياد الشمري وألقى الشعراء نادر الناهشي وعبدالحي الدوسري وسيف الأكلبي ومتعب النصار قصائد وطنية نالت رضا الجميع.

وقال الدكتور عبدالعزيز الزير إنه من الأهمية بمكان تعزيز دور الأعمال التطوعية لعظم أثرها على المجتمع والأفراد.

وارتجل الأمير فيصل بن سلطان كلمة رحب فيها بمثل هذه الأعمال وهذه الشراكات وقدم الشكر لنادي الرياض وديوانية آل حسين التاريخية.

وتم تكريم الجهات والأفراد الإيجابيين الذين شاركوا الديوانية في أعمالها التطوعية خلال العام الماضي، وشمل التكريم نادي الرياض ودار رعاية المسنين ومستشفى النقاهة والمركز الوطني لأمراض الدم والأورام وجمعية الإعاقة الحركية للكبار وديوانية الأمير أحمد بن بندر السديري وديوانية الذييب.

وتم تكريم العديد من الأفراد والشخصيات، في مقدمتهم الشيخ عبدالله الزير مؤسس نادي الرياض والدكتور ناصر التويم رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة العربية السعودية والدكتور مها المزيني عالمة الأبحاث ورئيسة العوز المناعي في مستشفى الملك فيصل التخصصي والدكتور محسن آل حسان والدكتور بدر الحسين والدكتور عبدالعزيز الزير وفهد المحيسن وناصر بن صالح الخميس والشاعر نادر الناهشي.

جدير بالذكر أن ديوانية آل حسين تعتبر من أقدم الديوانيات في الرياض، حيث يمتد عمقها التاريخي إلى أكثر من 130 عاماً وقد زارها الكثير من الأدباء والعلماء والمفكرين ورجال المال والأعمال والصحافة والإعلام وتعتبر أحد الروافد الفكرية والاجتماعية التي تسهم في دعم مسيرة اللحمة الوطنية لأبناء هذا البلد المعطاء .