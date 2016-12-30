تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة "صورة من صورة" بالطائف

في تظاهرة شعرية تقام يوم الخميس بموافقة أمير منطقة مكة

تقيم جمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف يوم الخميس الموافق السابع من ربيع الثاني، حفل تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة "صورة من صورة" الوطنية، بعد صدور موافقة إمارة منطقة مكة المكرمة على إقامته.

وتبذل الجمعية كافة جهودها المتاحة للاحتفاء بالشعراء المشاركين وتحفيزهم، وتضطلع بدورها الرائد في خدمة الثقافة والأدب، ودعم الشباب، خصوصاً في مثل هذه البرامج والمسابقات الوطنية الهادفة بجهدٍ ملموس من مديرها، فيصل الخديدي، وخالد الحارثي، مدير المنتدى الشعبي، بالتعاون مع المشرف العام على المسابقة، الشاعر والمنشد إبراهيم السفياني.

وكانت المسابقة قد انطلقت في 26 فبراير 2016 على يد مجموعة من المثقفين والشعراء والإعلاميين من ملتقى الراجز الأدبي، وشارك فيها ما يزيد عن 100 شاعر من الوطن العربي والخليج على برامج التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاق المسابقة.

وانطلقت (#مسابقة_صورة_من_صورة) على ثلاث مراحل، مرحلة (الفرز) والمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، حتى وصلت للمرحلة الختامية .

وقال المشرف على المسابقة، الشاعر إبراهيم السفياني لـ"سبق": "هذه المسابقة تأتي تجسيدًا لأروع صور التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، برزت من خلالها أجمل مشاهد الحب والانتماء والولاء تجاه الوطن بالكلمة".

وأضاف: "الشعراء قدموا من خلال هذه المسابقة ملحمة شعرية وطنية خالدة كُتبت أحرفها بمداد الوفاء ونبض الولاء والصدق ولسان حالهم ومقالهم (نحن فداء لهذا الوطن بأرواحنا وأموالنا وكل ما نملك وصوتنا يعلو بالحق فوق كل صوت ولا صوت يعلو فوق صوت الوطن)".

وأردف: "مسابقة صورة من صورة رسالة شعرية وطنية هدفنا من خلالها تحقيق جملة من الأهداف السامية ، أهمها إطلاق حماس المواهب الشعرية الشابة، وإثراء البيئة الثقافية والشعرية بالجديد في القصائد الوطنية، وتوحيد اللحمة الوطنية، وبث روح الولاء للقيادة الرشيدة، ومحاربة العنصرية القبلية، والإرهاب، والفكر الضال، وتحفيز ودعم جنودنا البواسل المرابطين على الثغور، وتقديم رسالة وفاء لذوي شهداء الواجب".

وتابع: "قام بتحكيم مسابقة صورة من صورة نخبة من كبار شعراء المملكة وأساتذة القصيد المخضرمين في الوطن الشعري الكبير وهم: عبدالله بن علي الطلحي، ووصل العطياني، وسامي السفياني، وعبدالله العلاوة الحارثي".

وقال "السفياني": "الشعراء المكرمون هم: عبدالله فريج الجهني، وعبدالله عبدالرحمن الحسني، وعيد بن محمد العمري، وضيف الله بن مسلم السـفياني، وعمر أحمد العمري، وحامد أحمد السفياني، وعبدالرحمن بن فراج الحارثي، وعيد بن سعيد المنصوري، وماجد نايف العصيمي، وسلطان عبدالله الهجلة المطيري".