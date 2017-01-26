تكليف السواط مديراً عاماً لسوق عكاظ

أصدر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قراراً بتكليف رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف عبدالله بن عبيدالله السواط مديراً عاماً لسوق عكاظ وأميناً عاماً للجنة الإشرافية العليا.

وعبر"السواط" عن بالغ اعتزازه وشكره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على هذه الثقة الكبيرة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه المهمة وأن يكون عند حسن الظن.

يذكر أن السواط يعد من الكفاءات الوطنية والإدارية الرائدة والنشطة بمحافظة الطائف حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، تقلد على مدى 26 عاماً عدداً من المهام الإدارية والقيادية وشارك في الكثير من اللجان الداخلية والخارجية.