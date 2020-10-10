تمديد صلاحية الألبان ومشتقاتها.. ورقابة إلكترونية على الأغذية المصنعة

الهيئة العامة للغذاء والدواء تجري دراسات علمية تشجيعاً للصناعة الوطنية

تتجه الهيئة العامة للغذاء والدواء لتمديد فترة صلاحية الألبان ومشتقاتها، حيث عملت الهيئة على دراسات أعدتها لمعرفة إمكانية إطالة فترة صلاحية اللبن والزبادي والحليب المبستر.

ويتوقع أن تأخذ هذه الخطوة حيزاً مهماً ونقاشات علمية في المؤتمر السنوي الذي تعقده الهيئة في الفترة 18-20 صفر 1439هـ الموافق 7-9 نوفمبر2017م، تحت عنوان "نحو صناعة وطنية رائدة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية".

وأوضحت "الهيئة" أن تطبيق ما أفضت إليه الدراسات العلمية هو "تشجيع لصناعة الألبان محلياً بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية، وبما يضمن سلامتها، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الوطنية بصورة خاصة ولقطاع الألبان بصورة عامة، للتقليل من هدر المنتجات".

وفي هذا الإطار، وتفعيلاً لدورها الرقابي في منح شهادات التصدير التي تتطلب عملية التفتيش المستمر على المصانع وإجراء التحاليل اللازمة على منتجات الشركات التي تصدر خارج المملكة.

وتطويراً لهذا الهدف تسعى "الهيئة" إلى تقديم خدمات إلكترونية تتعلق بمجال الأغذية المصنعة محلياً بما فيها مصانع الألبان، تحقيقاً لشعار "نحو صناعة وطنية رائدة وسليمة وصحية".

وتعقد الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤتمرها السنوي بمشاركة أكثر من 150 مشاركاً من 15 دولة، ومن الداخل الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية أو الأفراد المهتمون بالمجال.

ويهدف المؤتمر إلى رفع كفاءة الصناعات الوطنية في قطاع المنتجات الغذائية، والأجهزة الطبية، وعرض المستجدات العلمية والتشريعية بما يتعلق بعمل الهيئة ودورها في تطبيق السلامة الصحية، ونقل وتوطين الخبرات بين المشاركين لتحقيق الإثراء المعرفي بالتثقيف الغذائي والدوائي.

وتتضمن أعمال المؤتمر 250 مشاركة علمية، وأكثر من 150 محاضرة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية والمبيدات، وورش عمل، ودورات تدريبية، ومعرضاً يضم أكثر من 70 نافذة عرض للهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات المشاركة، والمبادرات.

ومن المقرر أن تقدم في المعرض أكثر من 20 محاضرة توعوية للحضور. وفتحت الهيئة المجال للراغبين في المشاركة إلى رفع طلباتهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر متضمنةً الملخصات العلمية للبحوث وأوراق العمل، حيث حظي المؤتمر بطلبات المشاركة العلمية من خبراء الداخل والخارج.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر في محور الغذاء عقد مناظرة علمية بين الهيئة وإحدى الشركات الوطنية لمناقشة إمكانية تمديد صلاحية منتجات الحليب والألبان بما يضمن سلامة الغذاء.

وأيضا ورشة عمل لوضع خطة إستراتيجية وطنية لتقليل هدر الغذاء في المملكة. كما يغطي البرنامج سلامة الغذاء في المطاعم ووعي العاملين بها.

كما تشارك مفوضية الاتحاد الأوروبي للزراعة بورشة عمل خاصة بها يفتتحها المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية.

وأما في محور الدواء فستعقد جلسة عن مستقبل التطوير والابتكار في صناعة الدواء في المملكة ودعم الباحثين والمصنعين في هذا المجال.

كما ستتم مناقشة استخدام تقنية المعلومات وقواعد البيانات الضخمة لاكتشاف الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية بدقة وسرعة.

إلى جانب استعراض خطة هيئة الغذاء والدواء في بناء أول قاعدة بيانات وطنية في مجال سلامة الأدوية على المستوى الإقليمي.

ويعرض المؤتمر أهم المبادرات الدولية في رقابة الأجهزة الطبية وتشارك في هذا المحور منظمة الصحة العالمية ومجموعة من المختصين والشركات الكبرى.

كما سيتم تخصيص جلسة عن توطين صناعة الأجهزة الطبية في المملكة يشارك بها أحد المصنعين الوطنيين لاستعراض تجربته، وهيئة الاستثمار و" مدن"، وهيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة.

وضمن جلسات المؤتمر ورشة عمل تنظمها الهيئة العامة للغذاء والدواء لتدريب الشركات على آليات تسجيل الأجهزة الطبية وتحقيقات وحوادث الأجهزة.

وإضافة إلى ذلك يناقش المؤتمر أيضاً مستقبل مكافحة التبغ ومنتجاته في المملكة ودور الرقابة على الأعلاف في حماية وسلامة الغذاء.

كما يقدم المؤتمر أكثر من ٢٠ توعية مجانية للعامة في المعرض المصاحب على مدار ٣ أيام.