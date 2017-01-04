تنفيذ أكبر جدارية للبيعة في تعليم عسير

وسط أبها على مساحة 100 متر مربع

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير مؤخرا أكبر جدارية وسط أبها، بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، جلوي آل كركمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برامج الإدارة العامة للتعليم في عسير، للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية، التي نعيش معها منجزات ملك حازم، وتطلعات وطن طموح.





من جهته؛ أوضح المشرف على العمل رئيس قسم التربية الفنية بالإدارة، خالد الشهري ،أن الجدارية تقع على مساحة 100 متر مربع بالقرب من سوق الثلاثاء الشعبي، وتم تنفيذها بالشراكة مع شركة دهانات الجزيرة.