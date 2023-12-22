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تنفيذ فَرَضية حريق في مستشفى الملك خالد بالخرج

لتدريب العاملين على مواجهة الحالات الطارئة

 نفذت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج صباح اليوم الأربعاء، تجربة "فرضية حريق وإخلاء في منطقة الإسكان الخاص بالمستشفى".

 

جاء ذلك تحت إشراف مباشر من مدير المستشفى الدكتور عبدالله برناوي، وحضور من مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد السعيس.

 

ومن جانبه؛ أوضح مدير المستشفى أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثاً واقعياً، وهي تأتي كخطوات استباقية لتدريب العاملين بالمنشأة على مواجهة الحالات الطارئة، والحرائق، والطرق الصحيحة والمثلى في التعامل معها.

 

وذكر أن الفرضية تمثلت بحدوث حريق داخل أحد الغرف بالدور الثاني في الإسكان وتم تفعيل خطة الطوارئ بناءً على ذلك، وتم إخلاء السكان وتأمين سلامة الموقع.

 

وفي الختام؛ قدم مدير المستشفى شكره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات المشاركة التي تمثلت بإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية.

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تنفيذ فَرَضية حريق في مستشفى الملك خالد بالخرج
سبق

 نفذت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج صباح اليوم الأربعاء، تجربة "فرضية حريق وإخلاء في منطقة الإسكان الخاص بالمستشفى".

 

جاء ذلك تحت إشراف مباشر من مدير المستشفى الدكتور عبدالله برناوي، وحضور من مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد السعيس.

 

ومن جانبه؛ أوضح مدير المستشفى أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثاً واقعياً، وهي تأتي كخطوات استباقية لتدريب العاملين بالمنشأة على مواجهة الحالات الطارئة، والحرائق، والطرق الصحيحة والمثلى في التعامل معها.

 

وذكر أن الفرضية تمثلت بحدوث حريق داخل أحد الغرف بالدور الثاني في الإسكان وتم تفعيل خطة الطوارئ بناءً على ذلك، وتم إخلاء السكان وتأمين سلامة الموقع.

 

وفي الختام؛ قدم مدير المستشفى شكره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات المشاركة التي تمثلت بإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
02:59 PM
لتدريب العاملين على مواجهة الحالات الطارئة

تنفيذ فَرَضية حريق في مستشفى الملك خالد بالخرج

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عبدالسلام العنزي - الخرج
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 نفذت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرج صباح اليوم الأربعاء، تجربة "فرضية حريق وإخلاء في منطقة الإسكان الخاص بالمستشفى".

 

جاء ذلك تحت إشراف مباشر من مدير المستشفى الدكتور عبدالله برناوي، وحضور من مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد خالد السعيس.

 

ومن جانبه؛ أوضح مدير المستشفى أن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادثاً واقعياً، وهي تأتي كخطوات استباقية لتدريب العاملين بالمنشأة على مواجهة الحالات الطارئة، والحرائق، والطرق الصحيحة والمثلى في التعامل معها.

 

وذكر أن الفرضية تمثلت بحدوث حريق داخل أحد الغرف بالدور الثاني في الإسكان وتم تفعيل خطة الطوارئ بناءً على ذلك، وتم إخلاء السكان وتأمين سلامة الموقع.

 

وفي الختام؛ قدم مدير المستشفى شكره للقائمين على تنفيذ الفرضية والجهات المشاركة التي تمثلت بإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر والدوريات الأمنية.

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