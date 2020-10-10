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"تنمية الصادرات" تنظم معرض "الصناعات السعودية" في موسكو

بمشاركة 12 شركة لمدة يوم .."الاستثمار نحو شراكة قوية"

نظمت هيئة تنمية "الصادرات السعودية" معرض "الصناعات السعودية" المصاحب لمنتدى الاستثمار السعودي الروسي في العاصمة الروسية موسكو، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والمجلس السعودي الروسي المشترك، واستمر لمدة يوم واحد تحت عنوان "الاستثمار نحو بناء شراكة قوية".

وقامت 12 شركة سعودية مشاركة بعرض المنتجات الوطنية خلال المعرض، الذي يعد فرصة مميزة لعرض أحدث المنتجات للمهتمين والمستثمرين من الزوار من الجانب الروسي، إذ حرصت "الصادرات السعودية" على تنويع المشاركة فيه ليشتمل على أبرز الصناعات التي تتمتع بفرص تصديرية إلى روسيا، ومنها مواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، والطاقة، والبلاستيك، والكهرباء.

من جهته، أوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا تجاريًا لروسيا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري قرابة الملياري ريال سعودي في عام 2016م، واحتل قطاع الكيماويات والبوليمرات النسبة الأكبر للصادرات السعودية إلى روسيا، يليه قطاع مواد البناء، والمنسوجات.

ونوّه المهندس السلمي بوجود فرص تصدير مستقبلية في عدة قطاعات صناعية، حيث تتصدر منتجات قطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات أعلى قائمة القطاعات ذات الفرص التصديرية، تليها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والكيماويات والبوليمرات.

وأكد أن "الصادرات السعودية" توظّف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كلا القطاعين، إذ تعتبر إحدى أهم أدوارها الرئيسية لخدمة مجال التصدير في المملكة، عبر تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، وتشجيع المصدرين عن طريق رصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها، مما يعزز وصول المنتج الوطني للسوق الخارجية ويمكّنه من المنافسة فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تنمية الصادرات" تنظم معرض "الصناعات السعودية" في موسكو
سبق

نظمت هيئة تنمية "الصادرات السعودية" معرض "الصناعات السعودية" المصاحب لمنتدى الاستثمار السعودي الروسي في العاصمة الروسية موسكو، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والمجلس السعودي الروسي المشترك، واستمر لمدة يوم واحد تحت عنوان "الاستثمار نحو بناء شراكة قوية".

وقامت 12 شركة سعودية مشاركة بعرض المنتجات الوطنية خلال المعرض، الذي يعد فرصة مميزة لعرض أحدث المنتجات للمهتمين والمستثمرين من الزوار من الجانب الروسي، إذ حرصت "الصادرات السعودية" على تنويع المشاركة فيه ليشتمل على أبرز الصناعات التي تتمتع بفرص تصديرية إلى روسيا، ومنها مواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، والطاقة، والبلاستيك، والكهرباء.

من جهته، أوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا تجاريًا لروسيا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري قرابة الملياري ريال سعودي في عام 2016م، واحتل قطاع الكيماويات والبوليمرات النسبة الأكبر للصادرات السعودية إلى روسيا، يليه قطاع مواد البناء، والمنسوجات.

ونوّه المهندس السلمي بوجود فرص تصدير مستقبلية في عدة قطاعات صناعية، حيث تتصدر منتجات قطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات أعلى قائمة القطاعات ذات الفرص التصديرية، تليها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والكيماويات والبوليمرات.

وأكد أن "الصادرات السعودية" توظّف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كلا القطاعين، إذ تعتبر إحدى أهم أدوارها الرئيسية لخدمة مجال التصدير في المملكة، عبر تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، وتشجيع المصدرين عن طريق رصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها، مما يعزز وصول المنتج الوطني للسوق الخارجية ويمكّنه من المنافسة فيه.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
02:38 PM

"تنمية الصادرات" تنظم معرض "الصناعات السعودية" في موسكو

بمشاركة 12 شركة لمدة يوم .."الاستثمار نحو شراكة قوية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت هيئة تنمية "الصادرات السعودية" معرض "الصناعات السعودية" المصاحب لمنتدى الاستثمار السعودي الروسي في العاصمة الروسية موسكو، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، والمجلس السعودي الروسي المشترك، واستمر لمدة يوم واحد تحت عنوان "الاستثمار نحو بناء شراكة قوية".

وقامت 12 شركة سعودية مشاركة بعرض المنتجات الوطنية خلال المعرض، الذي يعد فرصة مميزة لعرض أحدث المنتجات للمهتمين والمستثمرين من الزوار من الجانب الروسي، إذ حرصت "الصادرات السعودية" على تنويع المشاركة فيه ليشتمل على أبرز الصناعات التي تتمتع بفرص تصديرية إلى روسيا، ومنها مواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، والطاقة، والبلاستيك، والكهرباء.

من جهته، أوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن المملكة العربية السعودية تعتبر شريكًا تجاريًا لروسيا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري قرابة الملياري ريال سعودي في عام 2016م، واحتل قطاع الكيماويات والبوليمرات النسبة الأكبر للصادرات السعودية إلى روسيا، يليه قطاع مواد البناء، والمنسوجات.

ونوّه المهندس السلمي بوجود فرص تصدير مستقبلية في عدة قطاعات صناعية، حيث تتصدر منتجات قطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات أعلى قائمة القطاعات ذات الفرص التصديرية، تليها المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والكيماويات والبوليمرات.

وأكد أن "الصادرات السعودية" توظّف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في كلا القطاعين، إذ تعتبر إحدى أهم أدوارها الرئيسية لخدمة مجال التصدير في المملكة، عبر تطوير سياسات وإجراءات جديدة أو تحسين القائمة منها لتنمية الصادرات، وتشجيع المصدرين عن طريق رصد التحديات المحلية والدولية التي تواجههم، وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها، مما يعزز وصول المنتج الوطني للسوق الخارجية ويمكّنه من المنافسة فيه.

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