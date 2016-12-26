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تهديد بقنبلة في موسكو يخلي ثلاث محطات قطارات

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين، أن الشرطة في موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة من مجهول.

 

ووفق رويترز ذكرت وكالة تاس أن الشرطة تعتزم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش محطات كازانسكي ولينينجرادسكي وياروسلافسكي.

 

يذكر أن تلك المحطات تقع في نفس الميدان في موسكو.

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تهديد بقنبلة في موسكو يخلي ثلاث محطات قطارات
سبق

ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين، أن الشرطة في موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة من مجهول.

 

ووفق رويترز ذكرت وكالة تاس أن الشرطة تعتزم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش محطات كازانسكي ولينينجرادسكي وياروسلافسكي.

 

يذكر أن تلك المحطات تقع في نفس الميدان في موسكو.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
02:22 PM

تهديد بقنبلة في موسكو يخلي ثلاث محطات قطارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالات أنباء روسية، اليوم الاثنين، أن الشرطة في موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة من مجهول.

 

ووفق رويترز ذكرت وكالة تاس أن الشرطة تعتزم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتفتيش محطات كازانسكي ولينينجرادسكي وياروسلافسكي.

 

يذكر أن تلك المحطات تقع في نفس الميدان في موسكو.

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