النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تهيئة "صحي الشرقية بينبع" للكشف على العمالة الأحد القادم

الميلبي: تم دعمه بكل ما يلزم لتقديم خدمات الرعاية الصحية

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة القطاع الصحي لمحافظة ينبع بأنها هيأت مركز الشرقية للرعاية الصحية الأولية للكشف على العمالة من المقيمين المحالين من البلدية والجوازات والإدارات الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وتقرر تقديم خدمات الفحص المخبري والحالة الصحية العامة، بالإضافة إلى فحص الزواج للسعوديين والمقيمين، وذلك دعماً لما يُقدم من خدمات رعاية صحية بمستشفى ينبع.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبدالرحمن الميلبي أنه تم دعم المركز بما يلزم من قوى عاملة وأجهزة مختبر وأشعة، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص إدارة القطاع بتوفير كل ما من شأنه راحة المراجعين وسلامتهم.

 

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تهيئة "صحي الشرقية بينبع" للكشف على العمالة الأحد القادم
سبق

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة القطاع الصحي لمحافظة ينبع بأنها هيأت مركز الشرقية للرعاية الصحية الأولية للكشف على العمالة من المقيمين المحالين من البلدية والجوازات والإدارات الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وتقرر تقديم خدمات الفحص المخبري والحالة الصحية العامة، بالإضافة إلى فحص الزواج للسعوديين والمقيمين، وذلك دعماً لما يُقدم من خدمات رعاية صحية بمستشفى ينبع.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبدالرحمن الميلبي أنه تم دعم المركز بما يلزم من قوى عاملة وأجهزة مختبر وأشعة، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص إدارة القطاع بتوفير كل ما من شأنه راحة المراجعين وسلامتهم.

 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:39 PM
الميلبي: تم دعمه بكل ما يلزم لتقديم خدمات الرعاية الصحية

تهيئة "صحي الشرقية بينبع" للكشف على العمالة الأحد القادم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
221

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة القطاع الصحي لمحافظة ينبع بأنها هيأت مركز الشرقية للرعاية الصحية الأولية للكشف على العمالة من المقيمين المحالين من البلدية والجوازات والإدارات الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وتقرر تقديم خدمات الفحص المخبري والحالة الصحية العامة، بالإضافة إلى فحص الزواج للسعوديين والمقيمين، وذلك دعماً لما يُقدم من خدمات رعاية صحية بمستشفى ينبع.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبدالرحمن الميلبي أنه تم دعم المركز بما يلزم من قوى عاملة وأجهزة مختبر وأشعة، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص إدارة القطاع بتوفير كل ما من شأنه راحة المراجعين وسلامتهم.

 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,288
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,121
1200

1200

17 ديسمبر
5,798
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,064

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة