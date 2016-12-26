تهيئة "صحي الشرقية بينبع" للكشف على العمالة الأحد القادم

الميلبي: تم دعمه بكل ما يلزم لتقديم خدمات الرعاية الصحية

أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة القطاع الصحي لمحافظة ينبع بأنها هيأت مركز الشرقية للرعاية الصحية الأولية للكشف على العمالة من المقيمين المحالين من البلدية والجوازات والإدارات الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وتقرر تقديم خدمات الفحص المخبري والحالة الصحية العامة، بالإضافة إلى فحص الزواج للسعوديين والمقيمين، وذلك دعماً لما يُقدم من خدمات رعاية صحية بمستشفى ينبع.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع، عبدالرحمن الميلبي أنه تم دعم المركز بما يلزم من قوى عاملة وأجهزة مختبر وأشعة، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص إدارة القطاع بتوفير كل ما من شأنه راحة المراجعين وسلامتهم.