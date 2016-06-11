تواصل توزيع "وجبات إفطار" على اللاجئين السوريين بلبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يركز على المخيمات الأشد حاجة

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الـ12 على التوالي، توزيعَ وجبات إفطار الصائم الساخنة للاجئين السوريين في لبنان، والمستمرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك.



واعتمد المركز آلية التوزيع على المخيمات الأكثر تضرراً والأشد حاجة التي تنتشر في محافظات كثيرة في لبنان؛ حيث تم توزيع ألف وجبة في عرسال، ومثلها في كل من البقاع وعكار، وفي شبعا وراشيا.



ويأتي ذلك ضِمن مشروعات حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لإغاثة الأشقاء السوريين المتضررين.

