توجيه مديري مكافحة المخدرات بالمناطق بتفعيل برامج "نبراس"

"الشريف": أنهينا دورة تدريبية لتأهيل المشاركين في "الجنادرية"

وجّه مدير عام مكافحة المخدرات عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء أحمد بن سعدي الزهراني، مديري مكافحة المخدرات رؤساء فِرَق اللجنة بالمناطق، إلى تفعيل برامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" في كل المناطق والمحافظات والمراكز؛ وفق الخطط الوقائية في كل منطقة وتطبيق معايير المشروع عند تنفيذها لتحقيق أهدافه.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بتوحيد الجهود الوقائية في مجال مكافحة المخدرات تحت مظلة مشروع نبراس، وإشراك كل الجهات المعنية في كل منطقة.

من جانبه، ثمّن أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة المشروع نبراس عبدالإله بن محمد الشريف، التعاون بين أمانة اللجنة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في العمل الوقائي.

وقال "الشريف": "فِرَق العمل في كل منطقة تقوم بدور اللجنة الوطنية في المناطق يترأسه مدير مكافحة المخدرات بمشاركة كل الجهات الحكومية".

وأضاف: "الجانب الوقائي يعزز حماية المجتمع من المخدرات بنسبة 50%، والتركيزُ على الجانب الوقائي يخفض من الجهود التي تبذل في مجال مكافحة المخدرات".

وأردف: "المديرية العامة لمكافحة المخدرات وأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس، أنهت كل الاستعدادات والترتيبات للمشاركة بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي سينطلق الأربعاء القادم برعاية خادم الحرمين الشريفين".

وتابع: "المشروع نبراس أنهى أمس دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للمشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة من العاملين في مكافحة المخدرات من الأخصائيين مقدمي الاستشارات والمشرفين على المعرض المشارك، لتقديم المعلومات عن الاستراتيجيات الوطنية في مجال المكافحة وأهداف مشروع نبراس وبيان أضرار المخدرات وأخطارها وفق أسس علمية تخدم زوار الجناح".