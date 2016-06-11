توزيع 30 ألف سلة غذائية في محافظة شبوة اليمنية

مركز الملك سلمان للإغاثة يستهدف الأسر الأكثر احتياجاً

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة شبوة اليمنية.



ونوّه محافظ شبوة أحمد حامد لملس؛ خلال التدشين، بعطاء وإسهام مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الغذائية للمحتاجين من أبناء المحافظة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المركز وما يقدمه من دعم إغاثي وإنساني للشعب اليمني في مختلف المحافظات دون استثناء.



وأوضح المحافظ: السلال الغذائية ستستهدف الأسر الأكثر احتياجاً في جميع مديريات محافظة شبوة.

