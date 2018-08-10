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توقيع أول عقد لتنفيذ مشروع مجمع سلمان العالمي للصناعات البحرية

لتحقيق أهداف المملكة في التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أكثر

وقّعت شركة أرامكو السعودية عقداً للقيام بأعمال الحفر واستصلاح الأراضي وتوفير الهياكل البحرية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

ويُعد هذا العقد الذي وقع مع تحالف مكوَّن من شركة "أركيرودن السعودية المحدودة"، وشركة "هوتا هيجيرفيلد إيه جي السعودية"، الأول من نوعه للمشروع، حيث سيقوم المقاولون بأعمال والاستصلاح لما يقرب من 37 مليون متر مكعب من التربة وتحسين أراضٍ تبلغ مساحتها 7.4 مليون متر مربع، بالإضافة إلى بناء 4500 متر طولي من الأرصفة البحرية الخرسانية و12 ألف متر طولي من الصخور وحواجز الأمواج لحماية المجمع.

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية أحمد السعدي: العقد يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشروع الذي يُعد الأكبر من نوعه بالمنطقة، ويتماشى مع أهداف المملكة في التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أكثر، إلى جانب تعزيز موقع المملكة كمحور لوجستي استراتيجي مهم، مشيراً إلى أن إنجاز أعمال هذا العقد المبدئي سيكون بحلول عام 2020م، الذي سيكون له دور مهم في تنفيذ المشروع بأكمله، حيث سيتم من خلاله تجهيز أرض المشروع لإقامة الحوض الجاف ومرافق بناء السفن والصيانة.

وأكد "السعدي" أن إنشاء حوض السفن يمثّل حجر الزاوية لإنشاء صناعة جديدة وحيوية للمملكة، قادرة على تكوين فرص استثمارية جديدة في مجال الخدمات والمساندة، من أجل دفع عجلة التنمية لهذه الصناعة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضع حجر الأساس لإقامة المجمع في شهر نوفمبر من العام الماضي 2106م، في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وسيُسهم المشروع في تنمية قطاع الطاقة و تعزيز التنوع الاقتصادي، وسيلبي احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات بالتوافق مع جميع المتطلبات البيئية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توقيع أول عقد لتنفيذ مشروع مجمع سلمان العالمي للصناعات البحرية
سبق

وقّعت شركة أرامكو السعودية عقداً للقيام بأعمال الحفر واستصلاح الأراضي وتوفير الهياكل البحرية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

ويُعد هذا العقد الذي وقع مع تحالف مكوَّن من شركة "أركيرودن السعودية المحدودة"، وشركة "هوتا هيجيرفيلد إيه جي السعودية"، الأول من نوعه للمشروع، حيث سيقوم المقاولون بأعمال والاستصلاح لما يقرب من 37 مليون متر مكعب من التربة وتحسين أراضٍ تبلغ مساحتها 7.4 مليون متر مربع، بالإضافة إلى بناء 4500 متر طولي من الأرصفة البحرية الخرسانية و12 ألف متر طولي من الصخور وحواجز الأمواج لحماية المجمع.

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية أحمد السعدي: العقد يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشروع الذي يُعد الأكبر من نوعه بالمنطقة، ويتماشى مع أهداف المملكة في التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أكثر، إلى جانب تعزيز موقع المملكة كمحور لوجستي استراتيجي مهم، مشيراً إلى أن إنجاز أعمال هذا العقد المبدئي سيكون بحلول عام 2020م، الذي سيكون له دور مهم في تنفيذ المشروع بأكمله، حيث سيتم من خلاله تجهيز أرض المشروع لإقامة الحوض الجاف ومرافق بناء السفن والصيانة.

وأكد "السعدي" أن إنشاء حوض السفن يمثّل حجر الزاوية لإنشاء صناعة جديدة وحيوية للمملكة، قادرة على تكوين فرص استثمارية جديدة في مجال الخدمات والمساندة، من أجل دفع عجلة التنمية لهذه الصناعة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضع حجر الأساس لإقامة المجمع في شهر نوفمبر من العام الماضي 2106م، في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وسيُسهم المشروع في تنمية قطاع الطاقة و تعزيز التنوع الاقتصادي، وسيلبي احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات بالتوافق مع جميع المتطلبات البيئية السعودية.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
04:42 PM

توقيع أول عقد لتنفيذ مشروع مجمع سلمان العالمي للصناعات البحرية

لتحقيق أهداف المملكة في التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أكثر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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وقّعت شركة أرامكو السعودية عقداً للقيام بأعمال الحفر واستصلاح الأراضي وتوفير الهياكل البحرية لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.

ويُعد هذا العقد الذي وقع مع تحالف مكوَّن من شركة "أركيرودن السعودية المحدودة"، وشركة "هوتا هيجيرفيلد إيه جي السعودية"، الأول من نوعه للمشروع، حيث سيقوم المقاولون بأعمال والاستصلاح لما يقرب من 37 مليون متر مكعب من التربة وتحسين أراضٍ تبلغ مساحتها 7.4 مليون متر مربع، بالإضافة إلى بناء 4500 متر طولي من الأرصفة البحرية الخرسانية و12 ألف متر طولي من الصخور وحواجز الأمواج لحماية المجمع.

وقال النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية أحمد السعدي: العقد يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشروع الذي يُعد الأكبر من نوعه بالمنطقة، ويتماشى مع أهداف المملكة في التنوع الاقتصادي وإيجاد فرص عمل أكثر، إلى جانب تعزيز موقع المملكة كمحور لوجستي استراتيجي مهم، مشيراً إلى أن إنجاز أعمال هذا العقد المبدئي سيكون بحلول عام 2020م، الذي سيكون له دور مهم في تنفيذ المشروع بأكمله، حيث سيتم من خلاله تجهيز أرض المشروع لإقامة الحوض الجاف ومرافق بناء السفن والصيانة.

وأكد "السعدي" أن إنشاء حوض السفن يمثّل حجر الزاوية لإنشاء صناعة جديدة وحيوية للمملكة، قادرة على تكوين فرص استثمارية جديدة في مجال الخدمات والمساندة، من أجل دفع عجلة التنمية لهذه الصناعة.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وضع حجر الأساس لإقامة المجمع في شهر نوفمبر من العام الماضي 2106م، في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وسيُسهم المشروع في تنمية قطاع الطاقة و تعزيز التنوع الاقتصادي، وسيلبي احتياجات بناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية وسفن الدعم البحري، وناقلات النفط الخام العملاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من المعدات البحرية والسفن التجارية، بالإضافة لإمكانية توفير أعمال الصيانة والترميم لجميع هذه المنتجات بالتوافق مع جميع المتطلبات البيئية السعودية.

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