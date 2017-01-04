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توقيع عقدين للجبيل ورأس الخير الصناعيتين بـ67 مليون ريال

لإنشاء مرافق للأمن الصناعي ونظام للتحكم المركزي للمباني

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدين لإنشاء مرافق للأمن الصناعي بمدينة رأس الخير الصناعية ونظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل، وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين 67.761.000 ريال.

 

وقد وقّع العقدين صباح الأربعاء الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض؛ حيث وقّع العقد الأول مع شركة "شايناج يوانجنيرنج" التي ستتولى إنشاء مرافق للأمن الصناعي في مدينة رأس الخير الصناعية، تشتمل على مبنى رئيسي، ومساكن لرجال الأمن، ومبانٍ للمضخات والمولدات، ومواقف للسيارات، ومدة العقد سنة ونصف.

 

وتم توقيع العقد الثاني مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة التي ستتولى إنشاء نظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل.

 

ويشتمل العقد على تشييد المرافق وتوفير المعدات الخاصة بأنظمة إدارة المباني (BMS) وأنظمة للتدفئة والتهوية والتكييف والإنذار والإنارة والتحكم في الصوت، إضافة إلى نظم لإمدادات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، والأنظمة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، وينتهي العقد بعد ثلاث سنوات ونصف.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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توقيع عقدين للجبيل ورأس الخير الصناعيتين بـ67 مليون ريال
سبق

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدين لإنشاء مرافق للأمن الصناعي بمدينة رأس الخير الصناعية ونظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل، وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين 67.761.000 ريال.

 

وقد وقّع العقدين صباح الأربعاء الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض؛ حيث وقّع العقد الأول مع شركة "شايناج يوانجنيرنج" التي ستتولى إنشاء مرافق للأمن الصناعي في مدينة رأس الخير الصناعية، تشتمل على مبنى رئيسي، ومساكن لرجال الأمن، ومبانٍ للمضخات والمولدات، ومواقف للسيارات، ومدة العقد سنة ونصف.

 

وتم توقيع العقد الثاني مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة التي ستتولى إنشاء نظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل.

 

ويشتمل العقد على تشييد المرافق وتوفير المعدات الخاصة بأنظمة إدارة المباني (BMS) وأنظمة للتدفئة والتهوية والتكييف والإنذار والإنارة والتحكم في الصوت، إضافة إلى نظم لإمدادات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، والأنظمة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، وينتهي العقد بعد ثلاث سنوات ونصف.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
01:32 PM
لإنشاء مرافق للأمن الصناعي ونظام للتحكم المركزي للمباني

توقيع عقدين للجبيل ورأس الخير الصناعيتين بـ67 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عقدين لإنشاء مرافق للأمن الصناعي بمدينة رأس الخير الصناعية ونظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل، وبلغت القيمة الإجمالية للعقدين 67.761.000 ريال.

 

وقد وقّع العقدين صباح الأربعاء الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتبه بالرياض؛ حيث وقّع العقد الأول مع شركة "شايناج يوانجنيرنج" التي ستتولى إنشاء مرافق للأمن الصناعي في مدينة رأس الخير الصناعية، تشتمل على مبنى رئيسي، ومساكن لرجال الأمن، ومبانٍ للمضخات والمولدات، ومواقف للسيارات، ومدة العقد سنة ونصف.

 

وتم توقيع العقد الثاني مع شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة التي ستتولى إنشاء نظام للتحكم المركزي لمباني الهيئة الملكية بالجبيل.

 

ويشتمل العقد على تشييد المرافق وتوفير المعدات الخاصة بأنظمة إدارة المباني (BMS) وأنظمة للتدفئة والتهوية والتكييف والإنذار والإنارة والتحكم في الصوت، إضافة إلى نظم لإمدادات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، والأنظمة الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، وينتهي العقد بعد ثلاث سنوات ونصف.

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