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توقيف شخص يشتبه بأنه قائد الـ"بي إم دبليو" داهسة الجنود الفرنسيين

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصا في العاصمة الفرنسية يشتبه أنه منفذ عملية الدهس "المتعمد" الذي صدم مجموعة من الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم.

وقال باتريك بالكاني رئيس بلدية ضاحية لوفالوا بيري الفرنسية التي شهدت حادثة دهس الجنود، إن سيارة "تعمدت" صدم مجموعة من الجنود، لدى خروجهم من ثكنتهم في دورية، بعدما لم تتوقف وإنما "اندفعت بعنف باتجاههم".

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر فرنسية أن سيارة من نوع "بي. إم دبليو" انطلقت مسرعة باتجاه 10 جنود أثناء خروجهم من إحدى الثكنات العسكرية في الضاحية الباريسية، فأصابت 6 أشخاص بينهم 3 جروحهم خطيرة.

وأضاف رئيس البلدية: "حدث الأمر بسرعة كبيرة. المركبة لم تتوقف. اندفعت بعنف باتجاههم.. وزادت وتيرة سرعتها بشكل مفاجئ".

وأوضح أن الجنود نقلوا إلى المستشفيات، وأن كلا من وزيري الداخلية والدفاع سيزوران المصابين في المستشفى.

ووصف الهجوم بالعمل العدواني "البغيض"، وأنه كان "دون شك" متعمدا.

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توقيف شخص يشتبه بأنه قائد الـ"بي إم دبليو" داهسة الجنود الفرنسيين
سبق

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصا في العاصمة الفرنسية يشتبه أنه منفذ عملية الدهس "المتعمد" الذي صدم مجموعة من الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم.

وقال باتريك بالكاني رئيس بلدية ضاحية لوفالوا بيري الفرنسية التي شهدت حادثة دهس الجنود، إن سيارة "تعمدت" صدم مجموعة من الجنود، لدى خروجهم من ثكنتهم في دورية، بعدما لم تتوقف وإنما "اندفعت بعنف باتجاههم".

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر فرنسية أن سيارة من نوع "بي. إم دبليو" انطلقت مسرعة باتجاه 10 جنود أثناء خروجهم من إحدى الثكنات العسكرية في الضاحية الباريسية، فأصابت 6 أشخاص بينهم 3 جروحهم خطيرة.

وأضاف رئيس البلدية: "حدث الأمر بسرعة كبيرة. المركبة لم تتوقف. اندفعت بعنف باتجاههم.. وزادت وتيرة سرعتها بشكل مفاجئ".

وأوضح أن الجنود نقلوا إلى المستشفيات، وأن كلا من وزيري الداخلية والدفاع سيزوران المصابين في المستشفى.

ووصف الهجوم بالعمل العدواني "البغيض"، وأنه كان "دون شك" متعمدا.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
04:11 PM

توقيف شخص يشتبه بأنه قائد الـ"بي إم دبليو" داهسة الجنود الفرنسيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقفت الشرطة الفرنسية شخصا في العاصمة الفرنسية يشتبه أنه منفذ عملية الدهس "المتعمد" الذي صدم مجموعة من الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم.

وقال باتريك بالكاني رئيس بلدية ضاحية لوفالوا بيري الفرنسية التي شهدت حادثة دهس الجنود، إن سيارة "تعمدت" صدم مجموعة من الجنود، لدى خروجهم من ثكنتهم في دورية، بعدما لم تتوقف وإنما "اندفعت بعنف باتجاههم".

ونقلت سكاي نيوز عن مصادر فرنسية أن سيارة من نوع "بي. إم دبليو" انطلقت مسرعة باتجاه 10 جنود أثناء خروجهم من إحدى الثكنات العسكرية في الضاحية الباريسية، فأصابت 6 أشخاص بينهم 3 جروحهم خطيرة.

وأضاف رئيس البلدية: "حدث الأمر بسرعة كبيرة. المركبة لم تتوقف. اندفعت بعنف باتجاههم.. وزادت وتيرة سرعتها بشكل مفاجئ".

وأوضح أن الجنود نقلوا إلى المستشفيات، وأن كلا من وزيري الداخلية والدفاع سيزوران المصابين في المستشفى.

ووصف الهجوم بالعمل العدواني "البغيض"، وأنه كان "دون شك" متعمدا.

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