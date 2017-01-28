تونس تودع كأس أمم إفريقيا بهزيمة من بوركينا فاسو

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى نصف النهائي في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا بالغابون، وذلك على حساب المنتخب التونسي بهدفَيْن دون رد فيأولى مواجهات دور الثمانية من البطولة، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "دانجوندجي".

افتتح البديل أريستيد بانسيه أهداف بوركينا فاسو في الدقيقة الـ81، وأضاف زميله ناكولما بريجيوس الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 من زمن اللقاء.