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"ثعبان غبي" في فتحة أذن فتاة أمريكية

أثارت شابة أمريكية الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صوراً تُظهر "ثعبانها الأليف" عالقاً في فتحة أذنها الكبيرة.

 

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فقد نشرت آشلي غلاو صوراً لها وهي في غرفة الطوارئ في أحد مستشفيات ولاية أوريغون الأمريكية، على صفحتها في "فيسبوك"، تُظهر الثعبان "بارت" عالقاً في فتحة أذنها.

 

وكتبت قائلة: "كنت أحمل ثعباني الغبي عندما رأى فتحة كبيرة في أذني، واعتقد أنها فكرة جيدة أن يحاول المرور عبرها".

 

وتابعت "غلاو": "لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة، ولم ألحظ ما حدث إلا بعد فوات الأوان، والآن أجلس في غرفة الطوارئ وبارت عالق في أذني".

 

وانهالت التعليقات السلبية على الشابة، من متابعين يعتقدون أن ما حدث كان متعمداً، وأنها كانت تحاول فقط التقاط "سيلفي" غريبة مع ثعبانها؛ الأمر الذي نفته "آشلي".

 

وقام الأطباء في المستشفى بتوسيع فتحة أذن "آشلي"، واستخدام كريمات مرطبة لإخراج الثعبان بسلام.

 

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"ثعبان غبي" في فتحة أذن فتاة أمريكية
سبق

أثارت شابة أمريكية الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صوراً تُظهر "ثعبانها الأليف" عالقاً في فتحة أذنها الكبيرة.

 

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فقد نشرت آشلي غلاو صوراً لها وهي في غرفة الطوارئ في أحد مستشفيات ولاية أوريغون الأمريكية، على صفحتها في "فيسبوك"، تُظهر الثعبان "بارت" عالقاً في فتحة أذنها.

 

وكتبت قائلة: "كنت أحمل ثعباني الغبي عندما رأى فتحة كبيرة في أذني، واعتقد أنها فكرة جيدة أن يحاول المرور عبرها".

 

وتابعت "غلاو": "لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة، ولم ألحظ ما حدث إلا بعد فوات الأوان، والآن أجلس في غرفة الطوارئ وبارت عالق في أذني".

 

وانهالت التعليقات السلبية على الشابة، من متابعين يعتقدون أن ما حدث كان متعمداً، وأنها كانت تحاول فقط التقاط "سيلفي" غريبة مع ثعبانها؛ الأمر الذي نفته "آشلي".

 

وقام الأطباء في المستشفى بتوسيع فتحة أذن "آشلي"، واستخدام كريمات مرطبة لإخراج الثعبان بسلام.

 

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
08:19 AM

"ثعبان غبي" في فتحة أذن فتاة أمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أثارت شابة أمريكية الذعر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صوراً تُظهر "ثعبانها الأليف" عالقاً في فتحة أذنها الكبيرة.

 

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فقد نشرت آشلي غلاو صوراً لها وهي في غرفة الطوارئ في أحد مستشفيات ولاية أوريغون الأمريكية، على صفحتها في "فيسبوك"، تُظهر الثعبان "بارت" عالقاً في فتحة أذنها.

 

وكتبت قائلة: "كنت أحمل ثعباني الغبي عندما رأى فتحة كبيرة في أذني، واعتقد أنها فكرة جيدة أن يحاول المرور عبرها".

 

وتابعت "غلاو": "لقد حدث الأمر بسرعة كبيرة، ولم ألحظ ما حدث إلا بعد فوات الأوان، والآن أجلس في غرفة الطوارئ وبارت عالق في أذني".

 

وانهالت التعليقات السلبية على الشابة، من متابعين يعتقدون أن ما حدث كان متعمداً، وأنها كانت تحاول فقط التقاط "سيلفي" غريبة مع ثعبانها؛ الأمر الذي نفته "آشلي".

 

وقام الأطباء في المستشفى بتوسيع فتحة أذن "آشلي"، واستخدام كريمات مرطبة لإخراج الثعبان بسلام.

 

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